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Классика озера Комо с посещением виллы Бальбьянелло

5
4 отзыва
Олег Д.
Олег Д. – Гид из Милана
Озеро Комо, обожаемое Клуни, Джоли, Вуди Алленом, раскинулось в 40 км от Милана.

Грех, отдыхая в шумном мегаполисе, не вырваться в это фантастически красивое 🤩 место.

Особенно летом! Оно напоминает фьорды и приютило 30 городков.

Я приглашаю вас в круиз, где вы узнаете о Комо всё, что пожелаете — в разы больше, чем любые туристы.

Мы побываем в Варенне, Белладжо, Тремедзо и Комо.

Увидим замки 🏰 и соборы, виллу Карлотта с чудным садом и ту самую Бальбьянелло, где снимали «Звёздных войн» и «Агента 007».
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €95 за человека

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Классика озера Комо с посещением виллы Бальбьянелло
Классика озера Комо с посещением виллы Бальбьянелло

Что вы увидите

  • Предлагаю классику озера Комо за один день. За день вы увидите и узнаете больше, чем 90% туристов, которые ездят без гида. Что нас ждет? (в хронологическом порядке)
  • Варенна — милый пешеходный городок с двумя небольшими виллами.
  • Белладжо — жемчужина озера Комо с виллами, прекрасными панорамами и «вкусными» ресторанами.
  • Вилла Карлотта в городке Тремедзо — самая посещаемая вилла озера Комо. 70 000 квадратных метров ботанического сада и целый этаж коллекционных скульптур из белого мрамора. В Тремедзо с корабля видно церковь, рядом с которой в конце Второй мировой войны расстреляли Муссолини, фашистского диктатора.
  • Вилла Бальбьянелло — самая красивая вилла озера Комо. На ней снимали известные фильмы «Звездные Войны» и «Джеймс Бонд». Мы ее посетим
  • После виллы Бальбьянелло с катера будут видны множество вилл: Бальбьяно, Кассинелла, Олеандра, Фонтанелле и другие.
  • Вилла Бальбьянелло — самая красивая вилла озера Комо. Возможно она станет самой красивой виллой, на которой вы когда-либо бывали. На ней снимали известные фильмы 🎥 «Звездные Войны» и «Джеймс Бонд». Мы ее посетим
  • Одно из заслуженно популярных (а для кого-то даже обязательных) мест для посещения на севере Италии — озеро Комо. Особенно летом, когда в Милане очень жарко.
  • Уже в XVI — XVII Комо и живописные посёлки притягивали богатых и знаменитых. А сегодня среди владельцев шикарных вилл — Джордж Клуни, Аркадий Новиков, Олег Бойко….
  • Есть также вилла Ричарда Брендсона, богатейшего человека Англии и друга Олега Тинькова.
Я вам расскажу истории 📖 вилл, а также сплетни, подслушанные у капитанов лодок и кораблей на озере Комо. Кто с кем женился, кто с кем поскандалил и где на прошлой недели была самая шикарная свадьба; какая вилла сдается в аренду за 135 000 евро в неделю; какие отели стоят по 400 — 1000 евро в сутки и прочее😃
На данной экскурсии 🧭 вы узнаете все, что вы хотите знать о путешествиях по северной Италии: что, как, когда, куда. Я отвечу на многие ваши вопросы, в результате чего вы сэкономите деньги и время.
Важно! Экскурсия ⛳ проводится с конца марта по октябрь. Зимой многие виллы закрыты и деревья 🌳 ботанических садов лысые.
Что входит
  • Услуги гида
  • Проезд на экспресс поезде
  • Передвижения на пароходе
Что не входит
  • Вход в виллу Бальбянелло (10 €)
Начало и место завершения
🚩 Piazza Duca D'Aosta, Milano
Классика озера Комо с посещением виллы Бальбьянелло
Классика озера Комо с посещением виллы Бальбьянелло
Классика озера Комо с посещением виллы Бальбьянелло
Классика озера Комо с посещением виллы Бальбьянелло

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег Д.
Олег Д.
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4 отзыва оставили туристы

Олег Д. проводит ещё 1 экскурсию

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