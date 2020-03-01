Ekaterina проводит ещё 1 экскурсию

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Деревня Брунате, старинный фуникулер, маяк и роскошные панорамы озера на дружеской экскурсии

Ekaterina
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Ekaterina – ваш гид
Вас ждет душевный и очень красивый день: вы вдохновитесь альпийскими видами Италии и Швейцарии с высоты птичьего полета, погуляете по колоритной горной деревне, проедете на фуникулере и подниметесь на маяк.

А я расскажу самое интересное о местной жизни и поделюсь полезными советами!
91 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Piazza Alcide de Gasperi
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Неизведанный Комо
Неизведанный Комо

Что вас ожидает

Комо как на ладони
Наше путешествие начнется с подъема на фуникулере в деревню Брунате. Открытый 125 лет назад, он стал одной из «визитных карточек» Комо. Вы насладитесь видами с 800-метровой горы, заглянете в католическую церковь святого Андрея и дойдете до романтичного маяка, посвященного физику Алессандро Вольте. А если пожелаете, преодолеете еще 143 ступеньки и получите в награду умопомрачительные виды на Милан, Швейцарию и Альпы!

Комо изнутри
Я раскрою самые любопытные факты о Комо и итальянцах: какая деревня на озере самая красивая, какую виллу можно посетить бесплатно, где живет Джордж Клуни и как пользоваться местным транспортом. А еще: где полетать на гидроплане и покататься на лыжах, как увидеть призраков, где вкусно и недорого поесть и как любят проводить время местные жители.

Организационные детали

  • В дождь мы вынуждены будем отменить экскурсию или перенести ее на другую дату
  • Если вас больше 4-х человек, доплата за взрослого составит 25 евро, за ребенка до 16 лет — 15 евро
  • В стоимость не включены: фуникулер — 5,70 евро за человека (туда-обратно), подъем на маяк — 2 евро за человека
  • На фуникулер возможна очередь, время ожидания не зависит от гида
Неизведанный Комо
Неизведанный Комо
Неизведанный Комо
Неизведанный Комо
Неизведанный Комо
Неизведанный Комо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Piazza Alcide de Gasperi.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ekaterina
Ekaterina
Здравствуйте! Меня зовут Катя. Я живу в Комо и активно исследую его живописные окрестности. Кроме того, я много путешествовала по Италии — в моей копилке уже 16 регионов и 93 населенных пункта. С радостью поделюсь с вами рассказами об этой чудесной стране и ее жителях!
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Ekaterina проводит ещё 1 экскурсию

Озеро Комо — рай на землеОзеро Комо — рай на землеОзеро Комо — рай на земле
100 за экскурсию
3 часа
7 отзывов
Погулять по историческому центру Комо, увидеть роскошные виллы и поплавать на пароме
Вы познакомитесь с главными достопримечательностями Старого города Комо, прогуляетесь до соседнего поселения Тавернола, рассмотрите шикарные виллы и услышите интересные факты об Италии и итальянцах. А еще поплаваете на пароме и насладитесь идиллическими видами Ломбардии!

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