  1. Италия

Летим в Лампедусу

Как добраться до Лампедусы на самолёте

В Лампедусе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lampedusa Airport» вам не избежать

Список аэропортов Лампедусы

  1. Лампедуса LMP
    Lampedusa Airport

Самые дешёвые билеты в Лампедусу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
08.11.2020из 🇮🇹Палермо6 840
25.10.2020из 🇮🇹Рима9 58921ч 40м (⇵2)
12.11.2020из 🇮🇹Турина9 7769ч 40м (⇵1)
01.07.2021из 🇺🇦Киева11 74343ч 30м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону26 03332ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Лампедусы