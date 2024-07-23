Популярные экскурсии

Найдено 7 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Милане на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По следам Леонардо да Винчи
Пешая
49 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Милане: По следам Леонардо да Винчи
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи с экскурсией по Милану. От памятника до музея - каждый шаг раскрывает гения
Начало: Piazza La Scala
Расписание: Пт., сб., вскр. 12:30
9 авг в 12:30
10 авг в 12:30
35 за человека
Обзорная по неизвестному Милану
Пешая
438 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная по неизвестному Милану: синяя экскурсия
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и узнайте Милан глазами местных жителей. Вас ждут знаменитые здания, модные места и уникальные истории
Начало: Metro Cadorna
Расписание: пт, сб, вскр 13:00
9 авг в 13:00
10 авг в 13:00
40 за человека
Городские легенды: собор Дуомо
Пешая
40 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Городские легенды: собор Дуомо
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Миланскому собору Дуомо. Исследуйте его готический фасад, внутренние помещения и знаменитые квадрони Борромео
Начало: У центрального входа в собор, на ступеньках
Расписание: Вт., чт., сб., 10:00
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
от 100 за всё до 2 чел.
Навильи - мечта соединиться с морем
Пешая
28 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Навильи Милана: вечерняя прогулка по каналам с богемной атмосферой
Погрузитесь в историю Милана с экскурсией по району Навильи, где искусство и история оживают вечерами
Начало: У выхода из метро «Porta Genova» (зелёная линия)
Расписание: Ежедневно в 17:30
Завтра в 17:30
7 авг в 17:30
от 100 за всё до 2 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
Пешая
5 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по историческому центру Милана с посещением собора Дуомо
Прогулка по Милану - это увлекательное путешествие с посещением собора Дуомо и его великолепных видов
Начало: Piazzale Cadorna
Расписание: Вт., чт., сб. в 09:30
Завтра в 09:30
8 авг в 09:30
75 за человека
Легенды о драконах: Орта и остров Святого Джулио
6 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистический Орта и остров Святого Джулио: Путешествие в легенду
Погрузитесь в атмосферу средневековья и мифов в экскурсии по Орте и острову Святого Джулио
Начало: Ж/д станция Арона
Расписание: Любой день по договоренности
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 180 за всё до 2 чел.
В Милан без путевки: индивидуальное консультирование и планирование вашего путешествия под вас
2 часа
Индивидуальная
В Милан без путевки: индивидуальное консультирование и планирование вашего путешествия под вас
Начало: Онлайн
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nalera
    23 июля 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
    Спасибо большое за экскурсию. Интересно, информативно!
  • Т
    Таисия
    16 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
    Выражаю благодарность экскурсоводу Наталье Гуляевой за проведенную экскурсию 15.06.2024 по Милану! Очень грамотная, приветливая и внимательная к мелочам экскурсовод! Экскурсия прошла на одном дыхании, подарила заряд бодрости и хорошее настроение благодаря усилиям Натальи! Привет из Санкт -Петербурга! Таисия
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
    Мы провели замечательно время с гидом Натальей на обзорной экскурсии по Милану. Было очень интересно и познавательно. Милан открылся для
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    нас с другой, исторической стороны, помимо центра моды. Сам Собор Duomo, особенно его архитектура, оставил неизгладимое впечатление, вид сверху просто завораживал. Наш гид Наталья большой профессионал своего дела, с грамотной речью, которая очень любит свое дело и при этом очень милый человек. Спасибо огромное Наталье и туристическому агентству за проведение экскурсий высокого качества. До следующей встречи в Милане!

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. По следам Леонардо да Винчи
  2. Обзорная по неизвестному Милану
  3. Городские легенды: собор Дуомо
  4. Навильи - мечта соединиться с морем
  5. Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Замок Сфорца
  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Миланский собор Дуомо
  6. Леонардо да Винчи
  7. Галерея Витторио Эммануэле II
  8. Пьяцца Дуомо
  9. Парк Семпионе
  10. Площадь Ла Скала
Сколько стоит экскурсия по Милану в августе 2024
Сейчас в Милане в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 35 до 180. Туристы уже оставили гидам 566 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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