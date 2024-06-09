Галина — ваш гид в Милане

читать дальше проведение экскурсий по Милану и в других городах Италии. Очень ценю хорошую компанию и нередко нахожу такое удовольствие среди моих гостей. Они частенько возвращаются ко мне в Милан, и я буду счастлива, если вы окажетесь в их числе!

Я — лицензированный гид в Милане. Живу в этом городе 20 лет. Раньше работала в разных компаниях, занимающихся организацией выставок. В последние 10 лет моё основное (и любимое) занятие —