На Рождество – экскурсии в Лечче

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Лечче на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Лечче - музей под открытым небом
Пешая
19 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лечче - музей под открытым небом
Открыть архитектурное достояние и секреты города
Начало: У триумфальной арки Porta Napoli
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
140 за всё до 4 чел.
Галлиполи - остров сокровищ
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Галлиполи - остров сокровищ
Старинные замки и храмы, рыбный рынок и изумрудное море
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Салентийские секреты, шедевры морской кухни и семейная винодельня
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
190 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    30 июля 2024
    Лечче - музей под открытым небом
    Благодарим за интересную экскурсию и полные ответы на все наши вопросы! Учитывались все пожелания по маршруту. Рекомендую Оксану, как отличного Гида.
  • Т
    Татьяна
    28 июня 2024
    Лечче - музей под открытым небом
    Хочу поблагодарить Оксану за экскурсию! Для нас Лечче стал открытием. Город очень понравился. Колоритно, аутентично, было приятно окунуться в нетронутую старую южную Италию. Огромное спасибо Оксане за помощь в этом.
    Хочу поблагодарить Оксану за экскурсию! Для нас Лечче стал открытием. Город очень понравился. Колоритно, аутентично, былоХочу поблагодарить Оксану за экскурсию! Для нас Лечче стал открытием. Город очень понравился. Колоритно, аутентично, былоХочу поблагодарить Оксану за экскурсию! Для нас Лечче стал открытием. Город очень понравился. Колоритно, аутентично, было
  • Н
    Наталья
    25 июня 2024
    Лечче - музей под открытым небом
    Спасибо Оксане за экскурсию! Интересная, увлекательная прогулка, без сложных дат, имён и терминов, но с максимум информации. Также Оксана порекомендовала что посмотреть в других городах, ответила на все, даже посторонние вопросы) Спасибо и удачи!
  • A
    Alla
    13 июня 2024
    Галлиполи - остров сокровищ
    Оксана прекрасный гид она провела очень интересную экскурсию. Потом порекомендовала прекрасные рестораны и ещё сделала нам маршрут поездки вкоторую мы Поедем сами. Надеюсь ещё вернуться сюда на следующий год и обязательно попросить Оксану быть нашим гидом
  • Э
    Эрика
    4 сентября 2022
    Галлиполи - остров сокровищ
    Благодарим Оксану за знанияя. Легенды особенно понравились детям))), они пробуждали интерес к истории и заставляли задавать вопросы. Интересно, ёмко и хотелось бы посмотреть неохваченные города в следующих раз. Удачи и всего самого хорошего!

Ответы на вопросы от путешественников по Лечче в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Лечче в сентябре 2024
Сейчас в Лечче в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 190. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Лечче (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 21 ⭐ отзыв, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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