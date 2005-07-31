Мы посетим два города на озере Комо. Прогуляемся по променаду влюблённых в Варенне и её старинным улочкам, увидим церковь св. Георгия 14 века.
Совершим водную прогулку на кораблике, любуясь городками и виллами с воды и переместимся в городок Белладжо, где посетим крайнюю точку на стыке трёх рукавов озера, а так же церковь святого Джакомо, восходящую к 11 веку и её сокровища, прогуляемся по старинным мощёным камнем улочкам знаменитого Белладжо, так приглянувшегося римлянам.
Сердце озера Комо, его золотая серединка.
Самый «открыточный» город 🏙️ озера — Варенна и самый центральный город, находящийся на стыке трёх рукавов озера — Белладжо.
Мы окунёмся в средневековую сказку некогда рыбацкой деревушки Варенны. Прогуляемс по променаду влюблённых и старинным улочкам.
Совершим водную прогулку 👣 на кораблике.
И переместимся в городок Белладжо, где увидим самую крайнюю точку на стыке трёх рукавов озера и многое другое.
Захватывающие виды не оставят никого равнодушным!
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Стоимость проезда.
Стоимость всех билетов на 1 человека около 20 евро.
Билеты на поезд и водный транспорт приобретаются на месте.
Начало и место завершения
🚩 Милан, главный вокзал
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.