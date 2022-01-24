Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Строительство Миланского собора заняло почти 6 веков. К счастью, для его посещения достаточно всего 1 часа. Посетите великолепный собор, его музей и баптистерий со множеством возможных вариантов билетов. При желании добавьте опцию с посещением крыши — и вы сможете полюбоваться всем Миланом, а в ясный день даже увидите Альпы на горизонте.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в Дуомо ди Милано, археологическую зону, музей Дуомо и церковь Сан Готтардо
Доступ на крыши Дуомо
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.