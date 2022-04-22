Ежедневно по договоренности

Выставка «Донателло» с русским гидом

До 31 июля 2022 года во Флоренции проводится выставка работ великого скульптора эпохи Возрождения Донателло

Индивидуальная
До 31 июля 2022 года во Флоренции проводится выставка работ великого скульптора эпохи Возрождения Донателло.

Она уникальна тем, что в родной город мастера привезли его работы, сегодня разбросанные по всему миру.

Более того, это будет не только калейдоскоп шедевров этого гения, но погружение в его эпоху, так как на выставке представлены также работы современников Донателло.

И все это в оправе двух невероятно красивых дворцов: средневекового Барджелло и Дворца Строцци.
Выставка «Донателло» с русским гидом
Выставка «Донателло» с русским гидом
Выставка «Донателло» с русским гидом
Выставка «Донателло» с русским гидом
Выставка «Донателло» с русским гидом
Выставка «Донателло» с русским гидом

Что вас ожидает:

    Начало пути
    Если Микеланджело это эмблема скульптуры XVI века, то Донателло такая же эмблема предыдущего столетия. Их работы разбросаны по разным музеям Флоренции. Но начало творческого пути обеих мастеров лучше всего отображено в Национальной Галерее Барджелло. Мраморный Давид работы Донателло еще совершенно готический, а бронзовый — это колоссальный рывок в Ренессанс.
    Эволюция мастерства Донателло происходила с головокружительной скоростью. Заказы сыпались со всех сторон. Он работал по пятнадцать часов в судки. При этом постоянно наведываясь в Рим «подучиться» на античных скульптурах. В итоге, от простых библейских персонажей, он дошёл до мифических существ с многослойным смыслом. Например, у его танцующего бронзового малыша крылышки Купидона, фригийские штаны Атиса, а под ножками у малыша змея-аспид, намекающий о младенца Иисуса.

    Скульптуры Донателло

    Трудно выбрать объекты для составления экскурсии «Донателло во Флоренции», так как их очень и очень много. Но отталкиваясь от ваших пожеланий и опыта, я составлю оптимальный вариант нашего тура. Помимо Дворца Барджелло, его произведения находятся, например, в Музее Кафедрального собора, в Базилике Святого Креста, во Дворце Синьории, в Музее Бардини.
    Но освещая произведения искусства нельзя обойти стороной их создателя как личности. И здесь вперёд выступает его друг, заказчик и покровитель Козимо Медичи. Вплоть до того что, умер Донателло почти следом за Козимо, и похоронен рядом с ним в крипте базилики Святого Лаврентия. Эта экскурсия ответит на множество вопросов. В числе которых будет: почему к старости стиль работ Донателло так кардинально изменился?

    Важная информация:

      Это музейная экскурсия, поэтому:

      • в высокий сезон время посещения объектов лучше забронировать заранее
      • обязательное наличие масок и «Грин-пасс»
      • выставка «Донателло» во Флоренции продлится до 31 июля 2022 года

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Услуги гида
      Что не входит
      • Входной билет
      Место начала и завершения?
      Piazza degli Strozzi, 50123 Firenze
      Когда и сколько длится
      Когда: Ежедневно по договоренности
      Экскурсия длится около 2.5 часов
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
      Важная информация
      • Это музейная экскурсия, поэтому:
      • В высокий сезон время посещения объектов лучше забронировать заранее
      • Обязательное наличие масок и «Грин-пасс»
      • Выставка «Донателло» во Флоренции продлится до 31 июля 2022 года
      Нужно оплачивать всё сразу?
      В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      Ежедневно по договоренности

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