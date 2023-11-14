Прогуляться по самым чарующим уголкам города, который вдохновлял великих художников
Генуя — это кладезь истории и живая книга. Город ждёт своих первооткрывателей, и я с радостью покажу вам всю его красоту и богатство. Вместе мы пройдём по улицам и площадям, вспомним о крестоносцах и золоте дожей. Погрузимся в мир искусства и музыки за разговорами об известных лютнистах и виртуозе Паганини. И конечно, отведаем ароматного кофе и тающей во рту фокаччи.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
«Превосходная людьми и стеной» Генуя, как писал Петрарка 700 лет назад, — это настоящая шкатулка с сокровищами. И у меня есть код, чтобы открыть её. Мы совершим путешествие во времена зарождения и расцвета города, поговорим о генуэзской живописи, знаменитых генуэзцах и о традиционной кухне Лигурии. Вот что вам предстоит сделать:
- отыскать дом Христофора Колумба, вспомнить факты из его жизни и разобраться, почему он уехал в Португалию,
- рассмотреть алтарные полотна Рубенса в церкви и насладиться искусством гротескных потолочных фресок,
- увидеть грандиозный по своей архитектуре кафедральный собор Святого Лоренца с его реликвиями,
- посетить фамильный склеп Генуэзских дожей (если он будет открыт),
- дойти до площади, где останавливался Альберт Эйнштейн,
- изучить места, где любил бывать Джузеппе Верди,
- выяснить подробности истории о Паганини и «скрипке дьявола» и посмотреть церковь, где он музицировал,
- восхититься портовой частью Генуи с её сказочным фрегатом,
- заглянуть в историческую лавку ткани и узнать, что связывает её и средневековую Геную,
- услышать историю прародительницы пиццы,
- обнаружить место, где готовят самую вкусную генуэзскую лепешку — фокаччу,
- продегустировать главное генуэзское кулинарное сокровище — песто из базилика.
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию):
- музей Собора Святого Лоренца — взрослый билет 10 евро, детский — 5 евро
- кофе, дегустация генуэзского соуса с кусочком вкусной фокаччи — около 10 евро
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Белла — ваш гид в Генуя
Провела экскурсии для 25 туристов
Когда человек сильно увлечен искусством и историей и мечтает об Италии, судьба обязательно приведет его сюда. Так произошло со мной, многочисленные курсы, курсы гида, университет по истории искусства и любовь к Италии привела меня в Геную. Я работаю гидом по любимой мною Австрии и сейчас счастлива быть в Генуе. Это очень сильный контраст во всем. Попадая в Геную ты погружаешься в какую то особенную атмосферу, где в самом воздухе витает история средневековья. . Архитектура — как рукопись с иероглифами, которую ты пытаешься прочитать. Это необъяснимое чувство ощущения аутентичности города… Что я и пытаюсь передать Вам на моих экскурсиях. А углубления в историю и искусство позволяют нам понять, как формировался дух и архитектурный облик этого необыкновенного города.
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