Всё о Катандзаро

Полезная информация о Катандзаро

Что нужно знать о Катандзаро: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Катандзаро
04:5037
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇹 Италия
Название городаКатандзаро
По-английскиCatanzaro
Столица регионаКатандзаро является столицей региона
Население города78 970 чел.
Часовой поясEurope/Rome
Средняя высота103 м. от уровня моря

Где находится Катандзаро на карте