А Анжелика Променад по Милану Спасибо большое Наталье за увлекательную экскурсию. Несмотря на жару, маршрут был построен максимально комфортно. Всем рекомендую к посещению! Наталья дала рекомендации к посещению других мест, а также где можно вкусно покушать.

l leonid Секретный Милан Алиса прекрасный гид! Открыла нам новый взгляд на Милан. С огромным запасом знаний и любовью. Обязательно порекомендуем всем!

M Mariia Променад по Милану Нам повезло, и мы были одни на этой экскурсии. Очень все интересно, маршрут составлен отлично - посмотрели практически все достопримечательности за 2 часа! Рекомендуем всем!

А Анна От Медиолана до Милана - 2500 лет истории Замечательный рассказчик! Екатерина, спасибо вам большое за интересную подачу исторических повествований, простую и увлекательную подачу и приятную атмосферу.

М Марина Променад по Милану Экскусию проводила Наталья в непринужденной и дружелюбной обстановке. Исторические факты и даты переплетались в рассказе без отягощения информацией. На все возникающие вопросы Наталья давала ответы. На пути следования, если чувствуется усталость, можно присесть, отдохнуть и послушать 😊. Рекомендую

R Roman От Медиолана до Милана - 2500 лет истории День начался продуктивно, пройдены полезные и информативные шаги по улицам Италии. Легко и доступно рассказав нам про все великие и яркие достопримечательности.

Н Николай Секретный Милан Отличная экскурсия. Алиса замечательный и эрудированный рассказчик. Она показала нам множество уникальных мест, которые мы просто проходили мимо. Три с половиной часа пролетели за одно мгновение. Рекомендую всем.

Я Ян От Медиолана до Милана - 2500 лет истории читать дальше благодаря советам Екатерины не скучали и в следующие 2 дня. Очень рекоммендуем всем впервые приезжающим в Милан начать времяпребывание с Екатериной. Суперэкскурсия от Екатерины,пролетела на одном дыхании для всей семьи. Думали,что в Милане нечего особенно делать кроме шоппинга и ресторанов, но

О Оксана Секретный Милан Спасибо прекрасной Алисе за отличную, не скучную, познавательную экскурсию! Обязательно встретимся ещё и не раз!