2 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Милане: По следам Леонардо да Винчи
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи с экскурсией по Милану. От памятника до музея - каждый шаг раскрывает гения
Начало: Piazza La Scala
Расписание: Пт., сб., вскр. 12:30
9 авг в 12:30
10 авг в 12:30
€35 за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная по неизвестному Милану: синяя экскурсия
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и узнайте Милан глазами местных жителей. Вас ждут знаменитые здания, модные места и уникальные истории
Начало: Metro Cadorna
Расписание: пт, сб, вскр 13:00
9 авг в 13:00
10 авг в 13:00
€40 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Городские легенды: собор Дуомо
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Миланскому собору Дуомо. Исследуйте его готический фасад, внутренние помещения и знаменитые квадрони Борромео
Начало: У центрального входа в собор, на ступеньках
Расписание: Вт., чт., сб., 10:00
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
от €100 за всё до 2 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Навильи Милана: вечерняя прогулка по каналам с богемной атмосферой
Погрузитесь в историю Милана с экскурсией по району Навильи, где искусство и история оживают вечерами
Начало: У выхода из метро «Porta Genova» (зелёная линия)
Расписание: Ежедневно в 17:30
Завтра в 17:30
7 авг в 17:30
от €100 за всё до 2 чел.
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по историческому центру Милана с посещением собора Дуомо
Прогулка по Милану - это увлекательное путешествие с посещением собора Дуомо и его великолепных видов
Начало: Piazzale Cadorna
Расписание: Вт., чт., сб. в 09:30
Завтра в 09:30
8 авг в 09:30
€75 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистический Орта и остров Святого Джулио: Путешествие в легенду
Погрузитесь в атмосферу средневековья и мифов в экскурсии по Орте и острову Святого Джулио
Начало: Ж/д станция Арона
Расписание: Любой день по договоренности
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от €180 за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
В Милан без путевки: индивидуальное консультирование и планирование вашего путешествия под вас
Начало: Онлайн
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNalera23 июля 2024Спасибо большое за экскурсию. Интересно, информативно!
- ТТаисия16 июня 2024Выражаю благодарность экскурсоводу Наталье Гуляевой за проведенную экскурсию 15.06.2024 по Милану! Очень грамотная, приветливая и внимательная к мелочам экскурсовод! Экскурсия прошла на одном дыхании, подарила заряд бодрости и хорошее настроение благодаря усилиям Натальи! Привет из Санкт -Петербурга! Таисия
- ЕЕлена15 мая 2024Мы провели замечательно время с гидом Натальей на обзорной экскурсии по Милану. Было очень интересно и познавательно. Милан открылся для
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Популярные экскурсии»
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