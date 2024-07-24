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все наши вопросы и по истории Генуи, и по где что лучше попробовать. Начиная от местного вина, мороженого, песты, …. до удивительного местного фаст-фуда это что то невероятное (хотя я очень отношусь к данной еде критично)))). Спасибо за проведенное с нами время. Я конечно рекомендую и надеюсь что у нас получится еще раз приехать и посетить следующие экскурсии Мирославы.