5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистический Орта и остров Святого Джулио: Путешествие в легенду
Погрузитесь в атмосферу средневековья и мифов в экскурсии по Орте и острову Святого Джулио
Начало: Ж/д станция Арона
Расписание: Любой день по договоренности
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от €180 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по озеру Комо и швейцарскому Лугано
Индивидуальная экскурсия на озеро Комо и в Лугано: истории знаменитых вилл, средневековый центр Комо и чистые улочки Лугано. Бесплатный вход в собор Дуомо
Начало: Город Комо - любой удобной адрес
Расписание: Все даты указанны в календаре.
20 авг в 09:00
22 авг в 09:00
€185 за всё до 4 чел.
6 часов
Круиз
Групповая экскурсия из Милана: Живопись озера Комо и виллы
Погрузитесь в атмосферу озерного Милана: круиз, виллы и парки ждут вас в уникальной экскурсии Из Милана на озеро Комо
Начало: Piazzale Luigi Cadorna или Stazione Centrale
Расписание: ежедневно в 09:20
Завтра в 09:20
7 авг в 09:20
€130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий25 июля 2023Это был замечательный день в компании удивительного экскурсовода – Тианы. В любом случае, залог отличного отдыха в таких духовных местах
- ИИлона17 мая 2023озеро Комо - это конечно райское место!! очень благодарны гиду Олегу!! провел с нами целый день, показал сам город Комо,
- ННаталья19 марта 2023Отличная экскурсия, мы получили массу впечатлений и положительных эмоций. Олег грамотно спланировал поездку, много показал и рассказал простым доступным языком,
- ВВладимир18 марта 2023Отличная экскурсия!
- IIryna7 марта 2023Мы остались в восторге от этой увлекательной экскурсии! Было интересно, информативно, красивые места, даже пасмурная погода никак не испортила впечатление от нашего мини путешествия и самое главное было душевно! Татьяна - очень приятная и интеллигентная девушка! Настоящий профессионал свое дела! Рекомендуем!
- AArina22 февраля 2023Мы увидели шикарный город и остров. Остались под большим впечатлением и в полном восторге. Прекрасно провели время, чудесно поговорили и
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «По пригородам»
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Сколько стоит экскурсия по Милану в августе 2024
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