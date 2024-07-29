7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный день на Комо: эксклюзивное путешествие из Милана
Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас
Начало: У станции миланского метро Sesto Rondo
7 авг в 08:30
8 авг в 09:30
€400 за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Богемный Милан: экскурсия по району Навильи с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу богемного Милана, где искусство и история сливаются в районе Навильи
Начало: У станции метро Genova
Завтра в 16:00
6 авг в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: Путешествие в Орта Сан Джулио, Милан
Путешествие в Орта Сан Джулио - уникальная возможность насладиться красотой малых городов Италии и погрузиться в атмосферу средневековья
Начало: Жд вокзал г. Арона
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от €180 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретный Милан: путешествие по затаенным уголкам города
Загляните в сердце Милана, где каждый камень хранит вековые тайны и рассказывает уникальные истории
Начало: Недалеко от Дуомо или в квартале Навильи
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€209 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Брера в Милане: квартал богемы, художников и Пинакотека
Вас ждет погружение в мир искусства и богемы, где каждый уголок Бреры дышит историей и культурой
Начало: В районе театра Ла Скала
Завтра в 09:30
8 авг в 09:30
€184 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- lleonid29 июля 2024Алиса прекрасный гид! Открыла нам новый взгляд на Милан. С огромным запасом знаний и любовью. Обязательно порекомендуем всем!
- ЕЕлена19 июля 2024Ирине огромное спасибо за необыкновенно красивую и интересную экскурсию. Лично для меня, полное погружение и восторг. Одного дня мало для такого невероятно красивого места. И после такой экскурсии хочется, чтобы Ирина провела еще несколько. Большое спасибо.
- ЕЕлена15 июля 2024Мы получили Большое удовольствие от путешествия. Ирина очаровательная, эрудированная, внимательная красотка - уже с итальянским темпераментом. Увидели благодаря Ирине сказочные места, узнали много интересного- того, что не прочесть в доступных источниках. Будем рекомендовать нашим многочисленным друзьям по всему миру.
- JJevgenija11 июля 2024Большое спасибо за интересную экскурсию. Было очень интересно, мы посетили много невероятно красивых мест и прекрасно провели время.
- ГГульнара6 июля 2024Экскурсию провела Наталья. Прошлись по каналам Милана. Интересный район. Гуляли в районе 18.00 в это время народа было мало. Для проведения досуга и расширения кругозора в отношении изучения Милана, рекомендую эту экскурсию.
- ННиколай2 июля 2024Отличная экскурсия. Алиса замечательный и эрудированный рассказчик. Она показала нам множество уникальных мест, которые мы просто проходили мимо. Три с половиной часа пролетели за одно мгновение. Рекомендую всем.
- ЕЕлена15 июня 2024Огромное спасибо Татьяне за знакомство с озером Орта и окрестностями. День прошел замечательно. Татьяна - эрудированный, внимательный к пожеланиям клиентов гид. Общение с ней доставило нам удовольствие. Оцениваем эту экскурсию на отлично
- ССветлана30 апреля 2024Елизавета отличный гид, было очень интересно и познавательно. Не смотря на отвратительную погоду - лил дождь. было холодно и сыро, экскурсия удалась!
- ИИлья15 апреля 2024Замечательное путешествие! Многие недооценивают Орту, и очень зря).. Нетривиальные места и много насыщенной информации! Спасибо, Тиане за это!
- ААлена4 апреля 2024Татьяна безумно приятная и дружелюбная! Я поражена как много знаний в ее голове! Я просто в шоке! Экскурсия прошла великолепно! Даже не сомневайтесь брать или не брать экскурсии с Татьяной!
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Что ещё посмотреть»
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