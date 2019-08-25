Милан: билет на hop-on hop-off на 48 ч, 72 ч или 1 день

Путешествуйте по Милану в своем темпе на открытом hop-on hop-off автобусе

4.2
1590 отзывов
Билет на автобус
Путешествуйте по Милану в своем темпе на открытом hop-on hop-off автобусе.

В вашем распоряжении будет 4 маршрута, охватывающих лучшие достопримечательности города: от величественного собора Дуомо и театра Ла Скала до причудливых улочек и кварталов.
Милан: билет на hop-on hop-off на 48 ч, 72 ч или 1 день
Милан: билет на hop-on hop-off на 48 ч, 72 ч или 1 день
Милан: билет на hop-on hop-off на 48 ч, 72 ч или 1 день
Милан: билет на hop-on hop-off на 48 ч, 72 ч или 1 день
Милан: билет на hop-on hop-off на 48 ч, 72 ч или 1 день
Милан: билет на hop-on hop-off на 48 ч, 72 ч или 1 день
Милан: билет на hop-on hop-off на 48 ч, 72 ч или 1 день
Милан: билет на hop-on hop-off на 48 ч, 72 ч или 1 день
Милан: билет на hop-on hop-off на 48 ч, 72 ч или 1 день
Милан: билет на hop-on hop-off на 48 ч, 72 ч или 1 день
Милан: билет на hop-on hop-off на 48 ч, 72 ч или 1 день
Милан: билет на hop-on hop-off на 48 ч, 72 ч или 1 день
Милан: билет на hop-on hop-off на 48 ч, 72 ч или 1 день
Милан: билет на hop-on hop-off на 48 ч, 72 ч или 1 день
Милан: билет на hop-on hop-off на 48 ч, 72 ч или 1 день

Что вы увидите 🤩

  • Порта Венеция
  • Парк Семпионе
  • Триеналле, Милан
  • Площадь Сан-Бабила
  • Палаццо Ломбардия
  • Фьера-Милано-Сити
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Путешествуйте по Милану в своем темпе на открытом панорамном автобусе
  2. Прослушайте увлекательные аудиокомментарии с интересными фактами о городе
  3. Сходите с автобуса и садитесь на другой на любой из указанных остановок
Воспользуйтесь этим проездным на экскурсионный автобус с открытым верхом в Милане и полюбуйтесь панорамным видом на город. Этот билет дает вам доступ к 4 отдельным, но соединяющимся автобусным маршрутам и позволяет вам спрыгнуть на достопримечательности, которые вы хотите исследовать дальше.
Выберите из комментариев, доступных на 8 языках в аудиогиде, и узнайте увлекательные факты о таких известных зданиях, как Оперный театр и Кастелло Сфорцеско. Вы также узнаете о городской еде, включая рецепт Cotoletta alla Milanese и историю Панеттоне.
Автобусы ходят каждые 60 минут, и если вам понадобится дополнительная информация на борту, помощники будут рады помочь вам советами о памятниках, магазинах, ресторанах и пешеходных экскурсиях.

Сделайте полный круг по маршруту А за 75 минут или отправляйтесь осматривать любую из следующих достопримечательностей:

    Строка А:

    • Остановка 1 - Кастелло.
    • Остановка 2 - Кадорна.
    • Остановка 3 - Ченаколо.
    • Остановка 4 - Corso Magenta.
    • Остановка 5 - Дуомо.
    • Остановка 6 - Манцони - Скала.
    • Остановка 7 - Манин.
    • Остановка 8 - Moscova.

    Строка B:

    • Остановка 1 - Дуомо.
    • Остановка 2 - Ла Скала.
    • Остановка 3 - Манин.
    • Остановка 4 - Repubblica.
    • Остановка 5 - Палаццо Ломбардия.
    • Остановка 6 - Центральный вокзал.
    • Остановка 7 - Буэнос-Айрес.
    • Остановка 8 - Порта Венеция.
    • Остановка 9 - Сан-Бабила.

    Строка C:

    • Остановка 1 - Кастелло.
    • Остановка 2 - Acquario.
    • Остановка 3 - Гарибальди.
    • Остановка 4 - Городская жизнь.
    • Остановка 5 - Casa Milan.
    • Остановка 6 - Мико - Конгресс-центр.
    • Остановка 7 - Lotto -Montebianco.
    • Остановка 8 - Лидо.
    • Остановка 9 - Ипподромо.
    • Остановка 10 - Stadio San Siro.
    • Остановка 11 - Лото - Монтероза.
    • Остановка 12 - Буонарроти.
    • Остановка 13 - Пагано.
    • Остановка 14 - Conciliazione.
    • Остановка 15 - Парк Семпионе.

    Линия D (с апреля по октябрь):

    • Остановка 1 - Кастелло.
    • Остановка 2 - Кадорна.
    • Остановка 3 - Ченаколо.
    • Остановка 4 - Навильи.
    • Остановка 5 - Via Olona.
    • Остановка 6 - Corso Magenta.
    • Остановка 7 - Дуомо.
    • Остановка 8 - Ла Скала.
    • Остановка 9 - Брера.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Автобусная экскурсия по Милану
    • 4 линии включены в ваш билет
    • Многоязычный аудиокомментарий
    • Бесплатный Wi-Fi на борту автобуса
    • Бесплатное мобильное приложение: Sightseeing Experience
    Что не входит
    • Билеты для посещения достопримечательностей
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 3 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Требования к участникам
    • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    Отзывы и рейтинг

    4.2
    Основано на 1590 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    749
    4
    480
    3
    222
    2
    71
    1
    68
    Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
    M
    25 авг 2019
    (Великобритания)
    Заказали билеты онлайн, чтобы сэкономить бумагу (они все еще дают вам бумажный билет на борту), и автобусная остановка была рядом с нашей гостиницей. Автобусы были в основном вовремя, а маршруты интересные и не слишком длинные. Мы видели все, что мы пришли, чтобы увидеть и многое другое. Лучший сервис въезда / выезда на автобусе, который мы использовали (Торонто был мусором).
    J
    17 окт 2018
    (Великобритания)
    Только очень незначительные проблемы с расписанием автобусов (первый автобус опаздывает в Лото) и парой разъемов для наушников и номеров автобусных остановок с маршрутом 3 (последние два или три не соответствовали, как если бы один был добавлен физически, но не на карте) но, кроме этого, это отличный способ увидеть туристические объекты Милана. Я сделал двухдневный проход и сумел использовать все три маршрута дважды, сначала для ориентации, а затем, прыгая и снова включаясь.
    E
    16 авг 2017
    (Великобритания)
    Отличный способ увидеть город. Можно было бы быть более регулярным, и иногда автобусы приходили на остановках раньше, чем уходили. Однажды мы пропустили это и должны были ждать полчаса. Если бы это был автобус, который шел к стадиону Сан-Сирокко, пришлось бы ждать час. Помимо времени замечательно. Если вы используете его, доберитесь вовремя.

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