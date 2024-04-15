5 часов
Водная прогулка
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу итальянского озера Изео, откройте для себя Монте Изола и насладитесь вином Франчакорты в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: На ж/д станции г. Ровато
10 сен в 09:30
11 сен в 09:30
от €180 за всё до 2 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Милана - к озеру Комо: замки, виллы и средневековые городки
Если вы устали от городской суеты Милана, отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к озеру Комо. Впечатляющие виды, история и уютные рестораны ждут вас
Начало: По месту проживания в Милане
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
€505 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка над озером Изео
Отправиться в треккинг по живописному маршруту, побыть наедине с природой и насладиться пейзажами
Начало: В удобном вам месте
8 авг в 12:00
9 авг в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья15 апреля 2024Прекрасная экскурсия в компании с Таисией! Поддержка на всех этапах путешествия, много интересной информации и восхитительных видов!
- ТТатьяна9 марта 2024Экскурсия очень понравилась! Невероятной красоты озеро, горы, милые уютные городки, и, конечно же, замечательный гид Тиана! Очень интересная программа, великолепная организация, вкусный обед в местном ресторанчике, дегустация!!! Получили массу приятных эмоций!!!
- ААнастасия3 сентября 2022Экскурсия очень понравилась! Чудесный неизбитый маршрут по чудесному озеру. Вокруг красота и умиротворение, мы даже смогли искупаться. Тиана чудесный рассказчик,
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «За городом и природа»
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Сколько стоит экскурсия по Милану в августе 2024
Сейчас в Милане в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 505. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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