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просто сказочная: красивый ландшафт, потрясающий вид с Этны, тишина, свежий воздух, уютный дом. Сама дегустация была тоже очень интересной. Янина как -будто открыла дверь в другой мир, под названием "Вино". Во время дегустации мы узнали как производят вино, с какими продуктами лучше пить красное или белое вино,чтобы раскрыть вкус вина, как его производят в разных регионах Сицилии и т. д. Хозяйка винодельни провела по самой винодельни и рассказала как выращивают вино и как его производили в старину. Словом от этой экскурсии мы получили не только вкусовое, но и эстетическое и информационное удовольствие.