Горделивая Генуя: экскурсия с искусствоведом

Прогуляться по самым чарующим уголкам города, который вдохновлял великих художников

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Генуя — это кладезь истории и живая книга. Город ждёт своих первооткрывателей, и я с радостью покажу вам всю его красоту и богатство. Вместе мы пройдём по улицам и площадям, вспомним о крестоносцах и золоте дожей. Погрузимся в мир искусства и музыки за разговорами об известных лютнистах и виртуозе Паганини. И конечно, отведаем ароматного кофе и тающей во рту фокаччи.
Горделивая Генуя: экскурсия с искусствоведом
Горделивая Генуя: экскурсия с искусствоведом
Горделивая Генуя: экскурсия с искусствоведом
Горделивая Генуя: экскурсия с искусствоведом
Горделивая Генуя: экскурсия с искусствоведом
Горделивая Генуя: экскурсия с искусствоведом
Горделивая Генуя: экскурсия с искусствоведом
Горделивая Генуя: экскурсия с искусствоведом
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

«Превосходная людьми и стеной» Генуя, как писал Петрарка 700 лет назад, — это настоящая шкатулка с сокровищами. И у меня есть код, чтобы открыть её. Мы совершим путешествие во времена зарождения и расцвета города, поговорим о генуэзской живописи, знаменитых генуэзцах и о традиционной кухне Лигурии. Вот что вам предстоит сделать:

  • отыскать дом Христофора Колумба, вспомнить факты из его жизни и разобраться, почему он уехал в Португалию,
  • рассмотреть алтарные полотна Рубенса в церкви и насладиться искусством гротескных потолочных фресок,
  • увидеть грандиозный по своей архитектуре кафедральный собор Святого Лоренца с его реликвиями,
  • посетить фамильный склеп Генуэзских дожей (если он будет открыт),
  • дойти до площади, где останавливался Альберт Эйнштейн,
  • изучить места, где любил бывать Джузеппе Верди,
  • выяснить подробности истории о Паганини и «скрипке дьявола» и посмотреть церковь, где он музицировал,
  • восхититься портовой частью Генуи с её сказочным фрегатом,
  • заглянуть в историческую лавку ткани и узнать, что связывает её и средневековую Геную,
  • услышать историю прародительницы пиццы,
  • обнаружить место, где готовят самую вкусную генуэзскую лепешку — фокаччу,
  • продегустировать главное генуэзское кулинарное сокровище — песто из базилика.

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию):

  • музей Собора Святого Лоренца — взрослый билет 10 евро, детский — 5 евро
  • кофе, дегустация генуэзского соуса с кусочком вкусной фокаччи — около 10 евро

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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