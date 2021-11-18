Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите один из ведущих оперных домов в мире
Полюбуйтесь знаменитой сценой Ла Скала и очаровательной хрустальной люстрой
Посетите музей Ла Скала и посмотрите на инструменты и произведения искусства
Откройте для себя Театр Гранде алла Скала, который является одним из важнейших центров итальянской и европейской культуры. Построенный в 1778 году, театр принимал некоторых из величайших оперных артистов и многих лучших певцов со всего мира.
Наслаждайтесь видами на знаменитую сцену из лож третьего уровня. Исследуйте музей театра, в котором представлена большая коллекция картин, эскизов, статуй, оригинальных костюмов и других вещей, связанных с оперой. Посмотрите музыкальные инструменты и другие диковинки, рассказывающие историю театра.
Библиотека музея содержит более 150 000 томов и 30 рукописей полных произведений, а также отдельные листы таких композиторов, как Бетховен и Моцарт. Узнайте о начале карьеры Джузепе Верди и его несколько бурных отношениях с театром.
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в театр и музей Ла Скала
Аудиогид на семи языках: итальянском, английском, французском, немецком, испанском, русском и японском. Вы можете заранее бесплатно скачать музейное приложение или воспользоваться музейным Wi-Fi для доступа к аудиогиду
Что не входит
Экскурсия с гидом
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
В музей не допускаются рюкзаки и большие сумки
Доступ в театр разрешен только во время репетиций, спектаклей и мероприятий, открытых для публики. В этом случае вы все равно сможете посетить музей
Дети в возрасте до 12 лет проходят бесплатно
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 12 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 59 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
JEANINE
18 ноя 2021
(Франция)
Не удалось зайти в комнату, шла репетиция. Нас попросили вернуться через 2 часа, если мы хотим ее увидеть.
G
Georgia
18 ноя 2021
(Греция)
Очень хорошее впечатление. У нас была возможность сесть на королевские места. В то время шла репетиция, и мы услышали несколько теноров вживую.
А
Аноним
3 ноя 2021
(Франция)
Очень красивый памятник, но аудиогид не работал. Невозможно получить информацию.
M
Mila
2 ноя 2021
(Франция)
Позволяет пройти мимо длинной очереди в кассе
А
Аноним
2 ноя 2021
(Франция)
Вы должны знать, что деятельность начинается с посещения музея: чего я не знала. Время посещения значения не имеет. Аудиогид бесполезен, потому что вы можете загрузить приложение Scala на свой мобильный телефон и следить за ходом посещения. Посещение театра (великолепное) происходит очень быстро: посещение ложи и вид на театр и сцену со стороны гримерка: я ожидал большего.
А
Аноним
1 ноя 2021
(Франция)
Скорость приема
А
Аноним
1 ноя 2021
(Швейцария)
Необычайный вид на театр после множества антикварных театральных принадлежностей!
А
Аноним
1 ноя 2021
(Франция)
Побывать совсем!!
B
Béatrice
30 окт 2021
(Франция)
Мы пошли в музей в пятницу октября, билет с проходом без очереди нам не помог. Несомненно, это отличается в выходные и в высокий сезон. Волшебное место, которое нужно увидеть: инструменты (фортепиано Верди), картины, плакаты, скульптуры переносят нас в другое время.
V
Valerie
28 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Нет претензий. Волшебный момент с очень профессиональными и дружелюбными руководителями
L
Lila
26 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Дороже и строже, в зале нет света из-за репетиций!
B
Beatrice
24 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Красиво, очень мало людей, мы не торопились.
C
Claudia
20 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Все прошло отлично, о театре осталось хорошее впечатление.