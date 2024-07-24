Популярные экскурсии

Найдено 6 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Генуя на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи
Погружение в атмосферу Генуи: исторический центр, древние легенды, знаменитые личности и вкусная фокачча. Уникальная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Морская прогулка «Портофино и два залива»
2 отзыва
8 часов
Водная прогулка
Морская прогулка «Портофино и два залива»: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир итальянской красоты с экскурсией по морю. Вас ждут захватывающие виды, исторические городки и архитектурные шедевры
Начало: Санта-Маргарита
Расписание: По договорённости
Сегодня в 19:00
7 авг в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Великая Генуя
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Великая Генуя: погружение в историю и культуру через уникальные места
Познайте Геную не как обычный турист: от древних романских церквей до секретных уголков и вертикального города
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
Сегодня в 15:00
7 авг в 09:00
от 150 за всё до 5 чел.
Обзорная по Генуе на автомобиле
На машине
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная по Генуе на автомобиле: исторические места и виды
Исследуйте Геную на автомобиле, посещая площади, улицы и замки. Узнайте о славном прошлом города и насладитесь панорамными видами
Начало: По договорённости
Расписание: каждый день
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Залив Поэтов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Залив Поэтов: Ла Специя, Портовенере, Леричи, Телларо
Погрузитесь в атмосферу итальянского побережья, исследуя старинные городки и наслаждаясь морскими приключениями
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
7 авг в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Чинкве-Терре - жемчужина Италии
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чинкве-Терре: индивидуальная экскурсия по знаменитым городкам Италии
Прогулка по Чинкве-Терре: 4 городка, невероятные виды, истории, купание на диких пляжах, дегустация вина и анчоусов
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
Сегодня в 15:00
7 авг в 09:00
400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    24 июля 2024
    Великая Генуя
    Огромное спасибо Мирославе за интересную экскурсию по Генуи. Мы приехали вечером за день до экскурсии и конечно же погуляли по
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    городу. Перед началом экскурсии я рассказала где мы были и Мирослава составила так экскурсию чтобы дополнить нами уже увиденное и дополнительно рассказав много интересного про уже увиденное нами. Очень интересно, профессионально и позитивно!

  • А
    Алексей
    3 апреля 2024
    Обзорная по Генуе на автомобиле
    Жоль, что шел дождь
  • В
    Василиса
    15 декабря 2023
    Великая Генуя
    Я очень благодарна нашему экскурсоводу Мирославе! она смогла не только показать и рассказать о красотах Генуи, но и ответить на
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    все наши вопросы и по истории Генуи, и по где что лучше попробовать. Начиная от местного вина, мороженого, песты, …. до удивительного местного фаст-фуда это что то невероятное (хотя я очень отношусь к данной еде критично)))). Спасибо за проведенное с нами время. Я конечно рекомендую и надеюсь что у нас получится еще раз приехать и посетить следующие экскурсии Мирославы.

  • А
    Антон
    25 сентября 2023
    Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи
    Это была великолепная экскурсия, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказ Светланы, узнали много новой информации Всем советую от души
  • G
    Gennadiy
    21 сентября 2023
    Морская прогулка «Портофино и два залива»
    Интересная, содержательная, в то же время не обременительная экскурсия. Мирослава очень быстро реагирует на изменение обстоятельства, например, погоды или желаний туристов и находит лучшее решение. Очень рекомендую!
  • В
    Влада
    12 августа 2023
    Морская прогулка «Портофино и два залива»
    Эта яркая морская экскурсия-эмоция оставила у меня невероятные впечатления всего за один день. Путешествие, полное впечатлений и эмоций! Спасибо за
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    организацию такого незабываемого путешествия! Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет прочувствовать дух моря, красоту прибрежных городов и, возможно, создать незабываемые моменты своей жизни.

  • Н
    Наталья
    12 апреля 2023
    Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи
    Большое спасибо за пешеходную экскурсию по Генуи! Светлана профессиональный гид, прекрасный рассказчик, информации много и очень интересно, познавательно. Генуя стала нам ближе и понятнее. Также получили рекомендации, советы для посещения интересных мест самостоятельно.
  • T
    Tatyana
    24 июня 2021
    Великая Генуя
    Замечательно! Мирослава учла все пожелания. Солнечная, приятная путеводительница рассказывает с таким интересом, как буд то сама пришла послушать. Спасибо огромное, мы остались очень довольны!

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Популярные экскурсии»

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  1. Самое главное
  2. Кафедральный собор
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Сколько стоит экскурсия по Генуя в августе 2024
Сейчас в Генуя в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 130 до 400. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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