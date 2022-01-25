Дом-музей Милана

Современная штаб-квартира любимой серии А в Милане

4.8
41 отзыв
В группе
Дом-музей Милана
Дом-музей Милана
Дом-музей Милана
Дом-музей Милана
Дом-музей Милана
Дом-музей Милана
Дом-музей Милана
Дом-музей Милана
Дом-музей Милана
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Casa Milan, в Милане, является буквальным и переносным штабом AC Milan. Благодаря интерактивному музею, официальному магазину с изысканными украшениями и удивительно привлекательному ресторану, это место нельзя пропустить в Миланисти. И, даже если вы не являетесь поклонником жесткого кальцио, все равно это увлекательное место, где дух прекрасной игры заразит вас на несколько часов.

Ответы на вопросы

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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
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В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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