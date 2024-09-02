Д Дмитрий Генуя сегодня Нам очень понравился Роман. Он очень много знает и очень хочет поделится своими знаниями о Генуе. Отличный гид

И Ирина Генуя сегодня Прекрасно погуляли с Романом по Генуи) Открыли этот город для себя) Спасибо Роману за прекрасную экскурсию)

В Владимир. Генуя сегодня Спасибо за экскурсию! Очень познавательно и красиво! 🤗

В Валерия Buongiorno, Генуя Спасибо Ирине за душевную экскурсию👍рекомендуем всем и сами еще обязательно вернемся🤗

Э Элеонора Исторический центр гордой Генуи читать дальше чтобы не спойлерить!). Светлана не только рассказала про город и достопримечательности, но и порекомендовала дополнительно места для самостоятельного посещения. Душевно! Это экскурсия не заученная лекция, а прогулка с человеком, который действительно любит свой город. Замечательная экскурсия по центру Генуи для начала знакомства с городом. Много фактов, историй и неожиданных открытий (не буду писать детально,

Н Никита Buongiorno, Генуя Ирина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традиций генуэзсцов. Очень рекомендую всем

М Михаил Buongiorno, Генуя Ирина потрясающий гид. Экскурсия очень интересная и познавательная. Всем рекомендую.

Н Наталья Исторический центр гордой Генуи читать дальше город! Вековая история, неизвестные доселе факты, биография знаменитых людей, сказочная атмосфера, прекрасная погода, красивая Светлана - всё это стало незабываемым воспоминанием на долгое время! БЛАГОДАРЮ! Одним из городов нашего круиза был Генуя. Большая благодарность Светлане, которая своими лёгкими рассказами просто влюбила нас в этот умопомрачительный