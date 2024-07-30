О Оксана Лечче - музей под открытым небом Благодарим за интересную экскурсию и полные ответы на все наши вопросы! Учитывались все пожелания по маршруту. Рекомендую Оксану, как отличного Гида.

Т Татьяна Лечче - музей под открытым небом Хочу поблагодарить Оксану за экскурсию! Для нас Лечче стал открытием. Город очень понравился. Колоритно, аутентично, было приятно окунуться в нетронутую старую южную Италию. Огромное спасибо Оксане за помощь в этом.

Н Наталья Лечче - музей под открытым небом Спасибо Оксане за экскурсию! Интересная, увлекательная прогулка, без сложных дат, имён и терминов, но с максимум информации. Также Оксана порекомендовала что посмотреть в других городах, ответила на все, даже посторонние вопросы) Спасибо и удачи!

A Alla Галлиполи - остров сокровищ Оксана прекрасный гид она провела очень интересную экскурсию. Потом порекомендовала прекрасные рестораны и ещё сделала нам маршрут поездки вкоторую мы Поедем сами. Надеюсь ещё вернуться сюда на следующий год и обязательно попросить Оксану быть нашим гидом