Все – экскурсии в Катании

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Катании на русском языке, цены от €67. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Первое свидание с Катанией
Пешая
51 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первое свидание с Катанией
Приглашаем на экскурсию по Катании для тех, кто впервые в этом городе. Узнайте о его истории, легендах и кухне. Это будет увлекательная прогулка
Начало: Дуомской площади
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
67 за всё до 5 чел.
Катания - город у подножия вулкана
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Катания - город у подножия вулкана: индивидуальная экскурсия
Исследуйте архитектуру Катании, узнайте её историю и насладитесь местной кухней. Прогулка по городу с посещением главных достопримечательностей
Завтра в 09:30
7 авг в 09:30
160 за всё до 10 чел.
Этна в бокале вина
На машине
17 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Этна в бокале вина: мастер-класс по дегустации
Погрузитесь в атмосферу Катании на личном мастер-классе, наслаждаясь пейзажами Этны и дегустируя уникальные вулканические вина
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    11 июля 2024
    Первое свидание с Катанией
    Прекрасная экскурсия! Время с Яниной пролетело незаметно, при этом такое большое количество интереснейшей информации об истории, архитектуре, нравах и языке, кухне,
    читать дальше

    особенностях именно Катании и Сицилии в целом! Столько полезных советов, дегустаций вкуснейших местных напитков и еды по пути👍 Мы остались под впечатлением😊 Рекомендуем! Идеальное знакомство с Катанией)

  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Катания - город у подножия вулкана
    Спасибо Елене за интересную экскурсию. Даже дождь не помешал нам увидеть все запланированное и ещё немного добавочно. Елена нашла выход из сложившихся неблагоприятных погодных условий, перестроила маршрут и смогла нам все показать. Все прошло замечательно.
  • О
    Олеся
    27 апреля 2024
    Первое свидание с Катанией
    Янина провела нам замечательную экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Янина рассказала много фактов о городе, о его истории, о
    читать дальше

    том кем он был отстроен, о людях, о их ценностях, легенды, истории о монахах, здание университета и его история и много другого. Показала нам город изнутри. Без нее эти яркие и насыщеные факты было бы найти довольно сложно, если вообще возможно. История про покровительство святой Агаты и отношение местных жителей к этому. Это очень очень интересно. Ты начинаешь понимать и чувствовать город, его суть, характер людей, из чего все складывалось. Рассказала про вулкан, что выращивают вокруг, где приминяют. Возле сувенирной лавочки Янина рассказала интересные легенды о значении некоторых символик-сувениров, которые встречаются на Сицилии, рассказала об истории кукол для театра. Помимо этого Янина дала множество рекомендаций где покушать, что попробовать, что можно купить в супермаркете на подарочки и где этот супермаркет. Показала место, где готовят аранчино на месте. Это были самые вкусные аранчино, которые мы за неделю отпуска пробовали на Сицилии! Причём место абсолютно не примечательное. Пока не откроешь меню не поймешь, что они готовят аранчино. Время пролетело быстро. И только на следующий день, гуляя по городу и заново открывая его для себя, мы поняли как много мест мы посетили в рамках экскурсии. Янина живёт 29 лет на Сицилии. Её трепетное отношение и любовь к городу очень чувствуется, и это делает экскурсию особенно интересной. Рекомендую от души!

  • Е
    Егор
    31 марта 2024
    Первое свидание с Катанией
    Экскурсию проводила гид Янина, за 2,5 часа она познакомила нас с городом Катания, рассказав много интересного и полезного. Ответила на все наши вопросы и предоставила дополнительную информацию.
  • В
    Владимир
    19 марта 2024
    Этна в бокале вина
    Все прошло отлично, Янина рассказала много интересного о местной культуре и показала локальные магазинчики «для своих». Настоятельно рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    17 марта 2024
    Этна в бокале вина
    Рекомендую всем данную экскурсию! Мы заказали эту экскурсию и ни разу не пожалели. Винодельня, на которую нас привезла Янина была
    читать дальше

    просто сказочная: красивый ландшафт, потрясающий вид с Этны, тишина, свежий воздух, уютный дом. Сама дегустация была тоже очень интересной. Янина как -будто открыла дверь в другой мир, под названием "Вино". Во время дегустации мы узнали как производят вино, с какими продуктами лучше пить красное или белое вино,чтобы раскрыть вкус вина, как его производят в разных регионах Сицилии и т. д. Хозяйка винодельни провела по самой винодельни и рассказала как выращивают вино и как его производили в старину. Словом от этой экскурсии мы получили не только вкусовое, но и эстетическое и информационное удовольствие.

  • И
    Ирина
    31 декабря 2023
    Этна в бокале вина
    Большое спасибо Янине за замечательную экскурсию. Янина показала нам очень красивые места, была очень доброжелательная, хорошо разбирается в материале и ответила на все наши вопросы. Очень приятный гид. Кроме этого дала нам советы по Сицилии.

Ответы на вопросы от путешественников по Катании в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Катании
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Первое свидание с Катанией
  2. Катания - город у подножия вулкана
  3. Этна в бокале вина
Сколько стоит экскурсия по Катании в августе 2024
Сейчас в Катании в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 67 до 180. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Катании (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 69 ⭐ отзывов, цены от €67. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам