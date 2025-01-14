Водная прогулка
Портофино: три жемчужины Лигурии
Погрузитесь в атмосферу Лигурийского побережья, посетив Портофино, Санта-Маргериту и Камольи. Узнайте историю и насладитесь видами
Начало: Санта-Маргарита
Завтра в 09:00
18 апр в 09:00
€450 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте: трекинг и история
Готовы к незабываемому путешествию? Сестри-Леванте ждет вас с его узкими улочками, яркими фасадами и великолепными пейзажами
Начало: La Spezia
Завтра в 09:00
18 апр в 09:00
€500 за всё до 4 чел.
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10%
Водная прогулка
Морская прогулка по Чинкве-Терре
Насладитесь уникальной морской прогулкой вдоль Дороги любви в Чинкве-Терре. Откройте для себя красоту Лигурии и её живописные городки
Начало: По договорённости
22 апр в 09:00
24 апр в 09:00
€405
€450 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККаримова14 января 2025Хотели бы поделится своими впечатлениями от экскурсии.) Мы посетили невероятно красивые места, получили много полезной, интересной информации. Прокатились и на автобусе
- ЖЖанна23 сентября 2024Прекрасная экскурсия, все было великолепно! Неспешная прогулка по жемчужинам Лигурийского побережья с очень приятным и эрудированным гидом Ириной, оставила неизгладимое
- ННикита29 июня 2024Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Круизы однодневные»
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