Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Национальный археологический музей 🖼, где представлены многие образцы античного искусства, увидевшие свет благодаря расскопкам в городе Помпеи, погребенным в 79году под слоем пепла. Эта экскурсия ⛳ является прекрасным дополнением к тому, что любознательный турист увидит на раскопках Помпей, т. к в музее представлены все настенные росписи, предметы быта и образцы искусства, дающие полное представление о том как жили на рубеже 1 века н. э. В коллекцию музея вошли также, знаменитые на весь мир скульптуры " Фарнезский бык», " Геракл», фрагменты из античной библиотеки с работами Пифагора и Филодена, являющиеся собственностью семьи испанских Бурбонов. Большой интерес у посетителей вызывает посещение т. н. «секретного кабинета» с эротическими росписями, которые ранее украшали стены помпейских борделей и частных домов.