3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Дуомо прекрасен со всех сторон - снаружи, изнутри, с крыши. Внутрь собора рекомендую заходить обязательно - это ощущение простора и величественности нужно прочувствовать. Витражи - просто потрясающие! Алтари, роспись, вся внутренняя отделка - радость для глаз. Читала, что фотографировать нельзя, но все вокруг делали снимки на телефоны, никаких нареканий это не вызывало. Вид снаружи - это отдельная тема; Дуомо - не первый собор в готическом стиле, который мы смотрели, но - самый "теплый" и "живой". В лучах солнца мрамор словно излучает мягкий свет, множество покрывающих стены статуй и барельефов привлекает внимание - поначалу просто "глаза разбегаются". На крышу подниматься тоже обязательно. Рекомендую пользоваться лифтом, лестниц достаточно и на переходах между уровнями, к тому же - все они узкие и не слишком удобные, людей ходит много, в общем - комфорт стоит разницы в несколько евро. Мы приходили на экскурсию утром - часов после девяти, очередей ни на входе в собор, ни на подъем, не было; билеты никто нигде не сканировал - охранники просто мельком на них смотрели и пропускали нас. Наверно, сказывается "несезон". В общем, мы всем довольны, будем пользоваться услугами Трипстера и дальше.