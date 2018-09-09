Милан: 1-дневный тур на автобусе с открытым верхом

Осмотрите достопримечательности Милана в туре на автобусе с открытым верхом

3.7
68 отзывов
В группе
до 50 чел.
Осмотрите достопримечательности Милана в туре на автобусе с открытым верхом.

Устройтесь поудобнее на борту современного двухэтажного автобуса с откидным верхом.
Милан: 1-дневный тур на автобусе с открытым верхом
Милан: 1-дневный тур на автобусе с открытым верхом
Милан: 1-дневный тур на автобусе с открытым верхом
Милан: 1-дневный тур на автобусе с открытым верхом
Милан: 1-дневный тур на автобусе с открытым верхом
Милан: 1-дневный тур на автобусе с открытым верхом
Милан: 1-дневный тур на автобусе с открытым верхом
Милан: 1-дневный тур на автобусе с открытым верхом
Милан: 1-дневный тур на автобусе с открытым верхом

Что вы увидите 🤩

  • Район Навильи
  • Вертикальный лес, Милан
  • Базилика Святого Амвросия
  • Триеналле, Милан
  • Площадь Сан-Бабила
  • Стадион «Сан Сиро»
  • Кладбище Монументаль Милан
  • Палаццо Ломбардия
  • Театр «Ла Скала»
  • Площадь Гаэ Ауленти
  • Парк Семпионе
  • Фьера-Милано-Сити
  • Casa Milan
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Прокатитесь на современных двухэтажных автобусах, заходя и выходя на любых остановках
  2. Воспользуйтесь наушниками, подключенными к мультимедийной системе автобуса, по предложению персонала
  3. Подключите мобильные устройства к бесплатному Wi-Fi и зарядите их через USB
  4. Поднимитесь на крытую верхнюю площадку, защищенную от плохой погоды
Взгляните на такие известные достопримечательности и важные места Милана, как базилика Святого Амвросия, церковь Сан-Бабила, Миланский собор, оперный театр Ла Скала и современная площадь Пьяцца Гаэ Ауленти.
Прокатитесь на комфортабельных автобусах с открытым верхом и прозрачной крышей, позволяющей любоваться достопримечательностями даже в плохую погоду. Автобусы также оснащены платформами для посетителей в инвалидных креслах. Полный круг длится 90 минут, включая время на различные остановки. Автобус переезжает от одной остановки до другой примерно за 5 минут. Вы можете выйти на любой из перечисленных остановок.

Городской тур:

  • Замок Сфорца.
  • Вокзал Кадорна.
  • «Тайная вечеря».
  • Базилика Святого Амвросия.
  • Национальный музей науки и технологий.
  • Район Навильи.
  • Парк базилик (Parco Delle Basiliche).
  • Миланский университет/госпиталь.
  • Церковь Сан-Бабила.
  • Дуомо.
  • Оперный театр Ла Скала.
  • Дворец Дуньяни.
  • Станция Repubblica.
  • Центральный вокзал.
  • Здание администрации региона – Палаццо Ломбардия.
  • Пьяцца Гаэ Ауленти/вокзал Порта Гарибальди. Гарибальди.
  • Монументальное кладбище.
  • Площадь Лега Ломбарда (Lega Lombarda).
  • Аквариум / парк Семпионе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • однодневный тур
  • Помощь на борту
  • Аудиогарнитура
  • Бесплатная карта Милана
Что не входит
  • Экскурсия
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Фотоаппарат
  • Вода
  • Удобная одежда
  • Упакованный обед
Важная информация
  • Автобусы доступны для инвалидных колясок
Ограничения по возрасту
  • К участию не допускаются лица старше 99 лет
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 68 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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6
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
D
9 сен 2018
(США)
Пожалуйста, не повторяйте ту ошибку, которую я совершил, пытаясь найти офис по карте, которую мне дали при покупке билетов. Идите в Миланский Центр Посетителей. Мы искали два часа и получили от местных жителей 20 разных мест. В следующий раз я попрошу адрес. К тому времени, когда мы нашли перелет на остановке, мы могли использовать его только на один день и купили двухдневный билет.
M
21 мая 2018
(Италия)
Это отличный опыт. Я только хотел бы, чтобы это перечислило пикап от вокзала на первом месте. Вместо этого он перечислил тот, который был ближе к центру города. Мне нравилось, что автобус был под открытым небом, и он останавливался в отличных местах для всего, что я хотел увидеть. Отличная цена тоже. Кроме того, небольшая вещь, которая сделала бы это немного легче, была бы, если бы остановки были вызваны на английском языке также.
L
31 окт 2019
(Бразилия)
Я думаю, что этот вариант отлично подходит для вас. Есть автобус, чтобы посетить основные туристические точки города. И возможность заходить и выходить столько раз, сколько вы хотите.

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