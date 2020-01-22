Откройте для себя культовый символ Милана с билетом на все зоны в Дуомо и осмотрите 600-летний собор. Узнайте об истории Святого Амвросия и важной роли собора в духовном и культурном развитии города.

Полюбуйтесь панорамами города с высоты 164 фута. Террасы Дуомо, построенные из мрамора Кандольи, занимают площадь около 26 250 квадратных футов. В ясные дни вы сможете увидеть Альпы и Апеннины. Вы можете выбрать вариант подъема на лифте.

Полюбуйтесь 27 залами Большого музея дель Дуомо и витражами, гобеленами и скульптурами Палаццо Реале XIV века. Полюбуйтесь литургическими предметами, которые до сих пор используются во время религиозных обрядов. Посмотрите археологические раскопки баптистерия Сан-Джованни-алле-Фонти и Сан-Текла.

Получите более глубокое представление о культурном и духовном наследии Милана. Построенный в 4 веке святым Амвросием и снесенный в 1387 году, чтобы освободить место для собора, баптистерий был забыт до 1961 года, когда он был восстановлен во время подземных строительных работ.