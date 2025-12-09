Найдено 3 экскурсии в категории « Нескучные экскурсии » в Кальяри на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

Пешая 3 часа 34 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Знакомство с Кальяри Узнать столицу Сардинии и её главные достопримечательности на пешеходной экскурсии €200 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 3 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Средневековый Кальяри: прогулка по кварталу Кастелло Здесь пылали костры инквизиции и задумывались дворцовые перевороты €150 за всё до 6 чел. На машине 3 часа Индивидуальная до 3 чел. Мурализм Сан Сперате и сад поющих камней Побывать в крошечном городке, известном настенными картинами, и услышать музыку камней €280 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Кальяри

