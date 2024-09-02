На Рождество – экскурсии в Генуя

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Генуя на русском языке, цены от €135. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Генуя сегодня
Пешая
143 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Историческая прогулка по Генуе
Погрузитесь в удивительный мир Генуи, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с прошлым и настоящим этого великолепного города
Завтра в 13:00
9 сен в 08:00
144 за всё до 6 чел.
Исторический центр гордой Генуи
Пешая
25 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический центр гордой Генуи
Увидеть и изучить главные достопримечательности на авторской обзорной экскурсии
9 сен в 08:00
11 сен в 08:00
135 за всё до 4 чел.
Buongiorno, Генуя
Пешая
33 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Buongiorno, Генуя: путешествие по историческому и кулинарному наследию
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Генуе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Лигурии останутся с вами навсегда
Начало: Piazza de Ferrari или Porto Antico
9 сен в 09:00
11 сен в 09:00
160 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    2 сентября 2024
    Генуя сегодня
    Нам очень понравился Роман. Он очень много знает и очень хочет поделится своими знаниями о Генуе. Отличный гид
  • И
    Ирина
    29 августа 2024
    Генуя сегодня
    Прекрасно погуляли с Романом по Генуи) Открыли этот город для себя) Спасибо Роману за прекрасную экскурсию)
  • В
    Владимир.
    27 августа 2024
    Генуя сегодня
    Спасибо за экскурсию! Очень познавательно и красиво! 🤗
  • В
    Валерия
    21 августа 2024
    Buongiorno, Генуя
    Спасибо Ирине за душевную экскурсию👍рекомендуем всем и сами еще обязательно вернемся🤗
  • Э
    Элеонора
    28 июля 2024
    Исторический центр гордой Генуи
    Замечательная экскурсия по центру Генуи для начала знакомства с городом. Много фактов, историй и неожиданных открытий (не буду писать детально,
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    чтобы не спойлерить!). Светлана не только рассказала про город и достопримечательности, но и порекомендовала дополнительно места для самостоятельного посещения. Душевно! Это экскурсия не заученная лекция, а прогулка с человеком, который действительно любит свой город.

    Замечательная экскурсия по центру Генуи для начала знакомства с городом. Много фактов, историй и неожиданных открытий
  • Н
    Никита
    27 июня 2024
    Buongiorno, Генуя
    Ирина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традиций генуэзсцов. Очень рекомендую всем
    Ирина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традицийИрина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традицийИрина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традицийИрина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традицийИрина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традицийИрина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традицийИрина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традицийИрина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традицийИрина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традицийИрина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традиций
  • М
    Михаил
    6 мая 2024
    Buongiorno, Генуя
    Ирина потрясающий гид. Экскурсия очень интересная и познавательная. Всем рекомендую.
    Ирина потрясающий гид. Экскурсия очень интересная и познавательная. Всем рекомендуюИрина потрясающий гид. Экскурсия очень интересная и познавательная. Всем рекомендуюИрина потрясающий гид. Экскурсия очень интересная и познавательная. Всем рекомендуюИрина потрясающий гид. Экскурсия очень интересная и познавательная. Всем рекомендуюИрина потрясающий гид. Экскурсия очень интересная и познавательная. Всем рекомендуюИрина потрясающий гид. Экскурсия очень интересная и познавательная. Всем рекомендуюИрина потрясающий гид. Экскурсия очень интересная и познавательная. Всем рекомендую
  • Н
    Наталья
    22 апреля 2024
    Исторический центр гордой Генуи
    Одним из городов нашего круиза был Генуя. Большая благодарность Светлане, которая своими лёгкими рассказами просто влюбила нас в этот умопомрачительный
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    город! Вековая история, неизвестные доселе факты, биография знаменитых людей, сказочная атмосфера, прекрасная погода, красивая Светлана - всё это стало незабываемым воспоминанием на долгое время! БЛАГОДАРЮ!

  • Э
    Эдуард
    9 октября 2023
    Исторический центр гордой Генуи
    Светлана - отличный гид, замечательный рассказчик и интеллигентный человек. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Несмотря на длину маршрута, было
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    не утомительно, а интересно и познавательно. Светлана научила нас некоторым фишкам при съемке фото и видео; предложила интересные локации для фотосъемки и сюжеты для видеороликов. Рекомендую этого гида туристам, планирующим визит в Геную.

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Генуя в сентябре 2024
Сейчас в Генуя в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 160. Туристы уже оставили гидам 201 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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