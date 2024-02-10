Экскурсии на 1 день в Генуя

Найдено 8 экскурсий в категории «На весь день» в Генуя на русском языке, цены от €400. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте: трекинг и история
Готовы к незабываемому путешествию? Сестри-Леванте ждет вас с его узкими улочками, яркими фасадами и великолепными пейзажами
Начало: На вокзале Brignole
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
400 за всё до 3 чел.
Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Чинкве-Терре и Портовенере: уникальное путешествие по великолепным деревням Италии
Погрузитесь в атмосферу пяти живописных деревень Чинкве-Терре и исторического Портовенере в компании личного гида
Начало: Monterosso или La Spezia
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
455 за всё до 5 чел.
Портофино: три жемчужины Лигурии
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Портофино: три жемчужины Лигурии
Погрузитесь в атмосферу Лигурийского побережья, посетив Портофино, Санта-Маргериту и Камольи. Узнайте историю и насладитесь видами
Начало: Santa Margherita или по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
410 за всё до 5 чел.
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Авторская автомобильная экскурсия по историческому центру города и не только
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.
Морская прогулка «Портофино и два залива»
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Морская прогулка «Портофино и два залива»: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир итальянской красоты с экскурсией по морю. Вас ждут захватывающие виды, исторические городки и архитектурные шедевры
Начало: Санта-Маргарита
Расписание: По договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Залив Поэтов
Индивидуальная
8 часов
Залив Поэтов: Ла Специя, Портовенере, Леричи, Телларо
Погрузитесь в атмосферу итальянского побережья, исследуя старинные городки и наслаждаясь морскими приключениями
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Чинкве-Терре - жемчужина Италии
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Чинкве-Терре: индивидуальная экскурсия по знаменитым городкам Италии
Прогулка по Чинкве-Терре: 4 городка, невероятные виды, истории, купание на диких пляжах, дегустация вина и анчоусов
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Dolce Vita: Портофино и два залива
Индивидуальная
7.5 часов
Dolce Vita: Портофино и два залива - Индивидуальная экскурсия в Генуе
Погрузитесь в итальянскую жизнь с экскурсией по Средиземноморью: Портофино, Санта-Маргарита и заливы ждут вас
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    10 февраля 2024
    Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
    Светлана - гид, о котором можно только мечтать! Человек увлеченный своим делом, любящий Геную, да, вероятно, и всю Италию. Профессионал
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    высочайшего класса, который не станет излишне грузить Вас датами и именами, что не запомнить обычным людям. Светлана рассказывала нам об истории Генуи легко, как будто Шахерезада свои сказки - одна за другую цепляются и нет им конца)) И главное - очень интересно, с огоньком! Мы очень много узнали нового от нашего замечательного гида и глубоко признательны Светлане. У меня богатый опыт общения с гидами, поверьте, уважаемые путешественники, Светлана - это один из лучших за всю историю моих поездок и экскурсий! Искренне рекомендую!

  • А
    Александра
    16 ноября 2023
    Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
    Прекрасная экскурсия!!! Остались незабываемые впечатления!!! Спасибо за организацию такого мероприятия!
    Прекрасная экскурсия!!! Остались незабываемые впечатления!!! Спасибо за организацию такого мероприятия!Прекрасная экскурсия!!! Остались незабываемые впечатления!!! Спасибо за организацию такого мероприятия!
  • G
    Gennadiy
    21 сентября 2023
    Морская прогулка «Портофино и два залива»
    Интересная, содержательная, в то же время не обременительная экскурсия. Мирослава очень быстро реагирует на изменение обстоятельства, например, погоды или желаний туристов и находит лучшее решение. Очень рекомендую!
  • Е
    Елена
    10 сентября 2023
    Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
    Ирина не только отличный рассказчик, с любовью к местам, с которыми познакомила нас, но и очень приятный кампаньон Путешествовали на лодке
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    целый день, лучший способ увидеть Чинкве-Терре Ирина влюбила нас в этот регион Италии, точно вернемся:) 10-летняя дочка тоже супер-довольна! Пересматриваем мультик Лука всей семьей:)

  • В
    Влада
    12 августа 2023
    Морская прогулка «Портофино и два залива»
    Эта яркая морская экскурсия-эмоция оставила у меня невероятные впечатления всего за один день. Путешествие, полное впечатлений и эмоций! Спасибо за
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    организацию такого незабываемого путешествия! Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет прочувствовать дух моря, красоту прибрежных городов и, возможно, создать незабываемые моменты своей жизни.

  • А
    Алла
    22 июля 2023
    Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
    Спасибо большое за проведенный день!! Было очень комфортно! Много интересного узнали и конечно же никогда сами не смогли бы пройти по всем прекрасным улочкам!!! Получили огромное удовольствие!!! Спасибо! Супер!!!
  • А
    Алексей
    30 марта 2023
    Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
    Светлана, огромное спасибо за экскурсию - все прошло отлично! Генуя - потрясающий город. Ничего о нем не знал. Благодаря Вам, он навсегда останется для меня городом дворцов, церквей, Паганнини - ну и горячего южного темперамента, выраженного в прекрасном мраморе.
  • Е
    Елена
    6 августа 2022
    Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
    Если бы не Ирина, которая посоветовала остановится в Монтероссо-аль-Маре и экскурсию Чинкве-Терре я бы сама и не додумалась)) Ирин, спасибо большое
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    да день проведённый вместе. За интересные истории, красивые фотографии и прекрасную компанию. Если я когда нибудь доберусь до Генуя, а я должна это сделать! то надеюсь мы ещё увидимся ❤️

    Если бы не Ирина, которая посоветовала остановится в Монтероссо-аль-Маре и экскурсию Чинкве-Терре я бы сама и не додумалась))
  • О
    Ольга
    3 октября 2019
    Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте
    Это была прекрасная экскурсия! Живая природа - что может быть лучше? Куда бы вы ни посмотрели - там есть что
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    увидеть. Вперёд и вы не пожалеете. Я очень рада, что несмотря на свой не юный возраст и не ахти какую физическую форму, не испугалась и получила море удовольствий. Этот день остался самым запоминающимся из всех дней, проведенных в Лигурии. Маршрут легкий, 7-й ребенок дошел свободно. Огромное спасибо Ирине!

  • М
    Марина
    23 августа 2019
    Портофино: три жемчужины Лигурии
    Интересно было открыть красивейшие места с приятным человеком!

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Генуя
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте
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  3. Портофино: три жемчужины Лигурии
  4. Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
  5. Морская прогулка «Портофино и два залива»
Какие места ещё посмотреть в Генуя
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кафедральный собор
  3. Дворец Дожей
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Генуя в июне 2024
Сейчас в Генуя в категории "На весь день" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 400 до 455. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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