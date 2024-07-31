Все – экскурсии в Милане

Найдено 6 экскурсий в категории «Все» в Милане на русском языке, цены от €35, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Променад по Милану
Пешая
225 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Променад по Милану: история, культура и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте его историю и культурные традиции в сопровождении опытного гида
Начало: У памятника «Игла, нить и узел»
Завтра в 10:00
6 авг в 17:00
35 за человека
От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
Пешая
скидка
25%
115 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Милан: историческое путешествие от Медиолана до современности
Загляните в сердце Ломбардии с экскурсией, раскрывающей вековые тайны и современный ритм Милана
Начало: В районе метро Cairoli Castello
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
180135 за всё до 5 чел.
Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
Пешая
81 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Следами Леонардо Да Винчи: эксклюзивная экскурсия по Милану
Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Фотосессия в Милане
Пешая
49 отзывов
1.5 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана во время фотопрогулки и сохраните лучшие моменты в красивых снимках
Начало: Дуомо
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
227 за всё до 2 чел.
Секретный Милан
Пешая
33 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретный Милан: путешествие по затаенным уголкам города
Загляните в сердце Милана, где каждый камень хранит вековые тайны и рассказывает уникальные истории
Начало: Недалеко от Дуомо или в квартале Навильи
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
209 за всё до 4 чел.
Брера - квартал богемы и художников
Пешая
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Брера в Милане: квартал богемы, художников и Пинакотека
Вас ждет погружение в мир искусства и богемы, где каждый уголок Бреры дышит историей и культурой
Начало: В районе театра Ла Скала
Завтра в 09:30
8 авг в 09:30
184 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    31 июля 2024
    Променад по Милану
    Спасибо большое Наталье за увлекательную экскурсию. Несмотря на жару, маршрут был построен максимально комфортно. Всем рекомендую к посещению! Наталья дала рекомендации к посещению других мест, а также где можно вкусно покушать.
  • l
    leonid
    29 июля 2024
    Секретный Милан
    Алиса прекрасный гид! Открыла нам новый взгляд на Милан. С огромным запасом знаний и любовью. Обязательно порекомендуем всем!
  • M
    Mariia
    27 июля 2024
    Променад по Милану
    Нам повезло, и мы были одни на этой экскурсии. Очень все интересно, маршрут составлен отлично - посмотрели практически все достопримечательности за 2 часа! Рекомендуем всем!
    Нам повезло, и мы были одни на этой экскурсии. Очень все интересно, маршрут составлен отлично -Нам повезло, и мы были одни на этой экскурсии. Очень все интересно, маршрут составлен отлично -Нам повезло, и мы были одни на этой экскурсии. Очень все интересно, маршрут составлен отлично -Нам повезло, и мы были одни на этой экскурсии. Очень все интересно, маршрут составлен отлично -
  • А
    Анна
    27 июля 2024
    От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
    Замечательный рассказчик! Екатерина, спасибо вам большое за интересную подачу исторических повествований, простую и увлекательную подачу и приятную атмосферу.
  • М
    Марина
    24 июля 2024
    Променад по Милану
    Экскусию проводила Наталья в непринужденной и дружелюбной обстановке. Исторические факты и даты переплетались в рассказе без отягощения информацией. На все возникающие вопросы Наталья давала ответы. На пути следования, если чувствуется усталость, можно присесть, отдохнуть и послушать 😊. Рекомендую
    Экскусию проводила Наталья в непринужденной и дружелюбной обстановке. Исторические факты и даты переплетались в рассказе без
  • R
    Roman
    20 июля 2024
    От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
    День начался продуктивно, пройдены полезные и информативные шаги по улицам Италии. Легко и доступно рассказав нам про все великие и яркие достопримечательности.
    День начался продуктивно, пройдены полезные и информативные шаги по улицам Италии. Легко и доступно рассказав нам
  • Н
    Николай
    2 июля 2024
    Секретный Милан
    Отличная экскурсия. Алиса замечательный и эрудированный рассказчик. Она показала нам множество уникальных мест, которые мы просто проходили мимо. Три с половиной часа пролетели за одно мгновение. Рекомендую всем.
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  • Я
    Ян
    29 июня 2024
    От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
    Суперэкскурсия от Екатерины,пролетела на одном дыхании для всей семьи. Думали,что в Милане нечего особенно делать кроме шоппинга и ресторанов, но
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    благодаря советам Екатерины не скучали и в следующие 2 дня. Очень рекоммендуем всем впервые приезжающим в Милан начать времяпребывание с Екатериной.

  • О
    Оксана
    27 марта 2024
    Секретный Милан
    Спасибо прекрасной Алисе за отличную, не скучную, познавательную экскурсию! Обязательно встретимся ещё и не раз!
    Спасибо прекрасной Алисе за отличную, не скучную, познавательную экскурсию! Обязательно встретимся ещё и не раз!Спасибо прекрасной Алисе за отличную, не скучную, познавательную экскурсию! Обязательно встретимся ещё и не раз!Спасибо прекрасной Алисе за отличную, не скучную, познавательную экскурсию! Обязательно встретимся ещё и не раз!Спасибо прекрасной Алисе за отличную, не скучную, познавательную экскурсию! Обязательно встретимся ещё и не раз!Спасибо прекрасной Алисе за отличную, не скучную, познавательную экскурсию! Обязательно встретимся ещё и не раз!
  • В
    Владимир
    13 марта 2024
    Брера - квартал богемы и художников
    Отличная экскурсия, полная разных мелких деталей и очаровательных мест. Прекрасно подходит для того, чтобы прочувствовать атмосферу квартала Брера и насладиться
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    необычным маршрутом. Алиса - великолепный гид с большим знанием и понимаем города. Непринужденна в общении, легко подстраивалась под планы и давала подходящие рекомендации на следущие дни. Уверен, что часть с посещением пинакотеки Брера тоже крайне интересная, но, к сожалению, у меня был вариант без нее. Очень доволен экскурсией и могу ее рекомендовать! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Все»

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  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Миланский собор Дуомо
  6. Леонардо да Винчи
  7. Галерея Витторио Эммануэле II
  8. Пьяцца Дуомо
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  10. Площадь Ла Скала
Сколько стоит экскурсия по Милану в августе 2024
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Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Все», 512 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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