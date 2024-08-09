2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лукка - город ста церквей
Атмосфера средневековья, уюта и романтики на Тосканской земле
Начало: У ворот крепостной стены Porta San Pietro
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 3 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Прогуляться старым кварталам города и выпить биодинамического вина на вилле эпохи барокко
Начало: Встречу с поезда на вокзале Лукки
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
от €140 за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Лукка
Увидеть главные места города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: На площади Верди (Piazzale Verdi)
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€154 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexandra9 августа 2024Ирина провела интересную, содержательную экскурсию. Ответила на все вопросы. Содержание экскурсии было продумано и интересно построено. Нам все очень понравилось. Так же Ирина быстро подтвердила заказ и была на связи. Спасибо вам Ирина большое!
- ЮЮрий26 июля 2024Спасибо за экскурсию, было очень интересно.
- ИИрина24 июля 2024Добрый день! Нам было очень интересно, познавательно и комфортно провести время в Лукке с Татьяной. Замечательная экскурсия, огромное спасибо Вам Татьяна. Мечтаем о новой встрече!!
- ЕЕкатерина3 июля 2024Экскурсия с Татьяной пролетела на одном дыхании. Гид была очень внимательна к нам, полностью под нас подстроилась. Татьяна нам советовала
- ЕЕвгения31 мая 2024Замечательная экскурсия, я была в восторге. Татьяна профессиональна и экскурсия получилась увлекательной. Однозначно рекомендую ее, как экскурсовода!!!
- ИИнна10 апреля 2024Марианна приятный интеллигентный человек с грамотной речью, который может вам показать Лукку так, что вы влюбитесь в этот чудесный городок.
- ИИлья18 февраля 2024Очень познавательная и содержательная экскурсия. Марианне спасибо огромное что сумела учесть наши дополнительные запросы и организовать экскурсию максимально удобно для
- ЛЛев30 октября 2023Отличная экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Лукке в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Лукке в сентябре 2024
Сейчас в Лукке в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 154. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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