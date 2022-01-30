Leonardo3 - Мир Леонардо

Гений да Винчи оживает

4.6
85 отзывов
В группе
Leonardo3 - Мир Леонардо
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Люди эпохи Возрождения не получили больше ренессанса, чем живописец, скульптор, изобретатель, архитектор, ученый, писатель и картограф Леонардо да Винчи. Эта выставка вдохнет жизнь в его историю благодаря оцифрованным картинам и сотням рабочих моделей его машин.

Ответы на вопросы

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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
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В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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