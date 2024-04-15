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которая прекрасно преподносит информацию, при этом не перегружая. С ней было комфортно и интересно общаться, что очень важно при путешествиях с гидом. Мы с мужем остались ОЧЕНЬ довольны. После озера заехали на дегустацию на винодельню, что явилось прекрасным завершением дня. Всем буду рекомендовать.