Что ещё посмотреть – экскурсии в Генуя

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Генуя на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
Пешая
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Христофор Колумб и Никколо Паганини: Следы великих генуэзцев
Пройдитесь по историческим местам Генуи, где переплетаются судьбы великого мореплавателя и гениального скрипача
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
130 за всё до 5 чел.
Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
8 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чинкве-Терре и Портовенере: уникальное путешествие по великолепным деревням Италии
Погрузитесь в атмосферу пяти живописных деревень Чинкве-Терре и исторического Портовенере в компании личного гида
Начало: Monterosso или La Spezia
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
500 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Портофино
На машине
На микроавтобусе
11 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по живописному побережью: Генуя - Портофино
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив Портофино из Генуи. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
13 авг в 08:00
14 авг в 08:30
410 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    25 июля 2024
    Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
    Спасибо огромное гиду Светлане за отлично проведенную экскурсию! Мы специально выбрали не просто ознакомительную экскурсию по Генуе, а узкую, интересную
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    тему - Генуя и судьбы двух гениев - Колумба и Паганини. Ничего лучше такого подхода не открывает душу города моряков и музыкантов Генуи!!!! Светлана отлично владеет историческим материалом, маршрут построен очень профессионально, не тяжело даже для людей в возрасте, какими являемся мы. С уважением, Сергей и Елена.

  • А
    Алеся
    6 мая 2024
    Экскурсия в Портофино
    Светлана провела нам замечательную экскурсию Портофино, на личном комфортном авто. Очень интересный и компетентный гид
  • Ю
    Юлия
    14 марта 2024
    Экскурсия в Портофино
    Экскурсия в Портофино прошла замечательно. С одной лишь оговоркой- провела ее для нас не Светлана, а Олеся. Так получилось, что
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    Светлана заболела, но чтобы не отменять нашу долгожданную экскурсию, она порекомендовала нам другого гида и сама оговорила с ней все детали. За что Светлане отдельное спасибо. Что касается экскурсии с Олесей, то мы остались очень довольны. В Генуе два вокзала, о чем Олеся нас заблаговременно предупредила и была с нами на связи, чтобы мы вышли на нужном вокзале. Она заранее оговорила с нами место встречи, подкрепила информацию фотографией, так что у нас не было шансов потеряться. Сама же экскурсия прошла в легкой атмосфере, Олеся приятный для общения человек, что немаловажно именно на данной экскурсии, которая предполагает не столько знакомство с историческими сведениями, сколько приятную прогулку по невероятно красивому городку. Дорога до Портофино достаточно извилиста, но Олеся адекватно, в спокойной манере водит машину, серпантины были нам не страшны. Резюмируя скажу так, можно смело обращаться за экскурсиями как к Светлане, проявившей себя очень ответственным человеком, так и к Олесе. Большое спасибо им обеим.

  • С
    Светлана
    4 декабря 2023
    Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
    Со Светланой мы путешествуем по Генуе уже во второй раз! И вновь было много интересных впечатлений. Большая благодарность Светлане, за чудесную Геную!
  • Е
    Елена
    10 сентября 2023
    Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
    Ирина не только отличный рассказчик, с любовью к местам, с которыми познакомила нас, но и очень приятный кампаньон Путешествовали на лодке
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    целый день, лучший способ увидеть Чинкве-Терре Ирина влюбила нас в этот регион Италии, точно вернемся:) 10-летняя дочка тоже супер-довольна! Пересматриваем мультик Лука всей семьей:)

  • А
    Анатолий
    30 августа 2023
    Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
    Большое спасибо нашему знающему, заботливому и внимательному гиду Светлане! Очень интересно было слушать, а, главное, экскурсия построена максимально комфортно именно для
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    нас, рассказ логичен, разнообразен и интересен. Многое впечатлило и запомнилось. Желаем Светлане успехов и здоровья. Рекомендуем провести со Светланой приятные дни в Генуе.

  • А
    Алла
    22 июля 2023
    Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
    Спасибо большое за проведенный день!! Было очень комфортно! Много интересного узнали и конечно же никогда сами не смогли бы пройти по всем прекрасным улочкам!!! Получили огромное удовольствие!!! Спасибо! Супер!!!
  • Е
    Елена
    6 августа 2022
    Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
    Если бы не Ирина, которая посоветовала остановится в Монтероссо-аль-Маре и экскурсию Чинкве-Терре я бы сама и не додумалась)) Ирин, спасибо большое
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    да день проведённый вместе. За интересные истории, красивые фотографии и прекрасную компанию. Если я когда нибудь доберусь до Генуя, а я должна это сделать! то надеюсь мы ещё увидимся ❤️

    Если бы не Ирина, которая посоветовала остановится в Монтероссо-аль-Маре и экскурсию Чинкве-Терре я бы сама и не додумалась))

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Что ещё посмотреть»

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  1. Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
  2. Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
  3. Экскурсия в Портофино
Какие места ещё посмотреть в Генуя
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Кафедральный собор
  3. Дворец Дожей
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Генуя в августе 2024
Сейчас в Генуя в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 500. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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