2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Историко-натуралистическая экскурсия по парку скальных церквей Матеры
Узнайте историю Матеры на пешей экскурсии по парку скальных церквей. Откройте для себя древние поселения и монастыри
Начало: Via Don Minzoni, 36, Matera, 75100
Расписание: Каждый день
7 авг в 17:00
8 авг в 09:00
€290 за человека
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по пещерному городу Матере: Сассо Кавеозо и Сассо Баризано
Погрузитесь в историю Матеры, исследуя оба квартала Сассо Кавеозо и Сассо Баризано. Посетите скальные церкви и древние дома-пещеры
Начало: Via Domenico Ridola, 61, 75100, Matera
Расписание: Каждый день
7 авг в 18:00
8 авг в 09:00
€350 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Древняя Матера: от палеолита до наших дней
Погрузитесь в атмосферу древнего города Матера, третьего по древности в мире. Узнайте о пещерных домах, скальных церквях и быте местных жителей
Начало: Piazza Vittorio Veneto 29 (infopoint)
Расписание: Каждый день в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
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