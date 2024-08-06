7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательное путешествие по Калабрии: природа и древность
Отправьтесь в увлекательное путешествие по горному серпантину Калабрии. Насладитесь природой, пейзажами и легендами, искупайтесь в магическом пруду у водопада
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия в Паолу: духовное путешествие по следам святого Франциска
Отправьтесь в город Паола и посетите святую обитель Франциска. Узнайте о жизни святого и ощутите духовную атмосферу этого уникального места
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€190 за всё до 10 чел.
3 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия в Damnam Diving Center в Замброне
Вас ждут незабываемые впечатления от погружения в море с Damnam Diving Center. Подходит для детей от 10 лет и взрослых
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 21:00
6 авг в 09:00
€70 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Реджо ди Калабрия: набережная, собор и музей
Прогулка по старинному Реджо ди Калабрия: знаменитая набережная, кафедральный собор, Национальный музей с бронзовыми статуями. Узнайте историю и мифы города
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: Оговаривается при переписке
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия в парк-музей «Musaba» в Калабрии
Откройте для себя уникальный парк-музей «Musaba» в Маммоле. Вдохновляющие произведения искусства и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 19:00
6 авг в 09:00
€100 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Неизвестный и загадочный Клето: индивидуальная экскурсия по Калабрии
Посетите Клето и окунитесь в древнюю эпоху. Узкие улочки, средневековый замок и захватывающие истории ждут вас в этом уникальном месте
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: Оговаривается при переписке
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная прогулка по Пиццо и его живописным окрестностям
Отправьтесь в Пиццо, старинный городок на скалистом мысе. Посетите арагонский замок, музей Мюрата и насладитесь знаменитым мороженым «Тартуфо»
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Великолепная Шилла и южная Венеция Кьяналея: индивидуальная экскурсия
Прогулка по мифическому городу-крепости Шилла и живописному кварталу Кьяналея. Легенды, виды на Сицилию и вкуснейшие блюда из свежей рыбы
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Деревня-троглодит или пещерное поселение в Дзунгри
Погрузитесь в историю древнего поселения Дзунгри, где пещерные дома расскажут о жизни наших предков. Прогулка по деревне и посещение музея крестьянского быта
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: Оговаривается предварительно при переписке
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€100 за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Глубинка Калабрии: Соряно и Серра Сан Бруно - паломничество и активный отдых
Познакомьтесь с глубинкой Калабрии, посетив Соряно и Серра Сан Бруно. Паломничество, активный отдых и вкуснейшая местная кухня ждут вас
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€55 за всё до 4 чел.
1 час
Мини-группа
до 1 чел.
Полеты на дельтаплане и повышение адреналина в крови
Любители острых ощущений, готовьтесь к полету на дельтаплане! Насладитесь панорамными видами Калабрии и получите заряд бодрости и адреналина
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€70 за человека
4 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия на лодке вдоль побережья Калабрии с рыбалкой и снорклингом
Замечательное приключение и незабываемые впечатления ждут вас на лодке вдоль береговой линии Калабрии с опытным рыбаком и шкипером Даниилом
Начало: Калабрия, Вибо Марина
Расписание: по договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€55 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Греческий Иппонион или Вибо Валентия: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Вибо Валентия, наслаждаясь его историей и великолепными видами на побережье Богов. Уникальная экскурсия по Калабрии ждет вас
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: По договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€170 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешая прогулка по узким улочкам Джераче с посещением Кафедрального собора
Погрузитесь в атмосферу средневековья, прогуливаясь по узким улочкам Джераче. Посетите Кафедральный собор и площадь трех церквей
Начало: Калабрия, по договоренности
Расписание: по договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Калабрии в категории «Популярные экскурсии»
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