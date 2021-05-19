Полезная информация о Катандзаро
Что нужно знать о Катандзаро: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Катандзаро
04:5037
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇹 Италия
|Название города
|Катандзаро
|По-английски
|Catanzaro
|Столица региона
|Катандзаро является столицей региона
|Население города
|78 970 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Rome
|Средняя высота
|103 м. от уровня моря