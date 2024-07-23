На Рождество – экскурсии в Ливорно

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Ливорно на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Ливорно
Пешая
3 отзыва
1.5 часа
Водная прогулка
Знакомьтесь, Ливорно
Увидеть главные места «города свободы» и покататься на лодке по живописным каналам
Начало: На Муниципальной площади
13 сен в 10:30
14 сен в 10:30
134 за всё до 10 чел.
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
На машине
3 отзыва
5 часов
Круиз
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Посетить два города удивительной судьбы - такие близкие и такие разные
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
Завтра в 09:30
12 сен в 09:30
594 за всё до 7 чел.
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
На машине
1 отзыв
4 часа
Круиз
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Увидеть ту самую башню и погрузиться в историю первой морской державы Италии
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
12 сен в 09:00
13 сен в 09:00
394 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    23 июля 2024
    В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
    Все было замечательно. Ирина с первой минуты начала экскурсию, очень интересно и увлекательно. К тому же она очень внимательна к желаниям клиентов.
  • К
    Кайдар
    21 июля 2024
    В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
    Ирина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас было 8 человек, были и
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    дети и взрослые, и всем было очень интересно и весело. Знает места где лучше пройти без очередей, где лучше сделать фото, а также где самая лучшая пицца. В общем 10 из 10.

    Ирина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас былоИрина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас былоИрина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас былоИрина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас былоИрина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас былоИрина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас былоИрина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас былоИрина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас былоИрина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас былоИрина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас было
  • Э
    Эдуард.
    2 июня 2024
    В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
    Ирина много знает, интересно рассказывает. Рекомендуем.
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
    20 мая были на экскурсии с Ириной, впечатлений масса, экскурсия прекрасная, огромная благодарность Ирине за профессионализм, опыт, прекрасную подачу материала,
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    а так же за помощь с организацией. Ирина всегда была на связи, отвечала на все вопросы по подготовке экскурсии, предоставила полный план мероприятия, все прошло чудесно. Рекомендую однозначно!!!

  • О
    Оксана
    12 ноября 2023
    Знакомьтесь, Ливорно
    Экскурсия пошла не совсем по плану (капитан лодки неправильно понял время), поэтому экскурсовод вынуждено перестраивала маршрут и рассказ на ходу.
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    В результате рассказ о городе был немного сбивчивым. В целом, нам понравилось, без экскурсии мы бы не увидели город с воды и не узнали его историю. На 6 баллов из 10. ПС экскурсию по нашей просьбе начали очень рано, в 8 утра, чтобы избежать жары. Спасибо экскурсоводу, что она пошла на встречу.

  • М
    Милана
    17 октября 2023
    Знакомьтесь, Ливорно
    Мы очень остались довольны. Очень рекомендую.
  • А
    Александр
    1 августа 2023
    Знакомьтесь, Ливорно
    Очень понравилось, интересные места. Ирина за короткое время познакомила с Ливорно, простота в общение и конечно профессионализм.

Ответы на вопросы от путешественников по Ливорно в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Ливорно в сентябре 2024
Сейчас в Ливорно в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 594. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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