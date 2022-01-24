Миланский собор, крыши и музей

Исследуйте величайший готический собор Италии и полюбуйтесь великолепным видом

4.7
2861 отзыв
Входной билет
Миланский собор, крыши и музей
Миланский собор, крыши и музей
Миланский собор, крыши и музей
Миланский собор, крыши и музей
Миланский собор, крыши и музей
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Строительство Миланского собора заняло почти 6 веков. К счастью, для его посещения достаточно всего 1 часа. Посетите великолепный собор, его музей и баптистерий со множеством возможных вариантов билетов. При желании добавьте опцию с посещением крыши — и вы сможете полюбоваться всем Миланом, а в ясный день даже увидите Альпы на горизонте.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в Дуомо ди Милано, археологическую зону, музей Дуомо и церковь Сан Готтардо
  • Доступ на крыши Дуомо
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