2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Променад по Милану: история, культура и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте его историю и культурные традиции в сопровождении опытного гида
Начало: У памятника «Игла, нить и узел»
Завтра в 10:00
6 авг в 17:00
€35 за человека
скидка
25%
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Милан: историческое путешествие от Медиолана до современности
Загляните в сердце Ломбардии с экскурсией, раскрывающей вековые тайны и современный ритм Милана
Начало: В районе метро Cairoli Castello
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
180€135 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Следами Леонардо Да Винчи: эксклюзивная экскурсия по Милану
Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
1.5 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана во время фотопрогулки и сохраните лучшие моменты в красивых снимках
Начало: Дуомо
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€227 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретный Милан: путешествие по затаенным уголкам города
Загляните в сердце Милана, где каждый камень хранит вековые тайны и рассказывает уникальные истории
Начало: Недалеко от Дуомо или в квартале Навильи
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€209 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Брера в Милане: квартал богемы, художников и Пинакотека
Вас ждет погружение в мир искусства и богемы, где каждый уголок Бреры дышит историей и культурой
Начало: В районе театра Ла Скала
Завтра в 09:30
8 авг в 09:30
€184 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика31 июля 2024Спасибо большое Наталье за увлекательную экскурсию. Несмотря на жару, маршрут был построен максимально комфортно. Всем рекомендую к посещению! Наталья дала рекомендации к посещению других мест, а также где можно вкусно покушать.
- lleonid29 июля 2024Алиса прекрасный гид! Открыла нам новый взгляд на Милан. С огромным запасом знаний и любовью. Обязательно порекомендуем всем!
- MMariia27 июля 2024Нам повезло, и мы были одни на этой экскурсии. Очень все интересно, маршрут составлен отлично - посмотрели практически все достопримечательности за 2 часа! Рекомендуем всем!
- ААнна27 июля 2024Замечательный рассказчик! Екатерина, спасибо вам большое за интересную подачу исторических повествований, простую и увлекательную подачу и приятную атмосферу.
- ММарина24 июля 2024Экскусию проводила Наталья в непринужденной и дружелюбной обстановке. Исторические факты и даты переплетались в рассказе без отягощения информацией. На все возникающие вопросы Наталья давала ответы. На пути следования, если чувствуется усталость, можно присесть, отдохнуть и послушать 😊. Рекомендую
- RRoman20 июля 2024День начался продуктивно, пройдены полезные и информативные шаги по улицам Италии. Легко и доступно рассказав нам про все великие и яркие достопримечательности.
- ННиколай2 июля 2024Отличная экскурсия. Алиса замечательный и эрудированный рассказчик. Она показала нам множество уникальных мест, которые мы просто проходили мимо. Три с половиной часа пролетели за одно мгновение. Рекомендую всем.
- ЯЯн29 июня 2024Суперэкскурсия от Екатерины,пролетела на одном дыхании для всей семьи. Думали,что в Милане нечего особенно делать кроме шоппинга и ресторанов, но
- ООксана27 марта 2024Спасибо прекрасной Алисе за отличную, не скучную, познавательную экскурсию! Обязательно встретимся ещё и не раз!
- ВВладимир13 марта 2024Отличная экскурсия, полная разных мелких деталей и очаровательных мест. Прекрасно подходит для того, чтобы прочувствовать атмосферу квартала Брера и насладиться
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Все»
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