25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

А между прочим, в Милане зародился футуризм и множество других направлений в современном искусстве, о которых я хочу вам рассказать. Я очень прониклась историей Милана и его ритмом жизни. Я вам покажу классные винтажные магазинчики, очаровательные закоулки с уютными кафе. Если смотреть под правильным углом, то в Милане можно найти маленький Манхэттен.
Программа
Мы с вами отправимся в Музей Novecento, где представлены работы самых знаменитых итальянский авангардистов, и следом за музеем мы направимся на via Moscova. Вы познакомитесь с новым архитектурным кварталом “Porta Nuova”, Corso Caribaldi, где пересекая знаменитую улицу Corso Como я покажу уникальные архитектурные проекты. На пути нам попадется знаменитая сеть кафе-мороженое (самое вкусное в Милане по мнению местных). И в конце мы закончим вечер знаменитым миланским аперитивом в творческом районе Isola (почему он творческий? поясню за бокалом вина).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Всем привет! Меня зовут Анастасия и я живу в Милане. Когда я сюда переехала я и подумать не могла, что меня тут ждет столько открытий и серый, и мало примечательный Милан мне покажется насыщенный и интересный! Ко мне начали приезжать мои друзья, друзья друзей и каждый раз я показываю им "свои" привлекательный и чарующий Милан и, наконец, я решила расширить границы и приглашаю на прогулку со мной по любимым улочкам и знакомым местам!
Впечатления от общения с Анастасией самые позитивные. Грамотный и увлеченный человек, прекрасный рассказчик, легкий в общении человек. С легкостью приспособилась к нашей , хоть и небольшой, но разношерстной в плане знаний о современном искусстве, группе. Адаптировала подачу материала в музее так, что было интересно, время пролетело незаметно. По ходу охотно отвечала на разнообразные наши вопросы, в том числе и не по теме экскурсии. Рекомендуем! Спасибо !
Наталия.
16 марта 2019
Нестандартная тема . Город показан в необычном ракурсе . Экскурсовод эмоционально и подробно
подаёт материал. Возможно можно было бы несколько сократить маршрут, так как фактически экскурсия заняла 6 часов и на фоне усталости снижается восприятие материала. Но в общем оценка самая положительная.
Светлана
7 октября 2018
Спасибо, Анастасия! Объяли полМилана, причем такого, куда б не дошли наши ноженьки) Анастасия Милан любит и знает.
Юлия
20 марта 2018
Экскурсия очень понравилась, Анастасия много знает, и всеми знаниями делится с горящими любящими своё дело глазами) все прошло очень легко и непринужденно, мы буквально вместе создавали маршрут экскурсии и Анастасия очень быстро адоптировала прогулку под нас! Очень многое порекомендовала и заинтересовала ещё для, как минимум, одной поездки. В общем в планах ещё повстречаться и с Миланоми конечно с Анастасией)
Юлия
23 сентября 2017
По личным причинам, к сожалению, экскурсия не состоялась. Мы приехали в Милан поздно, да ещё умудрились заблудиться из-за чего почти час провели в стрессе. Уставшие, только после двух недельного круиза, с чемоданами, языка не знаем. Нам на выручка пришла Настя! Общаясь с ней по телефону, она оперативно выяснила где мы, и почему мы запутались с адресом нашей гостиницы. Настя добрый человек! Спасибо тебе огромное!
Общались по ватсапу. и она видя наше упавшее настроение, пыталась виртуально нам его поднять советами - уже где поужинать и на что обратить внимание. К сожалению, на завтра в 11 утра мы уже улетали домой. Поэтому Милан остался не изведанным.
Мы обязательно вернемся, только на этот раз сухопутно и на подольше. Я горячо рекомендую Настю, как отзывчивого гида, протянувшего нам руку помощи в трудный момент. Благодарю!
Anatoly
11 сентября 2017
В Милан мы прилетели уже в 5-й раз. В связи с чем хотелось немного удивиться и увидеть то, что скрыто от глаз обычных туристов. С этой непростой задачей прекрасно справилась Настя! Благодаря ей мы посетили Museo del Novecento. Он открылся сравнительно недавно в Милане, поэтому не столь известен.
Здесь представлена большая коллекция работ именитых авторов Модильяни и Кандинского.
Если любите живопись конца 19 - начало 20 века - вам сюда. Немного импрессионизма, экспрессионизма, кубизма, а так же зал с современными инсталяциями и комната с визуальными эффектами. Поразила необычная организация самого помещения: в музее винтовая современная лестница и эскалаторы. Плюс - потрясающий вид на Дуомо с верхнего этажа. Помимо этого мы увидели шикарный жилой проект - Bosco Verticale. Посетите совершенно арт-хаусное местечко под название Frida. Погуляли по любимым улочкам местных жителей, попробовали вкуснейшие пирожки под названием Панцеротти. Но самое главное-живое отражение миланской действительности и восприятие нашего настроения и желаний гидом Настей. Настолько все получилось душевно и легко, что мы чувствовали себя долгожданными гостями. Спасибо огромное! Очень рекомендуем.
Алёна
18 апреля 2017
Анастасия - очень приятная девушка. Всё, что обещала, показала и рассказала. Наша экскурсия пошла не по стандартному плану из-за того, что в эти дни в Милане проходила неделя дизайна, и это мы оговаривали заранее. Благодаря Анастасии мы увидели и немного истории, и дизайна, и то, что сами бы не отыскали)) Очень благодарны за это)) Анастасия очень терпеливо к нам отнеслась: ждала, пока отставшие догонят; повторяла всё, что просили; помогала договариваться с продавцами в попутных магазинчиках))) в общем, мы очень довольны))) Анастасия, спасибо!))
Евгения
7 ноября 2016
Я вот большой противник экскурсий. Нет, я не против них вообще, но сама хожу не часто. А тут довелось побывать на этой, не совсем стандартной: и мне оч понравилось. Были прогулки по интересным и не туристическим местечкам города, галереи, прогулки под вкусный латте и много местных рассказов и историй. Был ещё музей современного искусства с его футуристами, экспериментаторами и ,,сюрами,,. Был Пикассо, Кандинский. Вот. Захватывающе получилось и очень приятно. Будите в Милане, ищите Анастасию на tripster и её футуристический Милан, не пожалеете!
Наталья
20 октября 2016
Экскурсия "Футуристический Милан " не совсем соответствует названию,больше похожа на обмен личными впечатлениями от города.Настя действительно показала очень интересные не туристические места города, но подача немного скучновата.Может, для более сспокойных туристов она и будет великолепной,но для нас с мужем немного не наше...
Пройти по следам да Винчи в городе, услышать о его жизни и раскрыть секреты лучших работ
Художник, ученый, изобретатель — перечислять все профессии Леонардо можно долго. А тайн и легенд, которыми окутана его личность, еще больше! На экскурсии по центру Милана вы познакомитесь с жизнью и творчеством мастера, услышите любопытные факты о нем и его работах и побываете там, где трудился великий гений.
Погрузиться в прошлое города, услышать о его жителях и исследовать интереснейшие локации
Милан дышит не только модой и бизнесом, его жизнь — многогранна. Вы узнаете о судьбе города: его появлении тысячелетия назад и современности. Я расскажу о событиях, которые изменили Европу, и людях, состоящих в родстве с городом. Развею стереотипы о миланцах и подарю вам новый взгляд на столицу Ломбардии.
Составить мозаику впечатлений из неожиданных деталей, городских легенд и архитектурных открытий
На прогулке вы убедитесь, что за славой модной столицы и города, так знаменитого собором Дуомо и театром Ла Скала, скрывается полный секретов Милан! В нашей программе: яркие образцы стиля либерти и захватывающая история виллы-легенды, «маленькая Венеция» и дворики с фламинго, а еще оптические иллюзии 15 века, тайны прошлого из жизни миланцев и многое другое.
Открыть легенды, узнать историю и изучить детали интерьера собора-символа Милана
В любое время года, в солнце и в дождь, Миланский собор поразит вас с первого взгляда. Приглашаю узнать его лучше: за два часа вы разберетесь в прошлом Дуомо, рассмотрите архитектурные элементы и витражи, услышите о легендах, узнаете о реликвиях — и поймете мировое значение собора.
Осознать историю, культуру и подлинную красоту города на экскурсии с искусствоведом
Милан похож на блошиный рынок, где в суете находишь шедевры. Я приглашаю вас на эти увлекательные поиски богатого наследия. Вы увидите Милан сегодня и узнаете, каким он был вчера благодаря картинам, старым фотографиям и архитектурным деталям. Главные достопримечательности — Дуомо, галерея Виктора Эммануила, замок Сфорца — и менее известные места не останутся просто историческими декорациями, а помогут «пожить» в Милане разных эпох.