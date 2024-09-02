3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Историческая прогулка по Генуе
Погрузитесь в удивительный мир Генуи, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с прошлым и настоящим этого великолепного города
Завтра в 13:00
9 сен в 08:00
€144 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический центр гордой Генуи
Увидеть и изучить главные достопримечательности на авторской обзорной экскурсии
9 сен в 08:00
11 сен в 08:00
€135 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Buongiorno, Генуя: путешествие по историческому и кулинарному наследию
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Генуе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Лигурии останутся с вами навсегда
Начало: Piazza de Ferrari или Porto Antico
9 сен в 09:00
11 сен в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий2 сентября 2024Нам очень понравился Роман. Он очень много знает и очень хочет поделится своими знаниями о Генуе. Отличный гид
- ИИрина29 августа 2024Прекрасно погуляли с Романом по Генуи) Открыли этот город для себя) Спасибо Роману за прекрасную экскурсию)
- ВВладимир.27 августа 2024Спасибо за экскурсию! Очень познавательно и красиво! 🤗
- ВВалерия21 августа 2024Спасибо Ирине за душевную экскурсию👍рекомендуем всем и сами еще обязательно вернемся🤗
- ЭЭлеонора28 июля 2024Замечательная экскурсия по центру Генуи для начала знакомства с городом. Много фактов, историй и неожиданных открытий (не буду писать детально,
- ННикита27 июня 2024Ирина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традиций генуэзсцов. Очень рекомендую всем
- ММихаил6 мая 2024Ирина потрясающий гид. Экскурсия очень интересная и познавательная. Всем рекомендую.
- ННаталья22 апреля 2024Одним из городов нашего круиза был Генуя. Большая благодарность Светлане, которая своими лёгкими рассказами просто влюбила нас в этот умопомрачительный
- ЭЭдуард9 октября 2023Светлана - отличный гид, замечательный рассказчик и интеллигентный человек. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Несмотря на длину маршрута, было
Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «На Рождество»
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