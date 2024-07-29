l leonid Секретный Милан Алиса прекрасный гид! Открыла нам новый взгляд на Милан. С огромным запасом знаний и любовью. Обязательно порекомендуем всем!

Е Елена Идеальный день на Комо Ирине огромное спасибо за необыкновенно красивую и интересную экскурсию. Лично для меня, полное погружение и восторг. Одного дня мало для такого невероятно красивого места. И после такой экскурсии хочется, чтобы Ирина провела еще несколько. Большое спасибо.

Е Елена Идеальный день на Комо Мы получили Большое удовольствие от путешествия. Ирина очаровательная, эрудированная, внимательная красотка - уже с итальянским темпераментом. Увидели благодаря Ирине сказочные места, узнали много интересного- того, что не прочесть в доступных источниках. Будем рекомендовать нашим многочисленным друзьям по всему миру.

J Jevgenija Идеальный день на Комо Большое спасибо за интересную экскурсию. Было очень интересно, мы посетили много невероятно красивых мест и прекрасно провели время.

Г Гульнара Богемный Милан - район Навильи Экскурсию провела Наталья. Прошлись по каналам Милана. Интересный район. Гуляли в районе 18.00 в это время народа было мало. Для проведения досуга и расширения кругозора в отношении изучения Милана, рекомендую эту экскурсию.

Н Николай Секретный Милан Отличная экскурсия. Алиса замечательный и эрудированный рассказчик. Она показала нам множество уникальных мест, которые мы просто проходили мимо. Три с половиной часа пролетели за одно мгновение. Рекомендую всем.

Е Елена Путешествие в Орта Сан Джулио Огромное спасибо Татьяне за знакомство с озером Орта и окрестностями. День прошел замечательно. Татьяна - эрудированный, внимательный к пожеланиям клиентов гид. Общение с ней доставило нам удовольствие. Оцениваем эту экскурсию на отлично

С Светлана Богемный Милан - район Навильи Елизавета отличный гид, было очень интересно и познавательно. Не смотря на отвратительную погоду - лил дождь. было холодно и сыро, экскурсия удалась!

И Илья Путешествие в Орта Сан Джулио Замечательное путешествие! Многие недооценивают Орту, и очень зря).. Нетривиальные места и много насыщенной информации! Спасибо, Тиане за это!