Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Национальный археологический музей в Неаполе

Гид S.
Гид S. – Гид из Казерты
Национальный археологический музей в Неаполе
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €139 за человека

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Национальный археологический музей в Неаполе
Национальный археологический музей в Неаполе
Национальный археологический музей 🖼, где представлены многие образцы античного искусства, увидевшие свет благодаря расскопкам в городе Помпеи, погребенным в 79году под слоем пепла. Эта экскурсия ⛳ является прекрасным дополнением к тому, что любознательный турист увидит на раскопках Помпей, т. к в музее представлены все настенные росписи, предметы быта и образцы искусства, дающие полное представление о том как жили на рубеже 1 века н. э. В коллекцию музея вошли также, знаменитые на весь мир скульптуры " Фарнезский бык», " Геракл», фрагменты из античной библиотеки с работами Пифагора и Филодена, являющиеся собственностью семьи испанских Бурбонов. Большой интерес у посетителей вызывает посещение т. н. «секретного кабинета» с эротическими росписями, которые ранее украшали стены помпейских борделей и частных домов.
Начало и место завершения
🚩 Caserta
Национальный археологический музей в Неаполе

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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