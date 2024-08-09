На Рождество – экскурсии в Лукке

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Лукке на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Лукка - город ста церквей
Пешая
23 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лукка - город ста церквей
Атмосфера средневековья, уюта и романтики на Тосканской земле
Начало: У ворот крепостной стены Porta San Pietro
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
130 за всё до 3 чел.
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Пешая
10 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Прогуляться старым кварталам города и выпить биодинамического вина на вилле эпохи барокко
Начало: Встречу с поезда на вокзале Лукки
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
от 140 за человека
Знакомьтесь, Лукка
Пешая
2 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Лукка
Увидеть главные места города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: На площади Верди (Piazzale Verdi)
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
154 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexandra
    9 августа 2024
    Знакомьтесь, Лукка
    Ирина провела интересную, содержательную экскурсию. Ответила на все вопросы. Содержание экскурсии было продумано и интересно построено. Нам все очень понравилось. Так же Ирина быстро подтвердила заказ и была на связи. Спасибо вам Ирина большое!
  • Ю
    Юрий
    26 июля 2024
    Знакомьтесь, Лукка
    Спасибо за экскурсию, было очень интересно.
  • И
    Ирина
    24 июля 2024
    Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
    Добрый день! Нам было очень интересно, познавательно и комфортно провести время в Лукке с Татьяной. Замечательная экскурсия, огромное спасибо Вам Татьяна. Мечтаем о новой встрече!!
  • Е
    Екатерина
    3 июля 2024
    Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
    Экскурсия с Татьяной пролетела на одном дыхании. Гид была очень внимательна к нам, полностью под нас подстроилась. Татьяна нам советовала
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    где лучше сделать фото, останавливалась по дороге, чтобы показать такие красивые пейзажи, от которых дух захватывало, а потом и вовсе предложила нас пофотографировать:) Мы попробовали самое вкусное мороженное, побывали в Чертальдо, увидели пастбище с коровками, чудесную природу Италии… посетили винодельню и продегустировали вкуснейшие вина. По пути мы заходили в различные лавки за вкусными сувенирами и даже там Таня продолжала нам все подробно рассказывать и помогала сориентироваться. Хотелось бы подчеркнуть, что гид написала нам за две недели и все это время отвечала на наши вопросы, интересовалась нашими пожеланиями, а поняв что мы путешествуем первый раз она написала целую инструкцию как добраться до Чертальдо, вплоть до таких мелочей, о которых мы бы и не подумали. И благодаря Татьяне мы действительно добрались без проблем!!! Вся экскурсия доставила нам массу удовольствия, принесла в жизнь позитивных и ярких эмоции, один только голос Татьяны очень успокаивает и располагает к себе!:) Сказать, что нам понравилось значит ничего не сказать. 100 из 5 если б была такая оценка….

  • Е
    Евгения
    31 мая 2024
    Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
    Замечательная экскурсия, я была в восторге. Татьяна профессиональна и экскурсия получилась увлекательной. Однозначно рекомендую ее, как экскурсовода!!!
    Замечательная экскурсия, я была в восторге. Татьяна профессиональна и экскурсия получилась увлекательной. Однозначно рекомендую ее, как
  • И
    Инна
    10 апреля 2024
    Лукка - город ста церквей
    Марианна приятный интеллигентный человек с грамотной речью, который может вам показать Лукку так, что вы влюбитесь в этот чудесный городок.
  • И
    Илья
    18 февраля 2024
    Лукка - город ста церквей
    Очень познавательная и содержательная экскурсия. Марианне спасибо огромное что сумела учесть наши дополнительные запросы и организовать экскурсию максимально удобно для
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    нас. Марианна прекрасно знает город, его историю, как и историю региона в целом. Последовательный и понятный рассказ, много исторических фактов, легенд, и просто увлекательных моментов. Огромное спасибо!!!

  • Л
    Лев
    30 октября 2023
    Лукка - город ста церквей
    Отличная экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Лукке в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Лукке в сентябре 2024
Сейчас в Лукке в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 154. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Лукке (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 35 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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