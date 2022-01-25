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Casa Milan, в Милане, является буквальным и переносным штабом AC Milan. Благодаря интерактивному музею, официальному магазину с изысканными украшениями и удивительно привлекательному ресторану, это место нельзя пропустить в Миланисти. И, даже если вы не являетесь поклонником жесткого кальцио, все равно это увлекательное место, где дух прекрасной игры заразит вас на несколько часов.
Ответы на вопросы
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.