Вилла Бальбьянелло — самая красивая вилла озера Комо. Возможно она станет самой красивой виллой, на которой вы когда-либо бывали. На ней снимали известные фильмы 🎥 «Звездные Войны» и «Джеймс Бонд». Мы ее посетим

Одно из заслуженно популярных (а для кого-то даже обязательных) мест для посещения на севере Италии — озеро Комо. Особенно летом, когда в Милане очень жарко.

Уже в XVI — XVII Комо и живописные посёлки притягивали богатых и знаменитых. А сегодня среди владельцев шикарных вилл — Джордж Клуни, Аркадий Новиков, Олег Бойко….

Есть также вилла Ричарда Брендсона, богатейшего человека Англии и друга Олега Тинькова.

Я вам расскажу истории 📖 вилл, а также сплетни, подслушанные у капитанов лодок и кораблей на озере Комо. Кто с кем женился, кто с кем поскандалил и где на прошлой недели была самая шикарная свадьба; какая вилла сдается в аренду за 135 000 евро в неделю; какие отели стоят по 400 — 1000 евро в сутки и прочее😃

На данной экскурсии 🧭 вы узнаете все, что вы хотите знать о путешествиях по северной Италии: что, как, когда, куда. Я отвечу на многие ваши вопросы, в результате чего вы сэкономите деньги и время.

Важно! Экскурсия ⛳ проводится с конца марта по октябрь. Зимой многие виллы закрыты и деревья 🌳 ботанических садов лысые.