Все дни в неделю, кроме понедельника с 8:15 до 18:50

Что вас ждет:
- Вы увидите богатейшее в мире собрание итальянской и европейской живописи XIII—XVIII вв., произведения античного искусства, уникальную подборку автопортретов европейских художников. Основу музея составила семейная коллекция Медичи, они были покровителями многих талантов и большими ценителями прекрасного.
- Мы познакомимся с искусством, начиная с византийского стиля и заканчивая стилем барокко. Уффици для нас будет как открытая книга изобразительного искусства, где все произведения расположены в хронологическом порядке. Мы поговорим о судьбах великих художников и о символизме их работ.
Вы увидите:
- Мы начнем нашу экскурсию с работ великого художника Джотто, который сломал строгие византийские традиции и подарил искусству новую ветвь развития.
- Познакомимся с работами его последователей и с мастерами готического стиля, такими как Джентиле да Фабриано и Лоренцо Монако.
- Восхитимся работами Филиппо Липпи, учителя Боттичелли, и его сына Филипино.
- Полюбуемся шедеврами Сандро Боттичелли, такими как «Рождение Венеры» и «Весна».
- Познакомимся с работами Леонардо да Винчи «Благовещение» и Микеланджело Буонарроти «Святое семейство», или «Тондо Дони».
- Завершим нашу экскурсию работами Рафаэля — одного из самых великих художников во всей мировой истории — и работами таинственного Караваджо.
Важно знать:
Входные билеты в галерею оплачиваются отдельно. Стоимость 24 евро с человека, детям до 18 лет вход бесплатный, оплачивается только 4 евро за предварительную бронь