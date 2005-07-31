Сердце озера Комо, его золотая серединка.

Самый «открыточный» город 🏙️ озера — Варенна и самый центральный город, находящийся на стыке трёх рукавов озера — Белладжо.

Мы окунёмся в средневековую сказку некогда рыбацкой деревушки Варенны. Прогуляемс по променаду влюблённых и старинным улочкам.

Совершим водную прогулку 👣 на кораблике.

И переместимся в городок Белладжо, где увидим самую крайнюю точку на стыке трёх рукавов озера и многое другое.

Захватывающие виды не оставят никого равнодушным!