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Светлана заболела, но чтобы не отменять нашу долгожданную экскурсию, она порекомендовала нам другого гида и сама оговорила с ней все детали. За что Светлане отдельное спасибо. Что касается экскурсии с Олесей, то мы остались очень довольны. В Генуе два вокзала, о чем Олеся нас заблаговременно предупредила и была с нами на связи, чтобы мы вышли на нужном вокзале. Она заранее оговорила с нами место встречи, подкрепила информацию фотографией, так что у нас не было шансов потеряться. Сама же экскурсия прошла в легкой атмосфере, Олеся приятный для общения человек, что немаловажно именно на данной экскурсии, которая предполагает не столько знакомство с историческими сведениями, сколько приятную прогулку по невероятно красивому городку. Дорога до Портофино достаточно извилиста, но Олеся адекватно, в спокойной манере водит машину, серпантины были нам не страшны. Резюмируя скажу так, можно смело обращаться за экскурсиями как к Светлане, проявившей себя очень ответственным человеком, так и к Олесе. Большое спасибо им обеим.