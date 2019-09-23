25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Милан — модный мегаполис, где каждый день наполнен событиями, где я учусь и работаю. Обычно все смотрят центр и ищут следы старинного Милана, но как дизайнер я хочу вам рассказать о современном Милане, показать, какие необыкновенные места есть в этом городе, о которых часто не имеют представления самые известные путеводители.

А между прочим, в Милане зародился футуризм и множество других направлений в современном искусстве, о которых я хочу вам рассказать. Я очень прониклась историей Милана и его ритмом жизни. Я вам покажу классные винтажные магазинчики, очаровательные закоулки с уютными кафе. Если смотреть под правильным углом, то в Милане можно найти маленький Манхэттен.

Программа

Мы с вами отправимся в Музей Novecento, где представлены работы самых знаменитых итальянский авангардистов, и следом за музеем мы направимся на via Moscova. Вы познакомитесь с новым архитектурным кварталом “Porta Nuova”, Corso Caribaldi, где пересекая знаменитую улицу Corso Como я покажу уникальные архитектурные проекты. На пути нам попадется знаменитая сеть кафе-мороженое (самое вкусное в Милане по мнению местных). И в конце мы закончим вечер знаменитым миланским аперитивом в творческом районе Isola (почему он творческий? поясню за бокалом вина).