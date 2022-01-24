Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Если вам нравится наблюдать за акулами в действии, но вы предпочитаете оставаться сухими, не повредив конечностей, отправляйтесь в Генуэзский аквариум. Акулы, дельфины, пингвины и другие обитатели обитают в крупнейшем в Европе аквариуме, где в 70 комнатах обитают 12 000 животных и морских существ. Построенный внутри старого корабля в гавани, все это визуально впечатляет!
Ответы на вопросы
Что входит
Проход без очереди в Аквариум Генуи
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.