Миланский собор: билет с посещением террас

Отправляйтесь на экскурсию по террасам, собору, музею и археологической зоне с доступом ко всей территории Миланского

4.6
7102 отзыва
В группе
до 50 чел.
Отправляйтесь на экскурсию по террасам, собору, музею и археологической зоне с доступом ко всей территории Миланского собора.

Вы полюбуетесь прекрасными украшениями и витражами и посетите церковь Сан-Готтардо-ин-Корте.
Миланский собор: билет с посещением террас
Миланский собор: билет с посещением террас
Миланский собор: билет с посещением террас
Миланский собор: билет с посещением террас
Миланский собор: билет с посещением террас
Миланский собор: билет с посещением террас
Миланский собор: билет с посещением террас
Миланский собор: билет с посещением террас
Миланский собор: билет с посещением террас
Миланский собор: билет с посещением террас
Миланский собор: билет с посещением террас
Миланский собор: билет с посещением террас
Миланский собор: билет с посещением террас
Миланский собор: билет с посещением террас
Миланский собор: билет с посещением террас
Миланский собор: билет с посещением террас
Миланский собор: билет с посещением террас
Миланский собор: билет с посещением террас
Миланский собор: билет с посещением террас
Миланский собор: билет с посещением террас

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Дуомо
  • Миланский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Получите доступ ко всем зонам символа Милана
  2. Пройдите на террасы Миланского собора, и вам откроется панорамный вид на город
  3. Узнайте историю собора в музее Миланского Дуомо
  4. Полюбуйтесь священными реликвиями и литургическими предметами
  5. Восхититесь красотой витражей
  6. Осмотрите остатки баптистерия Сан-Джованни-алле-Фонти
Откройте для себя культовый символ Милана с билетом на все зоны в Дуомо и осмотрите 600-летний собор. Узнайте об истории Святого Амвросия и важной роли собора в духовном и культурном развитии города.
Полюбуйтесь панорамами города с высоты 164 фута. Террасы Дуомо, построенные из мрамора Кандольи, занимают площадь около 26 250 квадратных футов. В ясные дни вы сможете увидеть Альпы и Апеннины. Вы можете выбрать вариант подъема на лифте.
Полюбуйтесь 27 залами Большого музея дель Дуомо и витражами, гобеленами и скульптурами Палаццо Реале XIV века. Полюбуйтесь литургическими предметами, которые до сих пор используются во время религиозных обрядов. Посмотрите археологические раскопки баптистерия Сан-Джованни-алле-Фонти и Сан-Текла.
Получите более глубокое представление о культурном и духовном наследии Милана. Построенный в 4 веке святым Амвросием и снесенный в 1387 году, чтобы освободить место для собора, баптистерий был забыт до 1961 года, когда он был восстановлен во время подземных строительных работ.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Миланский собор
  • Входной билет в музей (закрыт по понедельникам)
  • Входной билет в церковь Сан-Готтардо (закрыта по понедельникам)
  • Входной билет в археологическую секцию
  • Аудиогид (если выбран соответствующий варинат тура)
  • Пожертвование на сохранение красоты собора и макет собора в подарок. Выберите вариант пожертвования при оформлении заказа
  • Скидка 10% в официальном магазине собора (на товары серии Adopt a Spire и книги, которые уже продаются со скидкой, акция не распространяется)
  • Скидка 20% при покупке от 50€ (продукты серии Adopt a Spire и книги на распродаже не участвуют в акции)
Что не входит
  • Экскурсия с гидом
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Не допускаются
  • Шорты
  • Майки
Важная информация
  • Если выбран вариант тура с аудиогидом, вы можете получить аудиогид в киоске внутри собора (с пятницы по воскресенье с 09:30 до 16:30), в Sala delle Colonne снаружи Дуомо, на piazza del Duomo 14/A (с понедельника по пятницу с 09:30 до 16:30)
  • В связи с неблагоприятными погодными условиями, соблюдением мер безопасности и общественного порядка и иными факторами Veneranda Fabbrica del Duomo может изменять часы работы, формат допуска, продолжительность визитов и любые мероприятия, запланированные в Миланском соборе
  • Будьте готовы к прохождению контроля безопасности в формате аэропорта
  • Музей Миланского собора и церковь Сан-Готтардо закрыты по средам
  • Вы покупаете билет с открытой датой. Если вы не сможете прийти в выбранный день, можете прийти в другой доступный день
  • Ваш билет действует 72 часа с момента активации. Вы можете посетить каждое место один раз
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 7102 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4783
4
1664
3
406
2
133
1
116
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
22 янв 2020
(США)
Ступени, кафедральный собор и входы в лифт являются отдельными, и ваш билет будет сканироваться при каждом входе. Мы не добрались до собора до тех пор, пока у нас не было запланированного времени на билет из-за опоздания самолета, но это не создавало никаких проблем. Террасы и крыши используются взаимозаменяемо в описаниях билетов. Любой билет позволит вам получить доступ к вершине собора и промежуточным террасам.
S
13 янв 2020
(Великобритания)
Мы прибыли в наш временной интервал и пошли прямо в Домский собор. Зашли в музей и склеп. После этого мы вышли на улицу, чтобы найти вход для лестницы. В это время года лучше всего попробовать после обеда, так как по утрам поверхности на крыше могут быть мокрыми или ледяными. По лестнице было легко подниматься. Прекрасные виды.
S
10 янв 2020
(Словакия)
Я заплатил 16 € за билет в собор, включая посещение крыши. Собор захватывает дух, вам нужно как минимум 1 час для интерьера, потому что он такой огромный и полон исторических красот. На крышу я поднялся по лестнице, и это было абсолютно нормально. Чем у тебя целый Милан с одной стороны по виду.

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