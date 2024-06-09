Для миланцев Ла Скала — нечто большее, чем оперный театр. Он — неотъемлемый пазл здешнего образа жизни.
Сюда стремятся не только за bel canto: большим успехом пользуются и балетные вечера, и
Сюда стремятся не только за bel canto: большим успехом пользуются и балетные вечера, и
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Грандиозный Ла Скала
- Мы побываем в музее театра Ла Скала, в зрительном зале и, возможно, застанем репетиции — они случаются не каждый день, поэтому гарантировать присутствие на них я не смогу.
- Поговорим об особняке Рикорди, где располагается театр, и истории Ла Скала. Вспомним самые знаковые постановки и обсудим звёзд мировой величины, выступавших на здешней сцене.
- Увидим картины и сценографические зарисовки, касающиеся театрального искусства, декорации и сценические костюмы, старинные музыкальные инструменты, фото и автографы оперных знаменитостей.
Энотека в квартале Брера (по желанию)
- В 19 веке после спектаклей в Ла Скала миланцы предпочитали не расходиться по домам, а отправляться в бары и энотеки, чтобы продлить удовольствие и поговорить за бокалом вина о музыке и оперном искусстве. Мы можем продолжить эту традицию: пройдёмся по кварталу Брера, зайдём в одну из энотек недалеко от театра и закончим прогулку дегустацией ломбардских вин.
- Если эта тема вас интересует, я расскажу об особенностях виноделия в Ломбардии. Вы узнаете, как рождается вино и какие сорта предпочитают миланцы.
- Поскольку квартал Брера называют центром миланской богемы, я не смогу не упомянуть местных жителей: музыкантов, художников и известных футболистов.
Организационные детали
- Билет в музей театра оплачивается дополнительно — €12/чел., дети до 6 лет бесплатно.
- При посещение энотеки вы оплачиваете дегустацию вина самостоятельно: в среднем €7/чел.
- Посещение музея займёт 1,5 часа, прогулка по Брера с энотекой — около 30 мин.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади della Scala
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Милане
Я — лицензированный гид в Милане. Живу в этом городе 20 лет. Раньше работала в разных компаниях, занимающихся организацией выставок. В последние 10 лет моё основное (и любимое) занятие —Задать вопрос
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