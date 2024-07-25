2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Христофор Колумб и Никколо Паганини: Следы великих генуэзцев
Пройдитесь по историческим местам Генуи, где переплетаются судьбы великого мореплавателя и гениального скрипача
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чинкве-Терре и Портовенере: уникальное путешествие по великолепным деревням Италии
Погрузитесь в атмосферу пяти живописных деревень Чинкве-Терре и исторического Портовенере в компании личного гида
Начало: Monterosso или La Spezia
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€500 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по живописному побережью: Генуя - Портофино
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив Портофино из Генуи. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
13 авг в 08:00
14 авг в 08:30
€410 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей25 июля 2024Спасибо огромное гиду Светлане за отлично проведенную экскурсию! Мы специально выбрали не просто ознакомительную экскурсию по Генуе, а узкую, интересную
- ААлеся6 мая 2024Светлана провела нам замечательную экскурсию Портофино, на личном комфортном авто. Очень интересный и компетентный гид
- ЮЮлия14 марта 2024Экскурсия в Портофино прошла замечательно. С одной лишь оговоркой- провела ее для нас не Светлана, а Олеся. Так получилось, что
- ССветлана4 декабря 2023Со Светланой мы путешествуем по Генуе уже во второй раз! И вновь было много интересных впечатлений. Большая благодарность Светлане, за чудесную Геную!
- ЕЕлена10 сентября 2023Ирина не только отличный рассказчик, с любовью к местам, с которыми познакомила нас, но и очень приятный кампаньон Путешествовали на лодке
- ААнатолий30 августа 2023Большое спасибо нашему знающему, заботливому и внимательному гиду Светлане! Очень интересно было слушать, а, главное, экскурсия построена максимально комфортно именно для
- ААлла22 июля 2023Спасибо большое за проведенный день!! Было очень комфортно! Много интересного узнали и конечно же никогда сами не смогли бы пройти по всем прекрасным улочкам!!! Получили огромное удовольствие!!! Спасибо! Супер!!!
- ЕЕлена6 августа 2022Если бы не Ирина, которая посоветовала остановится в Монтероссо-аль-Маре и экскурсию Чинкве-Терре я бы сама и не додумалась)) Ирин, спасибо большое
Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Что ещё посмотреть»
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