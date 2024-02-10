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высочайшего класса, который не станет излишне грузить Вас датами и именами, что не запомнить обычным людям. Светлана рассказывала нам об истории Генуи легко, как будто Шахерезада свои сказки - одна за другую цепляются и нет им конца)) И главное - очень интересно, с огоньком! Мы очень много узнали нового от нашего замечательного гида и глубоко признательны Светлане. У меня богатый опыт общения с гидами, поверьте, уважаемые путешественники, Светлана - это один из лучших за всю историю моих поездок и экскурсий! Искренне рекомендую!