7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Местные знаменитости и элегантные виллы

Мы встретимся в Комо и отправимся на прогулку в сторону небольшого городка Тавернола. По пути я покажу роскошные виллы Олмо, Сапорити и Галлия, расскажу их историю и раскрою тайну, кто еще из знаменитостей живет на Комо. А еще — где именно на озере проходили съемки «Звездных войн» и «Джеймса Бонда». Из Тавернолы обратно в Комо мы поплывем на пароме — с воды вам откроются чудесные виды на изумительные городки Блевио и Черноббьо и горные ландшафты.

«Визитные карточки» Комо

Пришло время для знакомства с главным городом на озере — Комо. Вы погуляете по старинному центру, рассмотрите базилику ди Сан Феделе и памятник Алессандро Вольте, заглянете в Дуомо и услышите, какие исторические личности жили в Комо. В завершение я поделюсь рекомендациями местного жителя: что еще посмотреть на Комо и как туда добраться, где найти лучшие и недорогие рестораны и как пользоваться местным транспортом.