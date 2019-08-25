Воспользуйтесь этим проездным на экскурсионный автобус с открытым верхом в Милане и полюбуйтесь панорамным видом на город. Этот билет дает вам доступ к 4 отдельным, но соединяющимся автобусным маршрутам и позволяет вам спрыгнуть на достопримечательности, которые вы хотите исследовать дальше.

Выберите из комментариев, доступных на 8 языках в аудиогиде, и узнайте увлекательные факты о таких известных зданиях, как Оперный театр и Кастелло Сфорцеско. Вы также узнаете о городской еде, включая рецепт Cotoletta alla Milanese и историю Панеттоне.

Автобусы ходят каждые 60 минут, и если вам понадобится дополнительная информация на борту, помощники будут рады помочь вам советами о памятниках, магазинах, ресторанах и пешеходных экскурсиях.

Сделайте полный круг по маршруту А за 75 минут или отправляйтесь осматривать любую из следующих достопримечательностей:

Строка А:

Остановка 1 - Кастелло.

Остановка 2 - Кадорна.

Остановка 3 - Ченаколо.

Остановка 4 - Corso Magenta.

Остановка 5 - Дуомо.

Остановка 6 - Манцони - Скала.

Остановка 7 - Манин.

Остановка 8 - Moscova.

Строка B:

Остановка 1 - Дуомо.

Остановка 2 - Ла Скала.

Остановка 3 - Манин.

Остановка 4 - Repubblica.

Остановка 5 - Палаццо Ломбардия.

Остановка 6 - Центральный вокзал.

Остановка 7 - Буэнос-Айрес.

Остановка 8 - Порта Венеция.

Остановка 9 - Сан-Бабила.

Строка C:

Остановка 1 - Кастелло.

Остановка 2 - Acquario.

Остановка 3 - Гарибальди.

Остановка 4 - Городская жизнь.

Остановка 5 - Casa Milan.

Остановка 6 - Мико - Конгресс-центр.

Остановка 7 - Lotto -Montebianco.

Остановка 8 - Лидо.

Остановка 9 - Ипподромо.

Остановка 10 - Stadio San Siro.

Остановка 11 - Лото - Монтероза.

Остановка 12 - Буонарроти.

Остановка 13 - Пагано.

Остановка 14 - Conciliazione.

Остановка 15 - Парк Семпионе.

Линия D (с апреля по октябрь):