За городом и природа – экскурсии в Милане

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Милане на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
2 отзыва
5 часов
Водная прогулка
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу итальянского озера Изео, откройте для себя Монте Изола и насладитесь вином Франчакорты в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: На ж/д станции г. Ровато
10 сен в 09:30
11 сен в 09:30
от 180 за всё до 2 чел.
Из Милана - к озеру Комо
На машине
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Милана - к озеру Комо: замки, виллы и средневековые городки
Если вы устали от городской суеты Милана, отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к озеру Комо. Впечатляющие виды, история и уютные рестораны ждут вас
Начало: По месту проживания в Милане
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
505 за всё до 5 чел.
Прогулка над озером Изео
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка над озером Изео
Отправиться в треккинг по живописному маршруту, побыть наедине с природой и насладиться пейзажами
Начало: В удобном вам месте
8 авг в 12:00
9 авг в 09:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    15 апреля 2024
    Из Милана - к озеру Комо
    Прекрасная экскурсия в компании с Таисией! Поддержка на всех этапах путешествия, много интересной информации и восхитительных видов!
  • Т
    Татьяна
    9 марта 2024
    Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
    Экскурсия очень понравилась! Невероятной красоты озеро, горы, милые уютные городки, и, конечно же, замечательный гид Тиана! Очень интересная программа, великолепная организация, вкусный обед в местном ресторанчике, дегустация!!! Получили массу приятных эмоций!!!
  • А
    Анастасия
    3 сентября 2022
    Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
    Экскурсия очень понравилась! Чудесный неизбитый маршрут по чудесному озеру. Вокруг красота и умиротворение, мы даже смогли искупаться. Тиана чудесный рассказчик,
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    которая прекрасно преподносит информацию, при этом не перегружая. С ней было комфортно и интересно общаться, что очень важно при путешествиях с гидом. Мы с мужем остались ОЧЕНЬ довольны. После озера заехали на дегустацию на винодельню, что явилось прекрасным завершением дня. Всем буду рекомендовать.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «За городом и природа»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
  2. Из Милана - к озеру Комо
  3. Прогулка над озером Изео
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Замок Сфорца
  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Миланский собор Дуомо
  6. Леонардо да Винчи
  7. Галерея Витторио Эммануэле II
  8. Пьяцца Дуомо
  9. Парк Семпионе
  10. Площадь Ла Скала
Сколько стоит экскурсия по Милану в августе 2024
Сейчас в Милане в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 505. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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