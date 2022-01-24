Строительство Миланского собора заняло почти 6 веков. К счастью, для его посещения достаточно всего 1 часа. Посетите великолепный собор, его музей и баптистерий со множеством возможных вариантов билетов. При желании добавьте опцию с посещением крыши — и вы сможете полюбоваться всем Миланом, а в ясный день даже увидите Альпы на горизонте.