Предлагаю классику озера Комо за один день. За день вы увидите и узнаете больше, чем 90% туристов, которые ездят без гида. Что нас ждет? (в хронологическом порядке)
Варенна — милый пешеходный городок с двумя небольшими виллами.
Белладжо — жемчужина озера Комо с виллами, прекрасными панорамами и «вкусными» ресторанами.
Вилла Карлотта в городке Тремедзо — самая посещаемая вилла озера Комо. 70 000 квадратных метров ботанического сада и целый этаж коллекционных скульптур из белого мрамора. В Тремедзо с корабля видно церковь, рядом с которой в конце Второй мировой войны расстреляли Муссолини, фашистского диктатора.
Вилла Бальбьянелло — самая красивая вилла озера Комо. На ней снимали известные фильмы «Звездные Войны» и «Джеймс Бонд». Мы ее посетим
После виллы Бальбьянелло с катера будут видны множество вилл: Бальбьяно, Кассинелла, Олеандра, Фонтанелле и другие.
Вилла Бальбьянелло — самая красивая вилла озера Комо. Возможно она станет самой красивой виллой, на которой вы когда-либо бывали. На ней снимали известные фильмы 🎥 «Звездные Войны» и «Джеймс Бонд». Мы ее посетим
Одно из заслуженно популярных (а для кого-то даже обязательных) мест для посещения на севере Италии — озеро Комо. Особенно летом, когда в Милане очень жарко.
Уже в XVI — XVII Комо и живописные посёлки притягивали богатых и знаменитых. А сегодня среди владельцев шикарных вилл — Джордж Клуни, Аркадий Новиков, Олег Бойко….
Есть также вилла Ричарда Брендсона, богатейшего человека Англии и друга Олега Тинькова.
Я вам расскажу истории 📖 вилл, а также сплетни, подслушанные у капитанов лодок и кораблей на озере Комо. Кто с кем женился, кто с кем поскандалил и где на прошлой недели была самая шикарная свадьба; какая вилла сдается в аренду за 135 000 евро в неделю; какие отели стоят по 400 — 1000 евро в сутки и прочее😃
На данной экскурсии 🧭 вы узнаете все, что вы хотите знать о путешествиях по северной Италии: что, как, когда, куда. Я отвечу на многие ваши вопросы, в результате чего вы сэкономите деньги и время.
Важно! Экскурсия ⛳ проводится с конца марта по октябрь. Зимой многие виллы закрыты и деревья 🌳 ботанических садов лысые.
Что входит
Услуги гида
Проезд на экспресс поезде
Передвижения на пароходе
Что не входит
Вход в виллу Бальбянелло (10 €)
Начало и место завершения
🚩 Piazza Duca D'Aosta, Milano
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.