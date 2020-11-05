Как добраться до Генуя на самолёте
В Генуя 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Genoa Cristoforo Colombo Airport» вам не избежать
Список аэропортов Генуя
- Генуя GOAGenoa Cristoforo Colombo Airport
Самые дешёвые билеты в Геную из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|05.11.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|1 153
|1ч 20м
|08.11.2020
|из 🇮🇹Палермо
|2 301
|31ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|3 070
|21ч 55м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|3 271
|24ч 25м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|3 328
|23ч 15м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇮🇹Анконы
|3 362
|28ч 30м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|3 551
|47ч 30м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|3 576
|24ч 25м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|3 618
|27ч 30м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|3 685
|33ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇹Катании
|3 815
|48ч 55м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|3 871
|9ч 40м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|4 606
|27ч 40м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|4 658
|41ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|4 742
|32ч 10м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇦🇱Тираны
|4 914
|3ч 30м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|5 023
|31ч (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|5 706
|20ч 15м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇮🇹Ольбии
|5 827
|32ч 35м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|7 115
|5ч (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇮🇹Бриндизи
|7 176
|6ч 15м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|7 312
|14ч 45м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|7 331
|24ч 35м (⇵2)
|21.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|7 468
|31ч 50м (⇵2)
|22.07.2021
|из 🇵🇹Лиссабона
|7 575
|13ч 25м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|8 006
|32ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Измира
|8 018
|33ч 20м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇷🇺Перми
|8 035
|38ч 30м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|8 105
|47ч 10м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇮🇹Ламеции-Терме
|8 886
|16ч 20м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|8 928
|16ч (⇵2)
|27.01.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|9 269
|35ч 20м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|9 475
|53ч (⇵2)
|01.06.2021
|из 🇺🇦Запорожье
|10 438
|50ч 20м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|10 989
|36ч 50м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|11 067
|25ч 5м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇮🇹Триеста
|11 207
|16ч (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|12 501
|27ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|13 730
|25ч 15м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|13 741
|27ч 25м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇺🇦Днепр
|14 012
|29ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|18 888
|38ч 5м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|18 945
|30ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из Ялты
|20 122
|46ч (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|26 142
|15ч 20м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇮🇳Бангалора
|31 171
|40ч (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|32 801
|14ч 40м (⇵1)
|10.03.2021
|из 🇮🇳Индора
|36 319
|34ч 25м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇱🇰Коломбо
|39 753
|34ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇭🇳Сан-Педро-Сулы
|57 608
|28ч 40м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇮🇳Калькутты
|282 615
|58ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Генуя
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Генуя, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Москва, Неаполь, Палермо и Ламеция-Терме
- 21.10.202026.10.2020
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