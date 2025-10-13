Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Мантуя на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

Пешая 2 часа 7 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага» Посетить роскошный дворец и погрузиться во времена правления влиятельного рода Гонзага Начало: У дома Риголетто €200 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 4 чел. Мантуя и все её шедевры Обзорная экскурсия по одному из самых замечательных городов севера Италии €200 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 4 чел. Дворец Те: иллюзии, страсти и мифы Совершить небольшую прогулку по Мантуе и детально изучить палаццо герцога Федерико II Гонзага €200 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Мантуя

