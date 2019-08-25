Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Путешествуйте по Милану в своем темпе на открытом панорамном автобусе
Прослушайте увлекательные аудиокомментарии с интересными фактами о городе
Сходите с автобуса и садитесь на другой на любой из указанных остановок
Воспользуйтесь этим проездным на экскурсионный автобус с открытым верхом в Милане и полюбуйтесь панорамным видом на город. Этот билет дает вам доступ к 4 отдельным, но соединяющимся автобусным маршрутам и позволяет вам спрыгнуть на достопримечательности, которые вы хотите исследовать дальше.
Выберите из комментариев, доступных на 8 языках в аудиогиде, и узнайте увлекательные факты о таких известных зданиях, как Оперный театр и Кастелло Сфорцеско. Вы также узнаете о городской еде, включая рецепт Cotoletta alla Milanese и историю Панеттоне.
Автобусы ходят каждые 60 минут, и если вам понадобится дополнительная информация на борту, помощники будут рады помочь вам советами о памятниках, магазинах, ресторанах и пешеходных экскурсиях.
Сделайте полный круг по маршруту А за 75 минут или отправляйтесь осматривать любую из следующих достопримечательностей:
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 1590 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
Michael
25 авг 2019
(Великобритания)
Заказали билеты онлайн, чтобы сэкономить бумагу (они все еще дают вам бумажный билет на борту), и автобусная остановка была рядом с нашей гостиницей. Автобусы были в основном вовремя, а маршруты интересные и не слишком длинные. Мы видели все, что мы пришли, чтобы увидеть и многое другое. Лучший сервис въезда / выезда на автобусе, который мы использовали (Торонто был мусором).
J
Jeremy
17 окт 2018
(Великобритания)
Только очень незначительные проблемы с расписанием автобусов (первый автобус опаздывает в Лото) и парой разъемов для наушников и номеров автобусных остановок с маршрутом 3 (последние два или три не соответствовали, как если бы один был добавлен физически, но не на карте) но, кроме этого, это отличный способ увидеть туристические объекты Милана. Я сделал двухдневный проход и сумел использовать все три маршрута дважды, сначала для ориентации, а затем, прыгая и снова включаясь.
E
Elizabeth
16 авг 2017
(Великобритания)
Отличный способ увидеть город. Можно было бы быть более регулярным, и иногда автобусы приходили на остановках раньше, чем уходили. Однажды мы пропустили это и должны были ждать полчаса. Если бы это был автобус, который шел к стадиону Сан-Сирокко, пришлось бы ждать час. Помимо времени замечательно. Если вы используете его, доберитесь вовремя.