Все – экскурсии в Генуя

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Генуя на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Исторический центр гордой Генуи
Пешая
25 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический центр гордой Генуи
Увидеть и изучить главные достопримечательности на авторской обзорной экскурсии
13 авг в 08:00
14 авг в 08:30
135 за всё до 4 чел.
Великая и противоречивая Генуя
Пешая
22 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая и противоречивая Генуя: путешествие по времени и культуре
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улочек до современных проспектов. Экскурсия раскроет город как никогда прежде
Начало: Пиацца де Ферари или Старый Порт
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
120 за всё до 6 чел.
Генуя - любовь с первого взгляда
Пешая
80 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Генуя - любовь с первого взгляда: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улиц до красочного Боккадассе. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: Встреча на вокзале, круизном терминале или у отеля...
Завтра в 14:00
7 авг в 09:00
160 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элеонора
    28 июля 2024
    Исторический центр гордой Генуи
    Замечательная экскурсия по центру Генуи для начала знакомства с городом. Много фактов, историй и неожиданных открытий (не буду писать детально,
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    чтобы не спойлерить!). Светлана не только рассказала про город и достопримечательности, но и порекомендовала дополнительно места для самостоятельного посещения. Душевно! Это экскурсия не заученная лекция, а прогулка с человеком, который действительно любит свой город.

    Замечательная экскурсия по центру Генуи для начала знакомства с городом. Много фактов, историй и неожиданных открытий
  • С
    Сергей
    28 июля 2024
    Великая и противоречивая Генуя
    Огромное спасибо Мирославе за интересную экскурсию, сопровождающуюся знакомством с лигурийской кухней. Знание истории Генуи позволяет ей за какие то два часа открыть для нас вековую историю. Очень рекомендую другим такого гида! С уважением, Сергей.
  • И
    Ирина
    23 июля 2024
    Великая и противоречивая Генуя
    Большое спасибо Мирославе за прекрасную экскурсию! Мирослава - замечательный гид, настоящий профессионал, благодаря ей мы узнали и полюбили Геную. Мы обязательно вернёмся ещё раз! Спасибо!
  • N
    Naila
    22 июля 2024
    Генуя - любовь с первого взгляда
    Сегодня посетили Геную и взяли экскурсию с гидом Мирославой. Это был замечательный и увлекательный тур! Мирослава провела нас по основным
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    достопримечательностям города, рассказала много интересного о его богатой истории и культурном наследии. Мы посетили обзорные площадки с великолепными видами, а также узнали много любопытных фактов о местной жизни. Мирослава была очень позитивной и доброжелательной, создавая приятную атмосферу на протяжении всей экскурсии. Настоятельно рекомендую экскурсии с ней всем, кто хочет лучше узнать Геную и получить незабываемые впечатления!

    Сегодня посетили Геную и взяли экскурсию с гидом Мирославой. Это был замечательный и увлекательный тур! МирославаСегодня посетили Геную и взяли экскурсию с гидом Мирославой. Это был замечательный и увлекательный тур! МирославаСегодня посетили Геную и взяли экскурсию с гидом Мирославой. Это был замечательный и увлекательный тур! МирославаСегодня посетили Геную и взяли экскурсию с гидом Мирославой. Это был замечательный и увлекательный тур! МирославаСегодня посетили Геную и взяли экскурсию с гидом Мирославой. Это был замечательный и увлекательный тур! Мирослава
  • Е
    Екатерина
    18 июля 2024
    Великая и противоречивая Генуя
    Мы были в восторге от экскурсии, которую организовала для нас Мирослава! Увидели Геную со всем ее разнообразием, соборами, историей, аутентичными магазинами и кафе! Мирослава с такой душой и любовью рассказывала о городе, что мы обязательно вернемся снова! Спасибо!
  • А
    Александр
    13 июля 2024
    Генуя - любовь с первого взгляда
    Спасибо большое за отличную экскурсию! Масса замечательной информации и фантастическое общение! Очень рекомендую Мирославну как фантастически эрудированного гида! Спасибо большое за сервиз!! 🙏🙏🙏🙏💪👍👍👍👍❤️❤️🇮🇹
  • М
    Мария
    8 июля 2024
    Генуя - любовь с первого взгляда
    Очень понравилась прогулка по Генуе. Мирослава показала город, рассказала об его истории и посоветовала, что еще посетить в самом городе и регионе. За время прогулки узнали много интересного и посетили живописные места. Первое знакомство с городом прошло прекрасно!
  • Н
    Наталья
    22 апреля 2024
    Исторический центр гордой Генуи
    Одним из городов нашего круиза был Генуя. Большая благодарность Светлане, которая своими лёгкими рассказами просто влюбила нас в этот умопомрачительный
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    город! Вековая история, неизвестные доселе факты, биография знаменитых людей, сказочная атмосфера, прекрасная погода, красивая Светлана - всё это стало незабываемым воспоминанием на долгое время! БЛАГОДАРЮ!

  • Э
    Эдуард
    9 октября 2023
    Исторический центр гордой Генуи
    Светлана - отличный гид, замечательный рассказчик и интеллигентный человек. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Несмотря на длину маршрута, было
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    не утомительно, а интересно и познавательно. Светлана научила нас некоторым фишкам при съемке фото и видео; предложила интересные локации для фотосъемки и сюжеты для видеороликов. Рекомендую этого гида туристам, планирующим визит в Геную.

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Генуя в августе 2024
Сейчас в Генуя в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 160. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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