Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Уникальная художественная коллекция, собранная семьей пармских герцогов Фарнезе является одной из самых знаменитых в Европе. Работы художников Раннего Возрождения, картины Тициана. Рафаэля, Пармиджанина и Себастьяно дель Пьембо никого не оставят равнодушными.
Начало и место завершения
🚩 Caserta
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.