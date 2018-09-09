Взгляните на такие известные достопримечательности и важные места Милана, как базилика Святого Амвросия, церковь Сан-Бабила, Миланский собор, оперный театр Ла Скала и современная площадь Пьяцца Гаэ Ауленти.

Прокатитесь на комфортабельных автобусах с открытым верхом и прозрачной крышей, позволяющей любоваться достопримечательностями даже в плохую погоду. Автобусы также оснащены платформами для посетителей в инвалидных креслах. Полный круг длится 90 минут, включая время на различные остановки. Автобус переезжает от одной остановки до другой примерно за 5 минут. Вы можете выйти на любой из перечисленных остановок.

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