Белла — ваш гид в Генуя

Провела экскурсии для 25 туристов

Когда человек сильно увлечен искусством и историей и мечтает об Италии, судьба обязательно приведет его сюда. Так произошло со мной, многочисленные курсы, курсы гида, университет по истории искусства и любовь к Италии привела меня в Геную. Я работаю гидом по любимой мною Австрии и сейчас счастлива быть в Генуе. Это очень сильный контраст во всем. Попадая в Геную ты погружаешься в какую то особенную атмосферу, где в самом воздухе витает история средневековья. . Архитектура — как рукопись с иероглифами, которую ты пытаешься прочитать. Это необъяснимое чувство ощущения аутентичности города… Что я и пытаюсь передать Вам на моих экскурсиях. А углубления в историю и искусство позволяют нам понять, как формировался дух и архитектурный облик этого необыкновенного города.

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