Если вам нравится наблюдать за акулами в действии, но вы предпочитаете оставаться сухими, не повредив конечностей, отправляйтесь в Генуэзский аквариум. Акулы, дельфины, пингвины и другие обитатели обитают в крупнейшем в Европе аквариуме, где в 70 комнатах обитают 12 000 животных и морских существ. Построенный внутри старого корабля в гавани, все это визуально впечатляет!