1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте: трекинг и история
Готовы к незабываемому путешествию? Сестри-Леванте ждет вас с его узкими улочками, яркими фасадами и великолепными пейзажами
Начало: На вокзале Brignole
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чинкве-Терре и Портовенере: уникальное путешествие по великолепным деревням Италии
Погрузитесь в атмосферу пяти живописных деревень Чинкве-Терре и исторического Портовенере в компании личного гида
Начало: Monterosso или La Spezia
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€455 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Портофино: три жемчужины Лигурии
Погрузитесь в атмосферу Лигурийского побережья, посетив Портофино, Санта-Маргериту и Камольи. Узнайте историю и насладитесь видами
Начало: Santa Margherita или по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€410 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Авторская автомобильная экскурсия по историческому центру города и не только
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Морская прогулка «Портофино и два залива»: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир итальянской красоты с экскурсией по морю. Вас ждут захватывающие виды, исторические городки и архитектурные шедевры
Начало: Санта-Маргарита
Расписание: По договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Залив Поэтов: Ла Специя, Портовенере, Леричи, Телларо
Погрузитесь в атмосферу итальянского побережья, исследуя старинные городки и наслаждаясь морскими приключениями
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чинкве-Терре: индивидуальная экскурсия по знаменитым городкам Италии
Прогулка по Чинкве-Терре: 4 городка, невероятные виды, истории, купание на диких пляжах, дегустация вина и анчоусов
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Dolce Vita: Портофино и два залива - Индивидуальная экскурсия в Генуе
Погрузитесь в итальянскую жизнь с экскурсией по Средиземноморью: Портофино, Санта-Маргарита и заливы ждут вас
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
€400 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса10 февраля 2024Светлана - гид, о котором можно только мечтать! Человек увлеченный своим делом, любящий Геную, да, вероятно, и всю Италию. Профессионал
- ААлександра16 ноября 2023Прекрасная экскурсия!!! Остались незабываемые впечатления!!! Спасибо за организацию такого мероприятия!
- GGennadiy21 сентября 2023Интересная, содержательная, в то же время не обременительная экскурсия. Мирослава очень быстро реагирует на изменение обстоятельства, например, погоды или желаний туристов и находит лучшее решение. Очень рекомендую!
- ЕЕлена10 сентября 2023Ирина не только отличный рассказчик, с любовью к местам, с которыми познакомила нас, но и очень приятный кампаньон Путешествовали на лодке
- ВВлада12 августа 2023Эта яркая морская экскурсия-эмоция оставила у меня невероятные впечатления всего за один день. Путешествие, полное впечатлений и эмоций! Спасибо за
- ААлла22 июля 2023Спасибо большое за проведенный день!! Было очень комфортно! Много интересного узнали и конечно же никогда сами не смогли бы пройти по всем прекрасным улочкам!!! Получили огромное удовольствие!!! Спасибо! Супер!!!
- ААлексей30 марта 2023Светлана, огромное спасибо за экскурсию - все прошло отлично! Генуя - потрясающий город. Ничего о нем не знал. Благодаря Вам, он навсегда останется для меня городом дворцов, церквей, Паганнини - ну и горячего южного темперамента, выраженного в прекрасном мраморе.
- ЕЕлена6 августа 2022Если бы не Ирина, которая посоветовала остановится в Монтероссо-аль-Маре и экскурсию Чинкве-Терре я бы сама и не додумалась)) Ирин, спасибо большое
- ООльга3 октября 2019Это была прекрасная экскурсия! Живая природа - что может быть лучше? Куда бы вы ни посмотрели - там есть что
- ММарина23 августа 2019Интересно было открыть красивейшие места с приятным человеком!
Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «На весь день»
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