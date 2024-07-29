Что ещё посмотреть – экскурсии в Милане

Найдено 5 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Милане на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Идеальный день на Комо
На машине
26 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный день на Комо: эксклюзивное путешествие из Милана
Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас
Начало: У станции миланского метро Sesto Rondo
7 авг в 08:30
8 авг в 09:30
400 за всё до 4 чел.
Богемный Милан - район Навильи
Пешая
26 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Богемный Милан: экскурсия по району Навильи с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу богемного Милана, где искусство и история сливаются в районе Навильи
Начало: У станции метро Genova
Завтра в 16:00
6 авг в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Путешествие в Орта Сан Джулио
Пешая
38 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: Путешествие в Орта Сан Джулио, Милан
Путешествие в Орта Сан Джулио - уникальная возможность насладиться красотой малых городов Италии и погрузиться в атмосферу средневековья
Начало: Жд вокзал г. Арона
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 180 за всё до 2 чел.
Секретный Милан
Пешая
33 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретный Милан: путешествие по затаенным уголкам города
Загляните в сердце Милана, где каждый камень хранит вековые тайны и рассказывает уникальные истории
Начало: Недалеко от Дуомо или в квартале Навильи
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
209 за всё до 4 чел.
Брера - квартал богемы и художников
Пешая
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Брера в Милане: квартал богемы, художников и Пинакотека
Вас ждет погружение в мир искусства и богемы, где каждый уголок Бреры дышит историей и культурой
Начало: В районе театра Ла Скала
Завтра в 09:30
8 авг в 09:30
184 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • l
    leonid
    29 июля 2024
    Секретный Милан
    Алиса прекрасный гид! Открыла нам новый взгляд на Милан. С огромным запасом знаний и любовью. Обязательно порекомендуем всем!
  • Е
    Елена
    19 июля 2024
    Идеальный день на Комо
    Ирине огромное спасибо за необыкновенно красивую и интересную экскурсию. Лично для меня, полное погружение и восторг. Одного дня мало для такого невероятно красивого места. И после такой экскурсии хочется, чтобы Ирина провела еще несколько. Большое спасибо.
    Ирине огромное спасибо за необыкновенно красивую и интересную экскурсию. Лично для меня, полное погружение и восторгИрине огромное спасибо за необыкновенно красивую и интересную экскурсию. Лично для меня, полное погружение и восторг
  • Е
    Елена
    15 июля 2024
    Идеальный день на Комо
    Мы получили Большое удовольствие от путешествия. Ирина очаровательная, эрудированная, внимательная красотка - уже с итальянским темпераментом. Увидели благодаря Ирине сказочные места, узнали много интересного- того, что не прочесть в доступных источниках. Будем рекомендовать нашим многочисленным друзьям по всему миру.
  • J
    Jevgenija
    11 июля 2024
    Идеальный день на Комо
    Большое спасибо за интересную экскурсию. Было очень интересно, мы посетили много невероятно красивых мест и прекрасно провели время.
  • Г
    Гульнара
    6 июля 2024
    Богемный Милан - район Навильи
    Экскурсию провела Наталья. Прошлись по каналам Милана. Интересный район. Гуляли в районе 18.00 в это время народа было мало. Для проведения досуга и расширения кругозора в отношении изучения Милана, рекомендую эту экскурсию.
  • Н
    Николай
    2 июля 2024
    Секретный Милан
    Отличная экскурсия. Алиса замечательный и эрудированный рассказчик. Она показала нам множество уникальных мест, которые мы просто проходили мимо. Три с половиной часа пролетели за одно мгновение. Рекомендую всем.
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  • Е
    Елена
    15 июня 2024
    Путешествие в Орта Сан Джулио
    Огромное спасибо Татьяне за знакомство с озером Орта и окрестностями. День прошел замечательно. Татьяна - эрудированный, внимательный к пожеланиям клиентов гид. Общение с ней доставило нам удовольствие. Оцениваем эту экскурсию на отлично
    Огромное спасибо Татьяне за знакомство с озером Орта и окрестностями. День прошел замечательно. Татьяна - эрудированныйОгромное спасибо Татьяне за знакомство с озером Орта и окрестностями. День прошел замечательно. Татьяна - эрудированныйОгромное спасибо Татьяне за знакомство с озером Орта и окрестностями. День прошел замечательно. Татьяна - эрудированныйОгромное спасибо Татьяне за знакомство с озером Орта и окрестностями. День прошел замечательно. Татьяна - эрудированный
  • С
    Светлана
    30 апреля 2024
    Богемный Милан - район Навильи
    Елизавета отличный гид, было очень интересно и познавательно. Не смотря на отвратительную погоду - лил дождь. было холодно и сыро, экскурсия удалась!
  • И
    Илья
    15 апреля 2024
    Путешествие в Орта Сан Джулио
    Замечательное путешествие! Многие недооценивают Орту, и очень зря).. Нетривиальные места и много насыщенной информации! Спасибо, Тиане за это!
  • А
    Алена
    4 апреля 2024
    Богемный Милан - район Навильи
    Татьяна безумно приятная и дружелюбная! Я поражена как много знаний в ее голове! Я просто в шоке! Экскурсия прошла великолепно! Даже не сомневайтесь брать или не брать экскурсии с Татьяной!

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Идеальный день на Комо
  2. Богемный Милан - район Навильи
  3. Путешествие в Орта Сан Джулио
  4. Секретный Милан
  5. Брера - квартал богемы и художников
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Замок Сфорца
  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Миланский собор Дуомо
  6. Леонардо да Винчи
  7. Галерея Витторио Эммануэле II
  8. Пьяцца Дуомо
  9. Парк Семпионе
  10. Площадь Ла Скала
Сколько стоит экскурсия по Милану в августе 2024
Сейчас в Милане в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 150 до 400. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 132 ⭐ отзыва, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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