Прогулка на кораблике по Арно с увлекательными историями о Флоренции

Увидеть отражение города в водной глади и рассказах гида

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Чтобы расслабиться и насладиться неспешностью Флоренции, приглашаю вас прокатиться по Арно — главной водной артерии. Вы увидите город с другого ракурса.

Кораблик Аrnoboat будет легко скользить по спокойной реке, а я расскажу вам о дворцах по обеим её сторонам, о пылких флорентийцах, их возлюбленных и других историях, которыми пропитана Арно.
Прогулка на кораблике по Арно с увлекательными историями о Флоренции
Прогулка на кораблике по Арно с увлекательными историями о Флоренции
Прогулка на кораблике по Арно с увлекательными историями о Флоренции
Прогулка на кораблике по Арно с увлекательными историями о Флоренции
Прогулка на кораблике по Арно с увлекательными историями о Флоренции
Прогулка на кораблике по Арно с увлекательными историями о Флоренции
Прогулка на кораблике по Арно с увлекательными историями о Флоренции
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старинные мосты и атмосферные дворцы

Когда-то река была границей города, а сейчас она разделяет его на две части. На некоторых участках дворцы не отделены от берега набережной, и кажется, что они растут прямо из воды. Мы начнём прогулку от площади Ментана. Поплывём под Старым мостом, мостами Святой Троицы и делла Каррая и вернёмся по этому же маршруту, но с другой стороны реки.

Предания прошлых эпох

Я расскажу вам о зданиях, стоящих на набережных реки, например, о роскошном дворце Корсини, в котором находится одна из лучших частных коллекций картин. Вы узнаете историю дворца Каппони. Влюблённый флорентийский аристократ купил его специально для того, чтобы хотя бы изредка видеть свою любимую — фрейлину герцогини, проезжающую по улице с кортежем. Поговорим о церквях, которые встретятся на нашем пути, и мостах, под которыми будем проплывать.

Кстати, на кораблике всё располагает к тому, чтобы романтично предложить избраннице руку и сердце.

Организационные детали

  • Расписание кораблика: 10:30, 11:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30
  • Дополнительные расходы: билет на кораблик: 25 евро — взрослым, 15 евро — детям с 6 до 15 лет, бесплатно — детям младше 6 лет. Билет нужно купить заранее на сайте https://www.arnoboat.com/
  • В стоимость билета включена страховка
  • Можно заказать аперитив на маршруте в 19:30 и 20:30 (дополнительно 10 евро/чел) или заранее забронировать концерт на палубе (32 евро/чел)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Уффици
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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