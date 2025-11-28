Индивидуальное путешествие по городам искусств: Флоренция, Пиза, Сиена
Увидеть самые значимые памятники Тосканы и насладиться скульптурными и архитектурными шедеврами
Начало: Флоренция, время начала - по договорённости
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
€1260 за всё до 6 чел.
Города ожившего искусства: Флоренция, Пиза, Лукка (индивидуальный тур)
Рассмотреть шедевры Ренессанса, поговорить о Медичи и Микеланджело, сделать то самое фото с башней
Начало: Флоренция, площадь Санта-Мария-Новелла, время - по...
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€500 за всё до 30 чел.
Флоренция эпохи Ренессанса с искусствоведом (индивидуально)
Узнать главное о Возрождении, изучить шедевры зодчества и работы гениев, пройти по следам Медичи
Начало: Ваш отель во Флоренции, время по договорённости
15 дек в 10:00
€1200 за всё до 5 чел.
Ренессанс и «Кьянти»: персональный экспресс-тур по Флоренции и Пизе с посещением частной винодельни
Заглянуть в Галерею Уффици, увидеть Пизанскую башню и узнать традиции тосканского виноделия
Начало: Ж/д вокзал Флоренции, время - по договорённости
3 дек в 08:00
4 дек в 08:00
€700 за всё до 5 чел.
Индивидуальное знакомство с Флоренцией, искусством и вкусами Тосканы
Поискать трюфель, попробовать кьянти на винодельнях и увидеть шедевры архитектуры и живописи
Начало: Флоренция, 9:30
25 ноя в 09:30
28 ноя в 09:30
€1390 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Туры на четверых»
Самые популярные туры этой рубрики во Флоренции
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
- Индивидуальное путешествие по городам искусств: Флоренция, Пиза, Сиена
- Города ожившего искусства: Флоренция, Пиза, Лукка (индивидуальный тур)
- Флоренция эпохи Ренессанса с искусствоведом (индивидуально)
- Ренессанс и «Кьянти»: персональный экспресс-тур по Флоренции и Пизе с посещением частной винодельни
- Индивидуальное знакомство с Флоренцией, искусством и вкусами Тосканы
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур во Флоренции в ноябре 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Туры на четверых" можно забронировать 5 авторских туров от 500 до 1390. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4 из 5
Туры на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 туров на 2025 год по теме «Туры на четверых», 1 ⭐ отзыв, цены от €500. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь