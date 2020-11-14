Как добраться до Комизо на самолёте

В Комизо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Comiso Airport» вам не избежать

Список аэропортов Комизо

Комизо CIY Comiso Airport

Самые дешёвые билеты в Комизо из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇷🇺 Москвы 9 561 47ч 45м (⇵2) из 🇨🇭 Женевы 10 990 24ч 50м (⇵1) из 🇮🇹 Вероны 11 168 23ч (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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