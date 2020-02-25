7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по историческому центру Комо, увидеть роскошные виллы и поплавать на пароме

Ekaterina
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Ekaterina – ваш гид
Вы познакомитесь с главными достопримечательностями Старого города Комо, прогуляетесь до соседнего поселения Тавернола, рассмотрите шикарные виллы и услышите интересные факты об Италии и итальянцах.

А еще поплаваете на пароме и насладитесь идиллическими видами Ломбардии!
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Piazza Alessandro Volta
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У этой экскурсии7 отзывов
4.71
Озеро Комо — рай на земле
Озеро Комо — рай на земле

Что вас ожидает

Местные знаменитости и элегантные виллы
Мы встретимся в Комо и отправимся на прогулку в сторону небольшого городка Тавернола. По пути я покажу роскошные виллы Олмо, Сапорити и Галлия, расскажу их историю и раскрою тайну, кто еще из знаменитостей живет на Комо. А еще — где именно на озере проходили съемки «Звездных войн» и «Джеймса Бонда». Из Тавернолы обратно в Комо мы поплывем на пароме — с воды вам откроются чудесные виды на изумительные городки Блевио и Черноббьо и горные ландшафты.

«Визитные карточки» Комо
Пришло время для знакомства с главным городом на озере — Комо. Вы погуляете по старинному центру, рассмотрите базилику ди Сан Феделе и памятник Алессандро Вольте, заглянете в Дуомо и услышите, какие исторические личности жили в Комо. В завершение я поделюсь рекомендациями местного жителя: что еще посмотреть на Комо и как туда добраться, где найти лучшие и недорогие рестораны и как пользоваться местным транспортом.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии для детей до 10 лет — бесплатно, для детей 11-16 лет — 10 евро
  • Билеты на паром не включены в стоимость экскурсии — 1,3 евро с человека
Озеро Комо — рай на земле
Озеро Комо — рай на земле
Озеро Комо — рай на земле
Озеро Комо — рай на земле
Озеро Комо — рай на земле
Озеро Комо — рай на земле
Озеро Комо — рай на земле
Озеро Комо — рай на земле
Озеро Комо — рай на земле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Piazza Alessandro Volta.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ekaterina
Ekaterina
Здравствуйте! Меня зовут Катя. Я живу в Комо и активно исследую его живописные окрестности. Кроме того, я много путешествовала по Италии — в моей копилке уже 16 регионов и 93 населенных пункта. С радостью поделюсь с вами рассказами об этой чудесной стране и ее жителях!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Спасибо большое Кате за наш чудесный день в Комо. Очень понравилась экскурсия и рекомендованный для обеда ресторан на берегу.
9 февраля 2020
Катя - общительная, приятная девушка, много интересного рассказала нам не только про Комо, но и про Италию в целом. Остались очень довольны экскурсией.
15 января 2020
Екатерина большая молодец! Приятно рассказывает и показывает Комо!
13 ноября 2019
Проводили уик-энд в г. Комо и искали экскурсию, которая нас познакомит с городом. Екатерина очень доброжелателтная, позитивная открытая к любым вопросам. В ходе экскурсии мы познакомились с основными достопримечательностями прекрасного Комо, прошлись вдоль роскошных вилл и совершили морскую прогулку по озеру. Екатерина рассказала много интересных фактов об Италии и итальянцам, традициях и обычиях, дала полезные советы по местам, которые стоит посетить. Спасибо Екатерина, нам захотелось вернуться в этот уголок умиротворения:)
7 ноября 2019
Если есть время, обязательно приезжайте в это чудесное место на экскурсию к Екатерине. Отличный рассказчик, собеседник! Видно, что готовится к экскурсии.
7 октября 2019
экскурсия понравилась. Который раз убеждаемся без хорошего гида и половины не увидеш.Есть много мест рядом для посещения, но мало было времени
8 сентября 2019
Чудесное место!!! Прогулка прошла на ура))

Ekaterina проводит ещё 1 экскурсию

Неизведанный КомоНеизведанный КомоНеизведанный Комо
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Деревня Брунате, старинный фуникулер, маяк и роскошные панорамы озера на дружеской экскурсии
Вас ждет душевный и очень красивый день: вы вдохновитесь альпийскими видами Италии и Швейцарии с высоты птичьего полета, погуляете по колоритной горной деревне, проедете на фуникулере и подниметесь на маяк. А я расскажу самое интересное о местной жизни и поделюсь полезными советами!

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