Все дни в неделю, кроме понедельника с 8:15 до 18:50

Жемчужина Флоренции - галерея Уффици

Мы посетим главную жемчужину всей Италии - галерею Уффици

Мы посетим главную жемчужину всей Италии — галерею Уффици.

Я расскажу вам историю коллекции, о приключениях великого герцога Флоренции Козимо I Медичи, который хотел объединить все административные службы города в общем просторном дворце, о его сотрудничестве с Джорджио Вазари и многое другое.
Жемчужина Флоренции - галерея Уффици
Жемчужина Флоренции - галерея Уффици
Жемчужина Флоренции - галерея Уффици
Жемчужина Флоренции - галерея Уффици
Жемчужина Флоренции - галерея Уффици
Жемчужина Флоренции - галерея Уффици
Жемчужина Флоренции - галерея Уффици

Что вас ждет:

  • Вы увидите богатейшее в мире собрание итальянской и европейской живописи XIII—XVIII вв., произведения античного искусства, уникальную подборку автопортретов европейских художников. Основу музея составила семейная коллекция Медичи, они были покровителями многих талантов и большими ценителями прекрасного.
  • Мы познакомимся с искусством, начиная с византийского стиля и заканчивая стилем барокко. Уффици для нас будет как открытая книга изобразительного искусства, где все произведения расположены в хронологическом порядке. Мы поговорим о судьбах великих художников и о символизме их работ.

Вы увидите:

  • Мы начнем нашу экскурсию с работ великого художника Джотто, который сломал строгие византийские традиции и подарил искусству новую ветвь развития.
  • Познакомимся с работами его последователей и с мастерами готического стиля, такими как Джентиле да Фабриано и Лоренцо Монако.
  • Восхитимся работами Филиппо Липпи, учителя Боттичелли, и его сына Филипино.
  • Полюбуемся шедеврами Сандро Боттичелли, такими как «Рождение Венеры» и «Весна».
  • Познакомимся с работами Леонардо да Винчи «Благовещение» и Микеланджело Буонарроти «Святое семейство», или «Тондо Дони».
  • Завершим нашу экскурсию работами Рафаэля — одного из самых великих художников во всей мировой истории — и работами таинственного Караваджо.

Важно знать:

    Входные билеты в галерею оплачиваются отдельно. Стоимость 24 евро с человека, детям до 18 лет вход бесплатный, оплачивается только 4 евро за предварительную бронь

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-10 человек
    Взрослый билет от 13 лет
    €20

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Аудиосистема
    Что не входит
    • Входные билеты — 24 евро/чел.
    • детям до 18 лет вход бесплатный
    • оплачивается только 4 евро за предварительную бронь
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Piazza della Signoria, возле статуи Давида
    Завершение: Галерея Уффици
    Когда и сколько длится?
    Когда: Все дни в неделю, кроме понедельника с 8:15 до 18:50
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Все дни в неделю, кроме понедельника с 8:15 до 18:50

    Мария
    Мария
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