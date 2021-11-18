Откройте для себя Театр Гранде алла Скала, который является одним из важнейших центров итальянской и европейской культуры. Построенный в 1778 году, театр принимал некоторых из величайших оперных артистов и многих лучших певцов со всего мира.

Наслаждайтесь видами на знаменитую сцену из лож третьего уровня. Исследуйте музей театра, в котором представлена большая коллекция картин, эскизов, статуй, оригинальных костюмов и других вещей, связанных с оперой. Посмотрите музыкальные инструменты и другие диковинки, рассказывающие историю театра.

Библиотека музея содержит более 150 000 томов и 30 рукописей полных произведений, а также отдельные листы таких композиторов, как Бетховен и Моцарт. Узнайте о начале карьеры Джузепе Верди и его несколько бурных отношениях с театром.