Ежедневно по договоренности

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Начало пути

Если Микеланджело это эмблема скульптуры XVI века, то Донателло такая же эмблема предыдущего столетия. Их работы разбросаны по разным музеям Флоренции. Но начало творческого пути обеих мастеров лучше всего отображено в Национальной Галерее Барджелло. Мраморный Давид работы Донателло еще совершенно готический, а бронзовый — это колоссальный рывок в Ренессанс.

Эволюция мастерства Донателло происходила с головокружительной скоростью. Заказы сыпались со всех сторон. Он работал по пятнадцать часов в судки. При этом постоянно наведываясь в Рим «подучиться» на античных скульптурах. В итоге, от простых библейских персонажей, он дошёл до мифических существ с многослойным смыслом. Например, у его танцующего бронзового малыша крылышки Купидона, фригийские штаны Атиса, а под ножками у малыша змея-аспид, намекающий о младенца Иисуса.

Скульптуры Донателло

Трудно выбрать объекты для составления экскурсии «Донателло во Флоренции», так как их очень и очень много. Но отталкиваясь от ваших пожеланий и опыта, я составлю оптимальный вариант нашего тура. Помимо Дворца Барджелло, его произведения находятся, например, в Музее Кафедрального собора, в Базилике Святого Креста, во Дворце Синьории, в Музее Бардини.

Но освещая произведения искусства нельзя обойти стороной их создателя как личности. И здесь вперёд выступает его друг, заказчик и покровитель Козимо Медичи. Вплоть до того что, умер Донателло почти следом за Козимо, и похоронен рядом с ним в крипте базилики Святого Лаврентия. Эта экскурсия ответит на множество вопросов. В числе которых будет: почему к старости стиль работ Донателло так кардинально изменился?

Важная информация:

Это музейная экскурсия, поэтому: