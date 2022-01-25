Casa Milan, в Милане, является буквальным и переносным штабом AC Milan. Благодаря интерактивному музею, официальному магазину с изысканными украшениями и удивительно привлекательному ресторану, это место нельзя пропустить в Миланисти. И, даже если вы не являетесь поклонником жесткого кальцио, все равно это увлекательное место, где дух прекрасной игры заразит вас на несколько часов.