Tripster проводит ещё 1 экскурсию

Милан — дизайн как стиль жизни
Прогуляться по дизайнерской «мекке» города и понять специфику итальянских интерьеров
Каждый путешественник знает, что Милан — столица моды и дизайна, но не все понимают, в чем его секрет. Шарм города скрыт в «секретных» двориках и закоулках, в деталях, которыми себя окружают миланцы, и их стиле жизни. На прогулке по модному району Брера я расскажу, как элементы дизайна вплетены в жизнь города, познакомлю вас с особенностями итальянского интерьера и его ведущими брендами. Вы убедитесь, что неслучайно именно в Милане проходят ключевые события мира дизайна, архитектуры и моды, и, я уверена, влюбитесь в этот стильный и современный город.