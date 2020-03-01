Ekaterina проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Комо как на ладони

Наше путешествие начнется с подъема на фуникулере в деревню Брунате. Открытый 125 лет назад, он стал одной из «визитных карточек» Комо. Вы насладитесь видами с 800-метровой горы, заглянете в католическую церковь святого Андрея и дойдете до романтичного маяка, посвященного физику Алессандро Вольте. А если пожелаете, преодолеете еще 143 ступеньки и получите в награду умопомрачительные виды на Милан, Швейцарию и Альпы!

Комо изнутри

Я раскрою самые любопытные факты о Комо и итальянцах: какая деревня на озере самая красивая, какую виллу можно посетить бесплатно, где живет Джордж Клуни и как пользоваться местным транспортом. А еще: где полетать на гидроплане и покататься на лыжах, как увидеть призраков, где вкусно и недорого поесть и как любят проводить время местные жители.