Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Прокатитесь на современных двухэтажных автобусах, заходя и выходя на любых остановках
Воспользуйтесь наушниками, подключенными к мультимедийной системе автобуса, по предложению персонала
Подключите мобильные устройства к бесплатному Wi-Fi и зарядите их через USB
Поднимитесь на крытую верхнюю площадку, защищенную от плохой погоды
Взгляните на такие известные достопримечательности и важные места Милана, как базилика Святого Амвросия, церковь Сан-Бабила, Миланский собор, оперный театр Ла Скала и современная площадь Пьяцца Гаэ Ауленти.
Прокатитесь на комфортабельных автобусах с открытым верхом и прозрачной крышей, позволяющей любоваться достопримечательностями даже в плохую погоду. Автобусы также оснащены платформами для посетителей в инвалидных креслах. Полный круг длится 90 минут, включая время на различные остановки. Автобус переезжает от одной остановки до другой примерно за 5 минут. Вы можете выйти на любой из перечисленных остановок.
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Фотоаппарат
Вода
Удобная одежда
Упакованный обед
Важная информация
Автобусы доступны для инвалидных колясок
Ограничения по возрасту
К участию не допускаются лица старше 99 лет
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 68 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Deborah
9 сен 2018
(США)
Пожалуйста, не повторяйте ту ошибку, которую я совершил, пытаясь найти офис по карте, которую мне дали при покупке билетов. Идите в Миланский Центр Посетителей. Мы искали два часа и получили от местных жителей 20 разных мест. В следующий раз я попрошу адрес. К тому времени, когда мы нашли перелет на остановке, мы могли использовать его только на один день и купили двухдневный билет.
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Megan
21 мая 2018
(Италия)
Это отличный опыт. Я только хотел бы, чтобы это перечислило пикап от вокзала на первом месте. Вместо этого он перечислил тот, который был ближе к центру города. Мне нравилось, что автобус был под открытым небом, и он останавливался в отличных местах для всего, что я хотел увидеть. Отличная цена тоже. Кроме того, небольшая вещь, которая сделала бы это немного легче, была бы, если бы остановки были вызваны на английском языке также.
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LUIS CLAUDIO
31 окт 2019
(Бразилия)
Я думаю, что этот вариант отлично подходит для вас. Есть автобус, чтобы посетить основные туристические точки города. И возможность заходить и выходить столько раз, сколько вы хотите.