2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Вечерняя Генуя — архитектура и аперитивы

Погулять по историческому центру и насладиться местными напитками и закусками в окружении итальянцев

Elena
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Elena – ваш гид
Вы погрузитесь в атмосферу настоящего итальянского шарма: впечатлитесь архитектурными красотами города в волшебном свете фонарей и посетите оживленный локальный бар, где проникнетесь местным стилем жизни и попробуете «аперитиво».
91 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Порто Антико
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Вечерняя Генуя — архитектура и аперитивы
Вечерняя Генуя — архитектура и аперитивы

Что вас ожидает

Таинственная вечерняя Генуя
Мы встретимся на площади Порто Антико, где я расскажу о зарождении Генуи. Следом покажу банк, отказавший самому Колумбу, и площадь, спроектированную одним из самых известных архитекторов мира. А также раскрою, в честь какого праздника на ней появились аквариум, биосфера и необычный аттракцион «иль Биго». Далее мы отправимся в сторону главной площади города — де Феррари, на которой вы рассмотрите палаццо Дукале и театр Карло Феличе, где ставил оперы великий Джузеппе Верди.

Аперитивы в аутентичном заведении
Во второй части прогулки вас ждет тотальное погружение в итальянскую атмосферу и знакомство с «аперитиво». Технически — это закуска перед ужином, которую бары часто дают бесплатно вместе с купленным напитком. Фактически — это традиционный итальянский досуг. В вечернее время в барах царит невероятная атмосфера — местные жители собираются шумными компаниями, чтобы пообщаться и насладиться жизнью. Я отведу вас в одно из таких мест, где вы не только попробуете аперитивы, но и проникнетесь итальянским настроением, услышите о местном менталитете, традициях и привычках.

Организационные детали

  • Напитки не включены в стоимость экскурсии.
  • Экскурсия начинается в 18.30. Первый час — обзорная прогулка, второй — аперитивы.
  • По желанию, вы можете насладиться аперитивами не в центре города, а на берегу моря. В этом случае экскурсия длится 2,5 часа с доплатой 20 евро.
Вечерняя Генуя — архитектура и аперитивы
Вечерняя Генуя — архитектура и аперитивы
Вечерняя Генуя — архитектура и аперитивы
Вечерняя Генуя — архитектура и аперитивы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Порто Антико.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Elena
Elena
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я не профессиональный гид, но архитектор по образованию — именно это и стало изначальной причиной моей зарождающейся любви к Италии. Почувствовав атмосферу и дух этой страны, я «потеряла голову» окончательно. Италия стала первым местом в мире, которое я узнала по-настоящему, прикоснувшись к нетуристическому колориту, доступному только для «своих». С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями. До встречи в волшебной Генуе!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Богдан
6 ноября 2019
Елена, действительно любит Геную и отлично рассказывает о ней. Выделяет исторические и архитектурные аспекты старого города и порта.
Елена располагает к неформальному общению и обсуждению особенностей. Прекрасно ориентируется в городе и дает советы и рекомендации, доступные только «локалам», повествует занимательные истории…
Экскурсия пролетела не заметно и приятно, не смотря на то, что мы с женой были с годовалым сынишкой).
Вы будете очарованы вечерней Генуей, наслаждаясь аперативо в прекрасной компании)).
23 сентября 2019
Это была очень увлекательная прогулка по Генуе. Я архитектор. Закончил Московский Архитектурный институт. И несмотря на это Елена увлекла глубиной своих знаний, детальностью своего рассказа о Генуе, об её истории, истории развития политической системы. Прогулка проходила под дождём, но в какой-то момент я забыл о нём. Легкость и импровизационном ты, с которой подавался серьёзный материал, помогла мне забыть о дожде. Внимательность и заботливость явно отличительные черты Елены. Аперитиво на в бухте Боккадассе вызвало тёплые романтичные эмоции. Спасибо Елена.

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