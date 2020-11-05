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Летим в Геную

Как добраться до Генуя на самолёте

В Генуя 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Genoa Cristoforo Colombo Airport» вам не избежать

Список аэропортов Генуя

  1. Генуя GOA
    Genoa Cristoforo Colombo Airport

Самые дешёвые билеты в Геную из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
05.11.2020из 🇮🇹Неаполя1 1531ч 20м
08.11.2020из 🇮🇹Палермо2 30131ч 55м (⇵2)
09.11.2020из 🇪🇸Барселоны3 07021ч 55м (⇵1)
25.10.2020из 🇮🇹Венеции3 27124ч 25м (⇵1)
19.11.2020из 🇵🇱Варшавы3 32823ч 15м (⇵2)
17.10.2020из 🇮🇹Анконы3 36228ч 30м (⇵1)
13.10.2020из 🇫🇷Парижа3 55147ч 30м (⇵2)
08.11.2020из 🇨🇿Праги3 57624ч 25м (⇵2)
26.10.2020из 🇺🇦Одессы3 61827ч 30м (⇵2)
05.11.2020из 🇮🇹Рима3 68533ч (⇵2)
13.10.2020из 🇮🇹Катании3 81548ч 55м (⇵2)
07.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне3 8719ч 40м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Москвы4 60627ч 40м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇦Киева4 65841ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇲🇩Кишинёва4 74232ч 10м (⇵2)
02.11.2020из 🇦🇱Тираны4 9143ч 30м (⇵1)
22.11.2020из 🇱🇻Риги5 02331ч (⇵2)
07.11.2020из 🇩🇪Мюнхена5 70620ч 15м (⇵1)
22.10.2020из 🇮🇹Ольбии5 82732ч 35м (⇵2)
20.10.2020из 🇬🇧Лондона7 115 (⇵1)
25.10.2020из 🇮🇹Бриндизи7 1766ч 15м (⇵1)
19.10.2020из 🇲🇹Валлетты7 31214ч 45м (⇵2)
18.11.2020из 🇧🇾Минска7 33124ч 35м (⇵2)
21.02.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга7 46831ч 50м (⇵2)
22.07.2021из 🇵🇹Лиссабона7 57513ч 25м (⇵1)
21.10.2020из 🇬🇷Афин8 00632ч 25м (⇵2)
17.10.2020из 🇹🇷Измира8 01833ч 20м (⇵2)
15.01.2021из 🇷🇺Перми8 03538ч 30м (⇵2)
19.11.2020из 🇺🇦Львова8 10547ч 10м (⇵2)
18.10.2020из 🇮🇹Ламеции-Терме8 88616ч 20м (⇵1)
13.10.2020из 🇵🇱Кракова8 92816ч (⇵2)
27.01.2021из 🇷🇺Краснодара9 26935ч 20м (⇵2)
27.12.2020из 🇵🇱Гданьска9 47553ч (⇵2)
01.06.2021из 🇺🇦Запорожье10 43850ч 20м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга10 98936ч 50м (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇦Харькова11 06725ч 5м (⇵2)
21.10.2020из 🇮🇹Триеста11 20716ч (⇵1)
13.10.2020из 🇹🇷Стамбула12 50127ч 25м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇸Белграда13 73025ч 15м (⇵2)
28.10.2020из 🇪🇪Таллина13 74127ч 25м (⇵2)
01.12.2020из 🇺🇦Днепр14 01229ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Новокузнецка18 88838ч 5м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Саратова18 94530ч 50м (⇵2)
13.10.2020из Ялты20 12246ч (⇵2)
10.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)26 14215ч 20м (⇵2)
30.12.2020из 🇮🇳Бангалора31 17140ч (⇵2)
25.11.2020из 🇮🇳Дели32 80114ч 40м (⇵1)
10.03.2021из 🇮🇳Индора36 31934ч 25м (⇵2)
20.11.2020из 🇱🇰Коломбо39 75334ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇭🇳Сан-Педро-Сулы57 60828ч 40м (⇵2)
15.10.2020из 🇮🇳Калькутты282 61558ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Генуя