2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи
Погружение в атмосферу Генуи: исторический центр, древние легенды, знаменитые личности и вкусная фокачча. Уникальная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
8 часов
Водная прогулка
Морская прогулка «Портофино и два залива»: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир итальянской красоты с экскурсией по морю. Вас ждут захватывающие виды, исторические городки и архитектурные шедевры
Начало: Санта-Маргарита
Расписание: По договорённости
Сегодня в 19:00
7 авг в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Великая Генуя: погружение в историю и культуру через уникальные места
Познайте Геную не как обычный турист: от древних романских церквей до секретных уголков и вертикального города
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
Сегодня в 15:00
7 авг в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная по Генуе на автомобиле: исторические места и виды
Исследуйте Геную на автомобиле, посещая площади, улицы и замки. Узнайте о славном прошлом города и насладитесь панорамными видами
Начало: По договорённости
Расписание: каждый день
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Залив Поэтов: Ла Специя, Портовенере, Леричи, Телларо
Погрузитесь в атмосферу итальянского побережья, исследуя старинные городки и наслаждаясь морскими приключениями
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
7 авг в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чинкве-Терре: индивидуальная экскурсия по знаменитым городкам Италии
Прогулка по Чинкве-Терре: 4 городка, невероятные виды, истории, купание на диких пляжах, дегустация вина и анчоусов
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
Сегодня в 15:00
7 авг в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна24 июля 2024Огромное спасибо Мирославе за интересную экскурсию по Генуи. Мы приехали вечером за день до экскурсии и конечно же погуляли по
- ААлексей3 апреля 2024Жоль, что шел дождь
- ВВасилиса15 декабря 2023Я очень благодарна нашему экскурсоводу Мирославе! она смогла не только показать и рассказать о красотах Генуи, но и ответить на
- ААнтон25 сентября 2023Это была великолепная экскурсия, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказ Светланы, узнали много новой информации Всем советую от души
- GGennadiy21 сентября 2023Интересная, содержательная, в то же время не обременительная экскурсия. Мирослава очень быстро реагирует на изменение обстоятельства, например, погоды или желаний туристов и находит лучшее решение. Очень рекомендую!
- ВВлада12 августа 2023Эта яркая морская экскурсия-эмоция оставила у меня невероятные впечатления всего за один день. Путешествие, полное впечатлений и эмоций! Спасибо за
- ННаталья12 апреля 2023Большое спасибо за пешеходную экскурсию по Генуи! Светлана профессиональный гид, прекрасный рассказчик, информации много и очень интересно, познавательно. Генуя стала нам ближе и понятнее. Также получили рекомендации, советы для посещения интересных мест самостоятельно.
- TTatyana24 июня 2021Замечательно! Мирослава учла все пожелания. Солнечная, приятная путеводительница рассказывает с таким интересом, как буд то сама пришла послушать. Спасибо огромное, мы остались очень довольны!
Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Популярные экскурсии»
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