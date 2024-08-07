Найдено 3 экскурсии в категории « Популярные экскурсии » в Матере на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Мини-группа до 10 чел. Историко-натуралистическая экскурсия по парку скальных церквей Матеры Узнайте историю Матеры на пешей экскурсии по парку скальных церквей. Откройте для себя древние поселения и монастыри Начало: Via Don Minzoni, 36, Matera, 75100 Расписание: Каждый день € 290 за человека Пешая 3 часа Мини-группа до 10 чел. Групповая экскурсия по пещерному городу Матере: Сассо Кавеозо и Сассо Баризано Погрузитесь в историю Матеры, исследуя оба квартала Сассо Кавеозо и Сассо Баризано. Посетите скальные церкви и древние дома-пещеры Начало: Via Domenico Ridola, 61, 75100, Matera Расписание: Каждый день € 350 за человека Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Древняя Матера: от палеолита до наших дней Погрузитесь в атмосферу древнего города Матера, третьего по древности в мире. Узнайте о пещерных домах, скальных церквях и быте местных жителей Начало: Piazza Vittorio Veneto 29 (infopoint) Расписание: Каждый день в любое время € 170 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Матеры

Ответы на вопросы от путешественников по Матере в категории «Популярные экскурсии»

Экскурсии на русском языке в Матере (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», цены от €170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь