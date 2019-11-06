2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Таинственная вечерняя Генуя

Мы встретимся на площади Порто Антико, где я расскажу о зарождении Генуи. Следом покажу банк, отказавший самому Колумбу, и площадь, спроектированную одним из самых известных архитекторов мира. А также раскрою, в честь какого праздника на ней появились аквариум, биосфера и необычный аттракцион «иль Биго». Далее мы отправимся в сторону главной площади города — де Феррари, на которой вы рассмотрите палаццо Дукале и театр Карло Феличе, где ставил оперы великий Джузеппе Верди.

Аперитивы в аутентичном заведении

Во второй части прогулки вас ждет тотальное погружение в итальянскую атмосферу и знакомство с «аперитиво». Технически — это закуска перед ужином, которую бары часто дают бесплатно вместе с купленным напитком. Фактически — это традиционный итальянский досуг. В вечернее время в барах царит невероятная атмосфера — местные жители собираются шумными компаниями, чтобы пообщаться и насладиться жизнью. Я отведу вас в одно из таких мест, где вы не только попробуете аперитивы, но и проникнетесь итальянским настроением, услышите о местном менталитете, традициях и привычках.