По пригородам – экскурсии в Милане

Найдено 3 экскурсии в категории «По пригородам» в Милане на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Легенды о драконах: Орта и остров Святого Джулио
6 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистический Орта и остров Святого Джулио: Путешествие в легенду
Погрузитесь в атмосферу средневековья и мифов в экскурсии по Орте и острову Святого Джулио
Начало: Ж/д станция Арона
Расписание: Любой день по договоренности
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 180 за всё до 2 чел.
Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
60 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по озеру Комо и швейцарскому Лугано
Индивидуальная экскурсия на озеро Комо и в Лугано: истории знаменитых вилл, средневековый центр Комо и чистые улочки Лугано. Бесплатный вход в собор Дуомо
Начало: Город Комо - любой удобной адрес
Расписание: Все даты указанны в календаре.
20 авг в 09:00
22 авг в 09:00
185 за всё до 4 чел.
Круиз по озеру Комo. Комо - Тремеццо. Из Милана. и из Комо
Пешая
2 отзыва
6 часов
Круиз
Групповая экскурсия из Милана: Живопись озера Комо и виллы
Погрузитесь в атмосферу озерного Милана: круиз, виллы и парки ждут вас в уникальной экскурсии Из Милана на озеро Комо
Начало: Piazzale Luigi Cadorna или Stazione Centrale
Расписание: ежедневно в 09:20
Завтра в 09:20
7 авг в 09:20
130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    25 июля 2023
    Легенды о драконах: Орта и остров Святого Джулио
    Это был замечательный день в компании удивительного экскурсовода – Тианы. В любом случае, залог отличного отдыха в таких духовных местах
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    силы, зависит от правильно подобранной и грамотно доносимой информации. Тиана – лучший гид, с такой любовью и проницательностью делится информацией, что заинтересуется, даже самый неискушённый турист. Я, лично, был в восторге, описать эти места можно только в поэмах. Я не буду писать много, это надо видеть. Но, при выборе экскурсовода, обязательно ищите Тиану.

  • И
    Илона
    17 мая 2023
    Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
    озеро Комо - это конечно райское место!! очень благодарны гиду Олегу!! провел с нами целый день, показал сам город Комо,
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    прокатились по озеру, посмотрели береговые красоты!! а также проехали в приграничный швейцарский город Лугано. прелестные места!! Олег рассказал и показал все основные достопримечательности, подстроился под наш темп, и получилась ненапряжная поездка! спасибо ему еще раз!!

  • Н
    Наталья
    19 марта 2023
    Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
    Отличная экскурсия, мы получили массу впечатлений и положительных эмоций. Олег грамотно спланировал поездку, много показал и рассказал простым доступным языком,
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    было очень интересно, особенно понравился Швейцарский город Лугано. Олег очень позитивный молодой человек, дал рекомендации по посещению ресторанов в Милане и по другим вопросам не касающимся экскурсии.

  • В
    Владимир
    18 марта 2023
    Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
    Отличная экскурсия!
  • I
    Iryna
    7 марта 2023
    Легенды о драконах: Орта и остров Святого Джулио
    Мы остались в восторге от этой увлекательной экскурсии! Было интересно, информативно, красивые места, даже пасмурная погода никак не испортила впечатление от нашего мини путешествия и самое главное было душевно! Татьяна - очень приятная и интеллигентная девушка! Настоящий профессионал свое дела! Рекомендуем!
  • A
    Arina
    22 февраля 2023
    Легенды о драконах: Орта и остров Святого Джулио
    Мы увидели шикарный город и остров. Остались под большим впечатлением и в полном восторге. Прекрасно провели время, чудесно поговорили и
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    узнали много новой и полезной информации) невероятное место где можно замедлиться и увидеть шикарные виды. Узнать другую Италию и провести время с веселым человеком, который знает очень много и круто рассказывает.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «По пригородам»

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  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Миланский собор Дуомо
  6. Леонардо да Винчи
  7. Галерея Витторио Эммануэле II
  8. Пьяцца Дуомо
  9. Парк Семпионе
  10. Площадь Ла Скала
Сколько стоит экскурсия по Милану в августе 2024
Сейчас в Милане в категории "По пригородам" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 185. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по пригородам, 68 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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