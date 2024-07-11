2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первое свидание с Катанией
Приглашаем на экскурсию по Катании для тех, кто впервые в этом городе. Узнайте о его истории, легендах и кухне. Это будет увлекательная прогулка
Начало: Дуомской площади
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
€67 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборКатания - город у подножия вулкана: индивидуальная экскурсия
Исследуйте архитектуру Катании, узнайте её историю и насладитесь местной кухней. Прогулка по городу с посещением главных достопримечательностей
Завтра в 09:30
7 авг в 09:30
€160 за всё до 10 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Этна в бокале вина: мастер-класс по дегустации
Погрузитесь в атмосферу Катании на личном мастер-классе, наслаждаясь пейзажами Этны и дегустируя уникальные вулканические вина
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина11 июля 2024Прекрасная экскурсия! Время с Яниной пролетело незаметно, при этом такое большое количество интереснейшей информации об истории, архитектуре, нравах и языке, кухне,
- ССветлана25 мая 2024Спасибо Елене за интересную экскурсию. Даже дождь не помешал нам увидеть все запланированное и ещё немного добавочно. Елена нашла выход из сложившихся неблагоприятных погодных условий, перестроила маршрут и смогла нам все показать. Все прошло замечательно.
- ООлеся27 апреля 2024Янина провела нам замечательную экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Янина рассказала много фактов о городе, о его истории, о
- ЕЕгор31 марта 2024Экскурсию проводила гид Янина, за 2,5 часа она познакомила нас с городом Катания, рассказав много интересного и полезного. Ответила на все наши вопросы и предоставила дополнительную информацию.
- ВВладимир19 марта 2024Все прошло отлично, Янина рассказала много интересного о местной культуре и показала локальные магазинчики «для своих». Настоятельно рекомендую.
- ЕЕкатерина17 марта 2024Рекомендую всем данную экскурсию! Мы заказали эту экскурсию и ни разу не пожалели. Винодельня, на которую нас привезла Янина была
- ИИрина31 декабря 2023Большое спасибо Янине за замечательную экскурсию. Янина показала нам очень красивые места, была очень доброжелательная, хорошо разбирается в материале и ответила на все наши вопросы. Очень приятный гид. Кроме этого дала нам советы по Сицилии.
Ответы на вопросы от путешественников по Катании в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Катании в августе 2024
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