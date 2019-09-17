3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Стреза — «королева» озера Маджоре

Вы пройдетесь по длинной набережной Корсо Умберто I, известной великолепными окружающими пейзажами. Насладитесь видами знаменитых островов в заливе Борромео на фоне холмов и горных вершин Преальпийской зоны. Я покажу шикарные здания нескольких исторических отелей, расположенных вдоль берега в центре города. Вы заглянете в роскошный Гранд Отель Дез Иль Борромео или Реджина Палас, которым более 150 лет, прогуляетесь по саду с фонтанами и выпьете чашечку кофе в месте, где бывали монархи и знаменитости со всего мира. Подниметесь в модный бар с бассейном на крыше современного отеля и увидите 360-градусную, захватывающую дух, панораму озера Маджоре с высоты птичьего полета. А еще попробуете вкуснейшее печенье, посвященное королеве, и узнаете историю его происхождения.

Прогулка по харизматичному рыбацкому острову

На кораблике вы попадете на Пескаторе — один из Борромейских островов. Пройдетесь по древним улочкам колоритной деревни, заглянете в дом рыбака, почувствуете запахи развешанных сетей и увидите быт островной жизни. Посетите старинную и единственную церковь острова, знаменитую редкими фресками XV-XVI веков. Мы поговорим об истории этих райских мест и их великих гостей. Я поделюсь романтичной легендой о семье Борромео и расскажу о строительстве барочного дворца и садов посреди водной глади великого озера. Кроме того, вы увидите, как жили простые рыбаки и богатые дворяне на маленьких кусочках земли. Уверена, вы надолго сохраните приятные воспоминания об этом идиллическом местечке!