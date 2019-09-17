3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова

Насладиться изумительными пейзажами аристократичного городка Стреза и уютного острова Пескаторе

Tiana
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Tiana – ваш гид
Вы погуляете по живописной Стрезе, которая из небольшой рыбацкой деревни уже в XVIII веке превратилась в фешенебельный курорт для аристократов и монархов, а также излюбленное место отдыха музыкантов, художников и писателей со всего света.

Вас впечатлят роскошные виллы и отели в стиле либерти, размеренность местной жизни и вид на озеро Маджоре с высоты.

На пароме вы попадете из Стрезы на остров Пескаторе, пройдетесь по его очаровательным узким улочкам и узнаете, как живут местные рыбаки.
60 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча на ж/д вокзале Милано Чентрале
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова

Что вас ожидает

Стреза — «королева» озера Маджоре
Вы пройдетесь по длинной набережной Корсо Умберто I, известной великолепными окружающими пейзажами. Насладитесь видами знаменитых островов в заливе Борромео на фоне холмов и горных вершин Преальпийской зоны. Я покажу шикарные здания нескольких исторических отелей, расположенных вдоль берега в центре города. Вы заглянете в роскошный Гранд Отель Дез Иль Борромео или Реджина Палас, которым более 150 лет, прогуляетесь по саду с фонтанами и выпьете чашечку кофе в месте, где бывали монархи и знаменитости со всего мира. Подниметесь в модный бар с бассейном на крыше современного отеля и увидите 360-градусную, захватывающую дух, панораму озера Маджоре с высоты птичьего полета. А еще попробуете вкуснейшее печенье, посвященное королеве, и узнаете историю его происхождения.

Прогулка по харизматичному рыбацкому острову
На кораблике вы попадете на Пескаторе — один из Борромейских островов. Пройдетесь по древним улочкам колоритной деревни, заглянете в дом рыбака, почувствуете запахи развешанных сетей и увидите быт островной жизни. Посетите старинную и единственную церковь острова, знаменитую редкими фресками XV-XVI веков. Мы поговорим об истории этих райских мест и их великих гостей. Я поделюсь романтичной легендой о семье Борромео и расскажу о строительстве барочного дворца и садов посреди водной глади великого озера. Кроме того, вы увидите, как жили простые рыбаки и богатые дворяне на маленьких кусочках земли. Уверена, вы надолго сохраните приятные воспоминания об этом идиллическом местечке!

Организационные детали

В моем сопровождении вы посетите остров Пескаторе. Остальные Борромейские острова (Белла и Мадре), по желанию, вы сможете посетить самостоятельно после окончания экскурсии (они открыты с марта по октябрь).

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включен вкусный сюрприз каждому гостю
  • Транспорт оплачивается дополнительно (в том числе за гида) – 25 евро на человека (поезд Милан-Стреза-Милан, прогулка на кораблике)
  • Напитки в баре и отелях по желанию и также оплачиваются дополнительно
  • Возможна организация индивидуальной экскурсии по вашему запросу (уточняйте в переписке)
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура на ж/д вокзале Милано Чентрале.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tiana
Tiana
Здравствуйте! Меня зовут Тиана, я живу в Пьемонте на озере Маджоре и работаю туристическим сопроводителем с лицензией. Почти вся моя взрослая жизнь связана с Италией, путешествиями и итальянской кухней. Люблю находить красоту и новизну вне популярных и проторенных маршрутов. Мой регион переполнен малоизвестными туристическими и эногастрономическими сокровищами, которыми я буду рада с вами поделиться. До встречи!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 сентября 2019
После шумного и жаркого Милана это было сказочно. Маленький рай.Получили огромное удовольствие. Спасибо гиду Тиане. С уважением
Анастасия
25 августа 2019
Это была моя первая поездка на озеро Маджоре и Тиана по максимуму погрузила меня в историю и жизнь Стрезы и островов Борромео! Мы прекрасно прогулялись по всем улочкам, благодаря чему я ощутила весь итальянский колорит) За вкусный подарок отдельное спасибо 😊🌷
Анна
5 июля 2019
Татьяна - отличный гид, всё рассказано очень интересно и подробно. В дополнение к хорошему настроению и интересному рассказу Татьяна вручает небольшой вкусный подарок.
Гид охотно делится информацией о хороших ресторанах, новых маршрутах и программах.

Tiana проводит ещё 5 экскурсий

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