2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический центр гордой Генуи
Увидеть и изучить главные достопримечательности на авторской обзорной экскурсии
13 авг в 08:00
14 авг в 08:30
€135 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая и противоречивая Генуя: путешествие по времени и культуре
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улочек до современных проспектов. Экскурсия раскроет город как никогда прежде
Начало: Пиацца де Ферари или Старый Порт
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
€120 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Генуя - любовь с первого взгляда: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улиц до красочного Боккадассе. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: Встреча на вокзале, круизном терминале или у отеля...
Завтра в 14:00
7 авг в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлеонора28 июля 2024Замечательная экскурсия по центру Генуи для начала знакомства с городом. Много фактов, историй и неожиданных открытий (не буду писать детально,
- ССергей28 июля 2024Огромное спасибо Мирославе за интересную экскурсию, сопровождающуюся знакомством с лигурийской кухней. Знание истории Генуи позволяет ей за какие то два часа открыть для нас вековую историю. Очень рекомендую другим такого гида! С уважением, Сергей.
- ИИрина23 июля 2024Большое спасибо Мирославе за прекрасную экскурсию! Мирослава - замечательный гид, настоящий профессионал, благодаря ей мы узнали и полюбили Геную. Мы обязательно вернёмся ещё раз! Спасибо!
- NNaila22 июля 2024Сегодня посетили Геную и взяли экскурсию с гидом Мирославой. Это был замечательный и увлекательный тур! Мирослава провела нас по основным
- ЕЕкатерина18 июля 2024Мы были в восторге от экскурсии, которую организовала для нас Мирослава! Увидели Геную со всем ее разнообразием, соборами, историей, аутентичными магазинами и кафе! Мирослава с такой душой и любовью рассказывала о городе, что мы обязательно вернемся снова! Спасибо!
- ААлександр13 июля 2024Спасибо большое за отличную экскурсию! Масса замечательной информации и фантастическое общение! Очень рекомендую Мирославну как фантастически эрудированного гида! Спасибо большое за сервиз!! 🙏🙏🙏🙏💪👍👍👍👍❤️❤️🇮🇹
- ММария8 июля 2024Очень понравилась прогулка по Генуе. Мирослава показала город, рассказала об его истории и посоветовала, что еще посетить в самом городе и регионе. За время прогулки узнали много интересного и посетили живописные места. Первое знакомство с городом прошло прекрасно!
- ННаталья22 апреля 2024Одним из городов нашего круиза был Генуя. Большая благодарность Светлане, которая своими лёгкими рассказами просто влюбила нас в этот умопомрачительный
- ЭЭдуард9 октября 2023Светлана - отличный гид, замечательный рассказчик и интеллигентный человек. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Несмотря на длину маршрута, было
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