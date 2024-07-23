5 часов
Круиз
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Посетить два города удивительной судьбы - такие близкие и такие разные
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€594 за всё до 7 чел.
1.5 часа
Водная прогулка
Знакомьтесь, Ливорно
Увидеть главные места «города свободы» и покататься на лодке по живописным каналам
Начало: На Муниципальной площади
8 авг в 13:30
9 авг в 10:30
€134 за всё до 10 чел.
4 часа
Круиз
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Увидеть ту самую башню и погрузиться в историю первой морской державы Италии
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
€394 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 июля 2024Все было замечательно. Ирина с первой минуты начала экскурсию, очень интересно и увлекательно. К тому же она очень внимательна к желаниям клиентов.
- ККайдар21 июля 2024Ирина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас было 8 человек, были и
- ЭЭдуард.2 июня 2024Ирина много знает, интересно рассказывает. Рекомендуем.
- ССветлана22 мая 202420 мая были на экскурсии с Ириной, впечатлений масса, экскурсия прекрасная, огромная благодарность Ирине за профессионализм, опыт, прекрасную подачу материала,
- ООксана12 ноября 2023Экскурсия пошла не совсем по плану (капитан лодки неправильно понял время), поэтому экскурсовод вынуждено перестраивала маршрут и рассказ на ходу.
- ММилана17 октября 2023Мы очень остались довольны. Очень рекомендую.
- ААлександр1 августа 2023Очень понравилось, интересные места. Ирина за короткое время познакомила с Ливорно, простота в общение и конечно профессионализм.
Ответы на вопросы от путешественников по Ливорно в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ливорно
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Ливорно в августе 2024
Сейчас в Ливорно в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 594. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ливорно (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 7 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь