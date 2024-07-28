Э Элеонора Исторический центр гордой Генуи читать дальше чтобы не спойлерить!). Светлана не только рассказала про город и достопримечательности, но и порекомендовала дополнительно места для самостоятельного посещения. Душевно! Это экскурсия не заученная лекция, а прогулка с человеком, который действительно любит свой город. Замечательная экскурсия по центру Генуи для начала знакомства с городом. Много фактов, историй и неожиданных открытий (не буду писать детально,

С Сергей Великая и противоречивая Генуя Огромное спасибо Мирославе за интересную экскурсию, сопровождающуюся знакомством с лигурийской кухней. Знание истории Генуи позволяет ей за какие то два часа открыть для нас вековую историю. Очень рекомендую другим такого гида! С уважением, Сергей.

И Ирина Великая и противоречивая Генуя Большое спасибо Мирославе за прекрасную экскурсию! Мирослава - замечательный гид, настоящий профессионал, благодаря ей мы узнали и полюбили Геную. Мы обязательно вернёмся ещё раз! Спасибо!

N Naila Генуя - любовь с первого взгляда читать дальше достопримечательностям города, рассказала много интересного о его богатой истории и культурном наследии. Мы посетили обзорные площадки с великолепными видами, а также узнали много любопытных фактов о местной жизни. Мирослава была очень позитивной и доброжелательной, создавая приятную атмосферу на протяжении всей экскурсии. Настоятельно рекомендую экскурсии с ней всем, кто хочет лучше узнать Геную и получить незабываемые впечатления! Сегодня посетили Геную и взяли экскурсию с гидом Мирославой. Это был замечательный и увлекательный тур! Мирослава провела нас по основным

Е Екатерина Великая и противоречивая Генуя Мы были в восторге от экскурсии, которую организовала для нас Мирослава! Увидели Геную со всем ее разнообразием, соборами, историей, аутентичными магазинами и кафе! Мирослава с такой душой и любовью рассказывала о городе, что мы обязательно вернемся снова! Спасибо!

А Александр Генуя - любовь с первого взгляда Спасибо большое за отличную экскурсию! Масса замечательной информации и фантастическое общение! Очень рекомендую Мирославну как фантастически эрудированного гида! Спасибо большое за сервиз!! 🙏🙏🙏🙏💪👍👍👍👍❤️❤️🇮🇹

М Мария Генуя - любовь с первого взгляда Очень понравилась прогулка по Генуе. Мирослава показала город, рассказала об его истории и посоветовала, что еще посетить в самом городе и регионе. За время прогулки узнали много интересного и посетили живописные места. Первое знакомство с городом прошло прекрасно!

Н Наталья Исторический центр гордой Генуи читать дальше город! Вековая история, неизвестные доселе факты, биография знаменитых людей, сказочная атмосфера, прекрасная погода, красивая Светлана - всё это стало незабываемым воспоминанием на долгое время! БЛАГОДАРЮ! Одним из городов нашего круиза был Генуя. Большая благодарность Светлане, которая своими лёгкими рассказами просто влюбила нас в этот умопомрачительный