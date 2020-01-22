Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Получите доступ ко всем зонам символа Милана
Пройдите на террасы Миланского собора, и вам откроется панорамный вид на город
Узнайте историю собора в музее Миланского Дуомо
Полюбуйтесь священными реликвиями и литургическими предметами
Восхититесь красотой витражей
Осмотрите остатки баптистерия Сан-Джованни-алле-Фонти
Откройте для себя культовый символ Милана с билетом на все зоны в Дуомо и осмотрите 600-летний собор. Узнайте об истории Святого Амвросия и важной роли собора в духовном и культурном развитии города.
Полюбуйтесь панорамами города с высоты 164 фута. Террасы Дуомо, построенные из мрамора Кандольи, занимают площадь около 26 250 квадратных футов. В ясные дни вы сможете увидеть Альпы и Апеннины. Вы можете выбрать вариант подъема на лифте.
Полюбуйтесь 27 залами Большого музея дель Дуомо и витражами, гобеленами и скульптурами Палаццо Реале XIV века. Полюбуйтесь литургическими предметами, которые до сих пор используются во время религиозных обрядов. Посмотрите археологические раскопки баптистерия Сан-Джованни-алле-Фонти и Сан-Текла.
Получите более глубокое представление о культурном и духовном наследии Милана. Построенный в 4 веке святым Амвросием и снесенный в 1387 году, чтобы освободить место для собора, баптистерий был забыт до 1961 года, когда он был восстановлен во время подземных строительных работ.
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в Миланский собор
Входной билет в музей (закрыт по понедельникам)
Входной билет в церковь Сан-Готтардо (закрыта по понедельникам)
Входной билет в археологическую секцию
Аудиогид (если выбран соответствующий варинат тура)
Пожертвование на сохранение красоты собора и макет собора в подарок. Выберите вариант пожертвования при оформлении заказа
Скидка 10% в официальном магазине собора (на товары серии Adopt a Spire и книги, которые уже продаются со скидкой, акция не распространяется)
Скидка 20% при покупке от 50€ (продукты серии Adopt a Spire и книги на распродаже не участвуют в акции)
Что не входит
Экскурсия с гидом
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Не допускаются
Шорты
Майки
Важная информация
Если выбран вариант тура с аудиогидом, вы можете получить аудиогид в киоске внутри собора (с пятницы по воскресенье с 09:30 до 16:30), в Sala delle Colonne снаружи Дуомо, на piazza del Duomo 14/A (с понедельника по пятницу с 09:30 до 16:30)
В связи с неблагоприятными погодными условиями, соблюдением мер безопасности и общественного порядка и иными факторами Veneranda Fabbrica del Duomo может изменять часы работы, формат допуска, продолжительность визитов и любые мероприятия, запланированные в Миланском соборе
Будьте готовы к прохождению контроля безопасности в формате аэропорта
Музей Миланского собора и церковь Сан-Готтардо закрыты по средам
Вы покупаете билет с открытой датой. Если вы не сможете прийти в выбранный день, можете прийти в другой доступный день
Ваш билет действует 72 часа с момента активации. Вы можете посетить каждое место один раз
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7102 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
22 янв 2020
(США)
Ступени, кафедральный собор и входы в лифт являются отдельными, и ваш билет будет сканироваться при каждом входе. Мы не добрались до собора до тех пор, пока у нас не было запланированного времени на билет из-за опоздания самолета, но это не создавало никаких проблем. Террасы и крыши используются взаимозаменяемо в описаниях билетов. Любой билет позволит вам получить доступ к вершине собора и промежуточным террасам.
S
Sue
13 янв 2020
(Великобритания)
Мы прибыли в наш временной интервал и пошли прямо в Домский собор. Зашли в музей и склеп. После этого мы вышли на улицу, чтобы найти вход для лестницы. В это время года лучше всего попробовать после обеда, так как по утрам поверхности на крыше могут быть мокрыми или ледяными. По лестнице было легко подниматься. Прекрасные виды.
S
Samuel
10 янв 2020
(Словакия)
Я заплатил 16 € за билет в собор, включая посещение крыши. Собор захватывает дух, вам нужно как минимум 1 час для интерьера, потому что он такой огромный и полон исторических красот. На крышу я поднялся по лестнице, и это было абсолютно нормально. Чем у тебя целый Милан с одной стороны по виду.