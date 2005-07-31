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Экскурсия в сердце озера Комо — по городам Варенна и Белладжо

Олеся
Олеся – Гид из Милана
Экскурсия в сердце озера Комо — по городам Варенна и Белладжо
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €155 за экскурсию

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Экскурсия в сердце озера Комо — по городам Варенна и Белладжо
Экскурсия в сердце озера Комо — по городам Варенна и Белладжо

Что вы увидите

  • Мы посетим два города на озере Комо. Прогуляемся по променаду влюблённых в Варенне и её старинным улочкам, увидим церковь св. Георгия 14 века.
  • Совершим водную прогулку на кораблике, любуясь городками и виллами с воды и переместимся в городок Белладжо, где посетим крайнюю точку на стыке трёх рукавов озера, а так же церковь святого Джакомо, восходящую к 11 веку и её сокровища, прогуляемся по старинным мощёным камнем улочкам знаменитого Белладжо, так приглянувшегося римлянам.
Сердце озера Комо, его золотая серединка.
Самый «открыточный» город 🏙️ озера — Варенна и самый центральный город, находящийся на стыке трёх рукавов озера — Белладжо.
Мы окунёмся в средневековую сказку некогда рыбацкой деревушки Варенны. Прогуляемс по променаду влюблённых и старинным улочкам.
Совершим водную прогулку 👣 на кораблике.
И переместимся в городок Белладжо, где увидим самую крайнюю точку на стыке трёх рукавов озера и многое другое.
Захватывающие виды не оставят никого равнодушным!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Стоимость проезда.
  • Стоимость всех билетов на 1 человека около 20 евро.
  • Билеты на поезд и водный транспорт приобретаются на месте.
Начало и место завершения
🚩 Милан, главный вокзал
Экскурсия в сердце озера Комо — по городам Варенна и Белладжо
Экскурсия в сердце озера Комо — по городам Варенна и Белладжо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олеся
Олеся
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