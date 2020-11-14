Как добраться до Комизо на самолёте
В Комизо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Comiso Airport» вам не избежать
Список аэропортов Комизо
- Комизо CIYComiso Airport
Самые дешёвые билеты в Комизо из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|9 561
|47ч 45м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇨🇭Женевы
|10 990
|24ч 50м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇮🇹Вероны
|11 168
|23ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону