3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с готическим шедевром и насладиться видами Милана с террас

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Этот билет позволит вам изучить великолепный Миланский собор со всех сторон — к счастью, это можно сделать не за 6 веков (именно столько заняло строительство).

Вы осмотрите собор от баптистерия до крыши, посетите внутреннюю церковь Сан-Готтардо и музей, полюбуетесь витражами, шпилями, статуями и балюстрадами — в итоге вы в полной мере осознаете величие Дуомо!
16 за билет
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 1 час
До 99 человек
Можно с детьми
Встреча у собора Дуомо
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Билеты в Дуомо: собор, крыша и музей
Билеты в Дуомо: собор, крыша и музей

Что вы получите

  • Проход в Миланский собор
  • Проход в музей Дуомо и церковь Сан-Готтардо в Палаццо Реале рядом с собором
  • Подъем на скоростном лифте или по лестнице (в зависимости от выбранного билета) на крышу Дуомо
  • Проход в зону археологических раскопок (Archaeological Area) и к баптистерию Сан-Стефано

Как воспользоваться билетом

  1. Отсканируйте свой билет на смартфоне при входе в собор
  2. Крыши: подойдите к северному лифту и отсканируйте свой билет
  3. Музей Дуомо и церковь Сан-Готтардо: отсканируйте свой билет при входе
  4. Зона археологических раскопок (Archaeological Area): отсканируйте свой билет при входе для групп
  5. Ваш билет действует в течение 72 часов с забронированного времени
  6. Каждую часть собора можно посетить только один раз

Время работы музеев

Собор: ежедневно с 8:00 до 19:00
Музей Дуомо и церковь Сан-Готтардо: ежедневно с 10:00 до 17:00 (кроме среды)
Зона археологических раскопок: ежедневно с 9:00 до 18:00
Крыша: ежедневно с 9:00 до 19:00. Последний подъем — в 18:00.

Лучшее время для посещения: утром или ближе к закрытию

Важная информация

  • Дуомо находится в центре Милана по адресу Piazza del Duomo, 20122. Палаццо Реале расположен рядом по адресу Piazza del Duomo, 12.
  • Дети до 12 лет должны быть в сопровождении взрослых
  • Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя латиницей, как в загранпаспорте

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Билеты в Дуомо: собор, крыша и музей
Билеты в Дуомо: собор, крыша и музей
Билеты в Дуомо: собор, крыша и музей
Билеты в Дуомо: собор, крыша и музей
Билеты в Дуомо: собор, крыша и музей
Билеты в Дуомо: собор, крыша и музей
Билеты в Дуомо: собор, крыша и музей
Билеты в Дуомо: собор, крыша и музей
Билеты в Дуомо: собор, крыша и музей

Экскурсия проводится ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура у собора Дуомо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы помогаем забронировать билеты в самые известные музеи мира, чтобы сделать ваши путешествия наполненными и познавательными. Музеи Ватикана, Лувр, Прадо и Орсе, собор Святой Софии — мы позаботились о том, чтобы знакомство с ключевыми достопримечательностями и музейными коллекциями стало для вас простым, удобным и приятным.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 февраля 2020
Дуомо прекрасен со всех сторон - снаружи, изнутри, с крыши. Внутрь собора рекомендую заходить обязательно - это ощущение простора и величественности нужно прочувствовать. Витражи - просто потрясающие! Алтари, роспись, вся внутренняя отделка - радость для глаз. Читала, что фотографировать нельзя, но все вокруг делали снимки на телефоны, никаких нареканий это не вызывало. Вид снаружи - это отдельная тема; Дуомо - не первый собор в готическом стиле, который мы смотрели, но - самый "теплый" и "живой". В лучах солнца мрамор словно излучает мягкий свет, множество покрывающих стены статуй и барельефов привлекает внимание - поначалу просто "глаза разбегаются". На крышу подниматься тоже обязательно. Рекомендую пользоваться лифтом, лестниц достаточно и на переходах между уровнями, к тому же - все они узкие и не слишком удобные, людей ходит много, в общем - комфорт стоит разницы в несколько евро. Мы приходили на экскурсию утром - часов после девяти, очередей ни на входе в собор, ни на подъем, не было; билеты никто нигде не сканировал - охранники просто мельком на них смотрели и пропускали нас. Наверно, сказывается "несезон". В общем, мы всем довольны, будем пользоваться услугами Трипстера и дальше.
7 февраля 2020
Спасибо, очень довольны!
5 февраля 2020
Экскурсия прошла прекрасно, в билете все доступно расписано, как воспользоваться. С 9 до 10.30 в Дуомо народу минимум, чудесно все посмотрели.

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