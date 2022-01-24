Аквариум Генуи: проход без очереди

Полюбуйтесь удивительными водными существами в крупнейшем аквариуме Европы

4.7
770 отзывов
Входной билет
Аквариум Генуи: проход без очереди
Аквариум Генуи: проход без очереди
Аквариум Генуи: проход без очереди
Аквариум Генуи: проход без очереди
Аквариум Генуи: проход без очереди
Аквариум Генуи: проход без очереди
Аквариум Генуи: проход без очереди
Аквариум Генуи: проход без очереди
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Если вам нравится наблюдать за акулами в действии, но вы предпочитаете оставаться сухими, не повредив конечностей, отправляйтесь в Генуэзский аквариум. Акулы, дельфины, пингвины и другие обитатели обитают в крупнейшем в Европе аквариуме, где в 70 комнатах обитают 12 000 животных и морских существ. Построенный внутри старого корабля в гавани, все это визуально впечатляет!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проход без очереди в Аквариум Генуи
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Генуя

🎫БилетыПроход без очередиЗоопарки и океанариумыОкеанариумыАквариум🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Генуя

Аквариум Генуи: Пропустить очередь + обед
Входной билет
4.9
7
32.9
за 1 чел.
Аквариум Генуи: Пропустить очередь + обед
Посетите самый большой аквариум в Европе и попробуйте лигурийские деликатесы
Генуя сегодня
Индивидуально
для 6 чел.
5
53
144
за 1-6 чел.
Генуя сегодня
👣 Пешеходные
Обзорная экскурсия по самому крупному в Европе историческому центру города
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
Аквариум Генуи и Генуэзский маяк
Входной билет
4.6
15
29
за 1 чел.
Аквариум Генуи и Генуэзский маяк
Самый высокий в Европе маяк и самый большой аквариум - в одном билете
Аквариум Генуи: Поздний вход + генуэзский аперитив
В группе
4
1
29
за 1 чел.
Аквариум Генуи: Поздний вход + генуэзский аперитив
Посетите аквариум Генуи с сайта 16:00 без предварительного бронирования
Генуя - город контрастов
Индивидуально
для 3 чел.
4.8
4
200
за 1-3 чел.
Генуя - город контрастов
Генуя - крупнейший европейский порт, поэтому мы обязательно прогуляемся по живописной бухте с кораблями
в будни в 9.00 или 10.00
Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи
Индивидуально
для 3 чел.
130
за 1-3 чел.
Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи
👣 Пешеходные
Генуя является одним из крупнейших портов Средиземноморья
каждый день
Исторический центр гордой Генуи
Индивидуально
для 4 чел.
4.8
15
135
за 1-4 чел.
Исторический центр гордой Генуи
👣 Пешеходные
Увидеть и изучить главные достопримечательности на авторской обзорной экскурсии
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
Удивительная Генуя
Индивидуально
для 4 чел.
125
за 1-4 чел.
Удивительная Генуя
Ежедневно в 9:00, 13:00, 17:00
Сердце исторической Генуи
Индивидуально
для 4 чел.
125
за 1-4 чел.
Сердце исторической Генуи
👣 Пешеходные
В ходе этой прогулки я познакомлю вас с историческим прошлым великолепной Генуи, а ведь она была
Ежедневно в 9:00, 13:00, 17:00
Buongiorno, Генуя
Индивидуально
для 3 чел.
4.8
5
130
за 1-3 чел.
Buongiorno, Генуя
Вас ждет обзорная пешеходная экскурсия по Генуе
Каждый день в 10:00
Великая Генуя
Индивидуально
для 5 чел.
5
1
130
за 1-5 чел.
Великая Генуя
👣 Пешеходные
Генуя - город-сундук, который мы откроем, чтобы полюбоваться его сокровищами
По договорённости
Генуя за один день с дегустацией местных блюд
Индивидуально
для 4 чел.
300
за 1-4 чел.
Генуя за один день с дегустацией местных блюд
Объемная экскурсия по самому необычному и самобытному итальянскому городу Генуя
каждый день с 10.00 до 18.00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Генуя. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Генуя
ХОРОШО
🇮🇹
ТАМ