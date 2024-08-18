6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на вулкан Этна в Катании
Посетите самый активный вулкан Европы, узнайте его историю и мифы, насладитесь уникальными природными ландшафтами и винодельнями
Начало: На ресепшн отеля туриста или в условленном месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - город у подножия вулкана: индивидуальная экскурсия
Исследуйте архитектуру Катании, узнайте её историю и насладитесь местной кухней. Прогулка по городу с посещением главных достопримечательностей
11 сен в 11:30
12 сен в 09:30
€174 за всё до 10 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Этна в бокале вина: мастер-класс по дегустации
Погрузитесь в атмосферу Катании на личном мастер-классе, наслаждаясь пейзажами Этны и дегустируя уникальные вулканические вина
11 сен в 10:00
12 сен в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий18 августа 2024Великолепная экскурсия! Получили массу информации и не только про Этну, а про всю Сицилию!. Очень рекомендуем и обязательно обратимся еще, когда вернемся!
- JJulia13 августа 2024Наталья - замечательный гид и человек! Всем рекомендую экскурсии с ней!
- ЕЕвгения19 июля 2024Елена организовала супер маршрут с отличной дегустацией на винодельне и обедом, мы с подругой в восторге, это действительно человек, любящей Италию и свое дело, очень было искренне и душевно. Благодарю!
- ССветлана25 мая 2024Спасибо Елене за интересную экскурсию. Даже дождь не помешал нам увидеть все запланированное и ещё немного добавочно. Елена нашла выход из сложившихся неблагоприятных погодных условий, перестроила маршрут и смогла нам все показать. Все прошло замечательно.
- ВВладимир19 марта 2024Все прошло отлично, Янина рассказала много интересного о местной культуре и показала локальные магазинчики «для своих». Настоятельно рекомендую.
- ЕЕкатерина17 марта 2024Рекомендую всем данную экскурсию! Мы заказали эту экскурсию и ни разу не пожалели. Винодельня, на которую нас привезла Янина была
- ИИрина31 декабря 2023Большое спасибо Янине за замечательную экскурсию. Янина показала нам очень красивые места, была очень доброжелательная, хорошо разбирается в материале и ответила на все наши вопросы. Очень приятный гид. Кроме этого дала нам советы по Сицилии.
Ответы на вопросы от путешественников по Катании в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Катании в сентябре 2024
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