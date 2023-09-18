Чтобы расслабиться и насладиться неспешностью Флоренции, приглашаю вас прокатиться по Арно — главной водной артерии. Вы увидите город с другого ракурса. Кораблик Аrnoboat будет легко скользить по спокойной реке, а я расскажу вам о дворцах по обеим её сторонам, о пылких флорентийцах, их возлюбленных и других историях, которыми пропитана Арно.

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Описание

Что вас ожидает

Старинные мосты и атмосферные дворцы

Когда-то река была границей города, а сейчас она разделяет его на две части. На некоторых участках дворцы не отделены от берега набережной, и кажется, что они растут прямо из воды. Мы начнём прогулку от площади Ментана. Поплывём под Старым мостом, мостами Святой Троицы и делла Каррая и вернёмся по этому же маршруту, но с другой стороны реки.

Предания прошлых эпох

Я расскажу вам о зданиях, стоящих на набережных реки, например, о роскошном дворце Корсини, в котором находится одна из лучших частных коллекций картин. Вы узнаете историю дворца Каппони. Влюблённый флорентийский аристократ купил его специально для того, чтобы хотя бы изредка видеть свою любимую — фрейлину герцогини, проезжающую по улице с кортежем. Поговорим о церквях, которые встретятся на нашем пути, и мостах, под которыми будем проплывать.

Кстати, на кораблике всё располагает к тому, чтобы романтично предложить избраннице руку и сердце.

Организационные детали