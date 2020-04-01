Tripster проводит ещё 1 экскурсию

Собор Дуомо от подвалов до террас

Проникнуть в тайны главного символа Милана и всего, что с ним связано

Собор Дуомо — это больше, чем памятник архитектуры или городская доминанта. Это средоточие культурных ценностей, хранитель местных легенд и историй о судьбах знаменитых миланцев. Для себя и других я изучила его от корки до корки, если так можно выразиться в отношении ажурного гиганта. Поэтому на прогулке со мной вы восхититесь деталями, которые бы не заметили, услышите то, чего бы не узнали при самостоятельном осмотре, о скульпторах и выходцах из знатных итальянских семей. А после экскурсии, может быть, даже захотите «усыновить» шпиль Дуомо.